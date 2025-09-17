Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika EU chystá cla a sankce proti Izraeli. Česko je proti

EU chystá cla a sankce proti Izraeli. Česko je proti

EU chystá cla a sankce proti Izraeli. Česko je proti
Profimedia
ČTK
ČTK

Evropská komise navrhla balíček opatření proti Izraeli kvůli válce v Pásmu Gazy i dění na okupovaném Západním břehu Jordánu. Týká se obchodních vztahů, konkrétně zavedení cel na některé zboží, ale zahrnuje i sankce na dva extremistické ministry, několik násilných židovských osadníků a rovněž několik členů palestinského teroristického hnutí Hamás.

Komise rovněž pozastavuje svou bilaterální podporu Izraeli, s výjimkou podpory občanské společnosti a památníku Jad Vašem, uvedla ve svém prohlášení. Pro velkou část těchto opatření potřebuje unijní exekutiva ještě souhlas Rady EU, tedy členských států, kde ale zatím nemá potřebnou většinu.

„Chci říct jednu věc jasně, cílem není potrestat Izrael, cílem je zlepšit humanitární situaci v Gaze,“ prohlásila na středeční tiskové konferenci v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Všechny členské státy se shodly, že situace v Gaze je neudržitelná, musíme zajistit konec utrpení a propuštění všech rukojmí,“ dodala.

Sankční balíček se týká izraelských ministrů financí Becalela Smotriče a národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, které EU obviňuje z opakovaného podněcování násilí a nenávisti vůči Palestincům. Dále chce komise uvalit sankce vůči několika extremistům z řad židovských osadníků a rovněž i osadnickým organizacím. Sankce ale mají být uvaleny i na deset vysoce postavených členů Hamásu, kteří žijí jak v Pásmu Gazy, tak na okupovaném Západním břehu Jordánu, ale i v některých dalších zemích.

Pro schválení sankcí je potřeba dosáhnout mezi členskými státy jednomyslnosti. Izrael má mezi státy EU několik velkých spojenců, patří mezi ně Itálie, Německo, Rakousko, Česko, Maďarsko či Rakousko. Podle zdrojů ČTK by nicméně Česko případně podpořilo sankce na osadníky, jestliže budou přijaty i sankce na členy Hamásu. Maďarsko nicméně podle všeho odmítá i přijetí těchto sankcí. S omezeními vůči ministrům Praha nesouhlasí.

„Hrůzné události, které se v Gaze denně odehrávají, musí skončit. Je nutné okamžité příměří, neomezený přístup k veškeré humanitární pomoci a propuštění všech rukojmích držených Hamásem,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropská unie podle ní zůstává největším dárcem humanitární pomoci a zastáncem dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Druhá část opatření se týká obchodu, konkrétně pozastavení určitých obchodních ustanovení v asociační dohodě mezi EU a Izraelem. Evropská unie je největším obchodním partnerem Izraele, obchod mezi EU a Izraelem v roce 2024 činil 42,6 miliardy eur a z toho 37 procent objemu obchodu je v takzvaném preferenčním zacházení. Znamená to, že se na toto zboží uplatňují nižší cla a tento režim by se nyní měl změnit. Jde zejména o zemědělské produkty, ovoce a zeleninu, na které by měla být uvalena vyšší cla.

Pro schválení těchto opatření je potřeba souhlas kvalifikované většiny členských států, což znamená, že alespoň jedna z větších zemí - Německo či Itálie - budou muset návrh podpořit. Zatím podle zdrojů ČTK tato podpora v Radě EU není a minimálně osm zemí, včetně Česka, s pozastavením některých částí asociační dohody nesouhlasí s tím, že je potřeba nechat otevřené komunikační kanály s Izraelem.

„Nenavrhujeme pozastavení obchodu s Izraelem, obchod bude i nadále probíhat, zaměřujeme se na to, co je smysluplné,“ uvedl nejmenovaný vysoký unijní představitel. Dovoz EU z Izraele dosáhl v roce 2024 hodnoty 15,9 miliardy eur, přičemž největší část tvořily stroje a dopravní zařízení (7 miliard eur), chemikálie (2,9 miliardy eur) a ostatní průmyslové zboží (1,9 miliardy eur). Podle kalkulací unijních představitelů by Izrael v případě navýšených cel zaplatil za export ročně 227 milionů eur navíc.

Podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče to v praxi znamená, že dovozy Izraele do EU přijdou o zvýhodněnou pozici. „Vztahy tak budou stejné jako máme s jinými třetími zeměmi, se kterými nemáme dohody o volném obchodu,“ uvedl. Jde podle něj o „dobře zváženou reakci“ na současnou situaci.

Dnešní návrhy podle komise navazují na přezkum dodržování článku 2 asociační dohody s Izraelem, který zjistil, že opatření přijatá izraelskou vládou tento článek týkající se dodržování lidských práv a demokratických hodnot porušují. „To Evropskou unii opravňuje k jednostrannému pozastavení dohody,“ uvedla unijní exekutiva.

Město Gaza

Izraelci zahájili očekávanou ofenzivu s cílem obsadit město Gaza

Politika

Izraelská armáda zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku podle něj předcházely intenzivní vzdušné útoky.

ČTK

Přečíst článek

Z města Gaza a okolí podle izraelské armády odešlo na 250 tisíc lidí
Aktualizováno

Z Gazy a okolí už uprchlo čtvrt milionu lidí

Politika

Z města Gazy a jeho okolí podle izraelské armády odešlo na 250 tisíc lidí, což je zhruba čtvrtina osob, které se v oblasti nacházely. Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Podle agentury AP, která se odvolává na nemocnice v oblasti, izraelské údery v oblasti zabily v noci a dnes ráno 32 lidí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.
Věra Tůmová
Michal Nosek
Michal Nosek

Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.

Zatímco ještě před pár lety dovoleným dominovala kombinace Chorvatsko - Řecko -Turecko, dnes je to Řecko -Turecko - Egypt a do popředí zájmu se dostávají i další exotické destinace. Kapverdy, Maledivy nebo Thajsko, které už nejsou výsadou movitých cestovatelů, dostupnější lety a výhodné balíčky je otevřely i širší veřejnosti. Vysněná dovolená je pětinu Čechů právě na Maledivách.

Exotika Čechy láká. Podívejte se, kam vyrážejí:

Vietnamský ostrov Phi Quoc je známý pěstováním černého pepře a výrobou rybí omáčky Nuoc Mam i těmi nejkrásnějšími plážemi ve Vietnamu. Do cestovatelských bedekrů se dostal teprve nedávno. Ostrov leží v Siamském zálivu. Kubu omývají Atlantický oceán ze severu, Karibské moře z jihu a Mexický záliv na západě. 5 fotografií v galerii

Chorvatsko, které si Češi po desetiletí drželi jako téměř národní moře, postupně ztrácí podíl. Neznamená to, že by Jadran osiřel - stále tam každé léto míří statisíce českých turistů. Ale relativně k růstu zájmu o jiné země už nemá tak výsadní postavení. Důvodů je několik. Rostoucí ceny ubytování a služeb na pobřeží, konkurence ze strany Turecka, Řecka a Albánie, ale také fakt, že české cestovky dnes nabízejí přímé lety do mnoha jiných letních destinací.

„Češi hledají alternativu k Chorvatsku. Každý rok tam jezdil milion z nich a nyní pomalu u Jaderského moře přecházejí k Albánii a Černé hoře, kde je levněji a úroveň služeb roste,“ uvedl obchodní ředitel Invie Radek Šafařík.

Exotika táhne

Podle sociologického průzkumu agentury Ipsos pro agenturu Invia se v poslední sezoně výrazně zvýšil zájem o vzdálené destinace. Češi kombinují letní pobyty v Evropě se zimní exotikou typicky cestují za sluncem na přelomu roku. To, co dříve byla luxusní záležitost, se díky charterovým letům a akčním nabídkám stává trendem. Průměrná útrata za dovolenou tak roste, stejně jako požadavky na vyšší komfort.

O dovolené v exotice uvažují hlavně lidé do 35 let. „Češi chtějí od exotiky především slunce, moře a nové kulturní zážitky. Pro více než třetinu je hlavním důvodem právě počasí, více než čtvrtina pak vyzdvihuje možnost poznat odlišné kultury,“ uvedla mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Z průzkumu také vyplynulo, že Češi na dovolené chtějí relaxovat a odpočívat. Například, Poláci ale v místě dovolené investují až o třetinu více peněz do půjčení vozu, nebo poznávacích výletů.

Jak jsou na tom naši sousedé

Srovnání s Poláky a Slováky ukazuje zajímavé rozdíly. Poláci mají v preferencích podobné země jako Češi - Itálii, Řecko, Španělsko - a Chorvatsko u nich stále patří mezi nejoblíbenější destinace. Díky silnému zázemí nízkonákladových aerolinek navíc Poláci hojně využívají last minute nabídky a levné lety po celé Evropě.

Češi podle Invie častěji kupují last minute zájezdy, tedy ty na poslední chvíli. Zatímco na last minute dovolenou v letošní letní sezoně vyrazilo 42 procent Slováků a 19 procent Poláků, v Česku to bylo 48 procent klientů.

„Pro Čechy je typická určitá míra spontánnosti. Rádi si nechávají otevřené možnosti a čekají na výhodnou nabídku na poslední chvíli. Slováci i Poláci jsou v tomto ohledu systematičtější a chtějí mít jistotu zvoleného ubytování, termínu i místa,“ řekla Jirušková. Letošní letní sezona také ukázala, že za dovolenou Češi utratili méně než Slováci a Poláci. V Česku průměrná útrata za rodinu činila asi 51 500 korun, na Slovensku 59 200 korun a v Polsku 67 600 korun.

Češi už kupují letní zájezdy. Cestovky přispěchaly s first minute slevami.

Řekové zkasírují turisty hned v přístavu. Nejvíc si účtují na Santorini a Mykonosu

Money

Řecko začalo ode dneška vybírat speciální daň, kterou platí turisté z výletních lodí, když vystoupí v řeckém přístavu. Píše to řecký tisk. V letní sezoně turisté zaplatí za vystoupení na řeckou pevninu pět eur (125 korun) za osobu. Speciální sazbu mají ostrovy Santorini a Mykonos, kde daň činí 20 eur (500 korun) za osobu.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení

Miodrag Mlačić: Češi dávno nejsou paštikáři. Patří k těm nejbohatším turistům v Chorvatsku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Split

Chorvatsko trápí málo turistů. Země je ale dražší než Španělsko nebo Řecko

Enjoy

ČTK, fry

Přečíst článek
Dubrovník

Češi si letos za dovolenou chtějí připlatit. Hodně jich ale zůstane doma kvůli šetření

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Nvidia má v Číně stopku. Peking tlačí domácí čipy

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy pro umělou inteligenci (AI) od americké Nvidie. Zároveň mají čínské společnosti zrušit stávající objednávky. Píše o tom web deníku Financial Times (FT). Peking zintenzivňuje úsilí o podporu domácího polovodičového průmyslu a posiluje konkurenční boj se Spojenými státy.

Čínská správa kyberprostoru (CAC) tento týden už nařídila firmám včetně ByteDance a Alibaba, aby ukončily testování a objednávky grafiky RTX Pro 6000D, uvádějí tři zdroje listu FT. Tu Nvidia před dvěma měsíci uvedla na trh speciálně pro tuto zemi.

Nejnovější zákaz jde nad rámec dřívějších pokynů regulačních orgánů, které se zaměřovaly na čip H20, který se široce používá pro AI a Nvidia ho vyrábí také výhradně pro Čínu, píše deník.

Boj o technologickou nedvládu

Peking vyvíjí tlak na čínské technologické společnosti, aby se zbavily závislosti na společnosti Nvidia. Cílem je vytvořit autonomní dodavatelský řetězec polovodičů, aby Čína mohla konkurovat USA v závodě o vedení v oblasti AI.

V pondělí se objevila zpráva, že Nvidia v Číně podle tvrzení čínských úřadů porušila antimonopolní zákon. Server The Information už minulý týden informoval, že čínské technologické společnosti Alibaba a Baidu začaly k trénování umělé inteligence využívat vlastní čipy.

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang

Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

ČTK

Přečíst článek

Larry Ellison z Oracle
Aktualizováno

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

nos

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme