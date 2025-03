Kreativní otěže v Gucci přebírá Demna Gvasalia z Balenciagy

Novým kreativním ředitelem Gucci bude Demna Gvasalia. V pátek to oznámila skupina Kering, mateřská společnost jak Gucci, tak i Balenciagy, kde Demna od roku 2015 působil. Akcie Keringu v reakci na zprávu ztrácely přes 12 procent.

Módní návrhář gruzínského původu Demna Gvasalia, v branži známý jako Demna, bude kreativním ředitelem Gucci. Nahradí tak Sabata De Sarno, jehož odchod byl oznámen minulý měsíc.

Jmenování Demny je nejnovější snahou společnosti Kering změnit svou hlavní značku Gucci, která se na celkových příjmech skupiny podílí asi polovinou, ale jejíž prodeje klesají v důsledku slabší poptávky na klíčovém čínském trhu.

„Demnův přínos pro průmysl, společnost Balenciaga a pro úspěch skupiny je obrovský. Jeho tvůrčí síla je přesně to, co Gucci potřebuje. Děkuji mu za vše, čeho za posledních deset let dosáhl, a těším se, až bude utvářet nový umělecký směr značky Gucci,“ prohlásil François-Henri Pinault, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kering.

„Jsem opravdu nadšený, že se mohu připojit k rodině Gucci. Je mi ctí přispět domu, kterého si hluboce vážím a který již dlouho obdivuji. Těším se, že společně se Stefanem (Stefano Cantino, generální ředitel společnosti Gucci - pozn. red.) a celým týmem napíšu novou kapitolu úžasného příběhu značky Gucci,“ uvedl ke svému jmenování Demna.

Podle zprávy společnosti Kering z minulého měsíce se tržby značky Gucci ve čtvrtém čtvrtletí meziročně propadly o 24 procent na 1,92 miliardy eur, a to v kontextu celkového 12prcentního poklesu tržeb skupiny.

Akcie módního impéria Kering v pátek dopoledne na londýnské burze ztrácely i přes 12 procent.

Francouzští králové luxusu zestárli. Co čeká jejich impéria? Leaders Arnault a Pinault, dva francouzští rivalové, vlastníci domů s nejvyšší módou. Jednomu patří Louis Vuitton a Dior, druhému Gucci a Balenciaga. Leckdo si je plete. Nápověda: Pinault mladší má za ženu Salmu Hayek. Arnault je ale větší a úspěšnější, zvlášť v posledních letech. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Italský luxus posílí. Prada se blíží k převzetí Versace za 1,5 miliardy eur Zprávy z firem Módní dům Prada se přibližuje k dohodě o koupi konkurenční značky Versace, kterou vlastní holding Capri. Ten dle zdrojů souhlasí s cenou téměř 1,5 miliardy eur, píše Bloomberg. Akcie Prady v reakci vzrostly až o 4,1 procenta. nos Přečíst článek