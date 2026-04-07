H&M ztrácí dech: Zara i levní konkurenti dál unikají

Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.

Ervér, který stojí v čele firmy od roku 2024, se nyní snaží dokázat, že H&M otočilo nepříznivý vývoj. Firma podle něj položila základy pro budoucí růst, i když zatím bez výraznějšího nárůstu tržeb. „Začali jsme budovat stabilní základ pro budoucí růst,“ uvedl v rozhovoru. „Je to vidět na vyšší ziskovosti, lepší schopnosti generovat cash flow i nižších zásobách... Postupně to povede k silnějšímu růstu. Jsme na začátku cesty, ale je to dlouhodobý proces.“

Investoři však trpělivost ztrácejí. Od roku 2015 firma přišla přibližně o polovinu své tržní hodnoty a z někdejšího lídra stockholmské burzy se stala společnost, která zaostává za konkurencí. H&M čelí silnému tlaku ze všech stran – na jedné straně stojí Inditex, vlastník značky Zara, na druhé cenově agresivní konkurenti jako Shein nebo Primark. Tržby firmy navíc v prvním čtvrtletí po očištění o měnové vlivy klesly o jedno procento.

„Zlepšení marží, kterého H&M pod Ervérem dosáhlo, je působivé, ale stále postrádám růst,“ uvedl Lars Soderfjell z banky Alandsbanken. „Klíčová otázka je, zda je H&M stále relevantní pro své hlavní zákazníky — ženy ve věku 15 až 30 let.“

Reakce na proměny trhu

Firma se snaží reagovat na proměny trhu. Zjednodušila řízení, omezila počet dodavatelů a část výroby přesunula blíže k Evropě. Díky tomu snížila zásoby na nejnižší úroveň za deset let a připravila se lépe čelit „brutální konkurenci ze všech stran“, jak uvedl Ervér. Zároveň pokračuje v restrukturalizaci prodejní sítě – od roku 2019 snížila počet obchodů o 19 procent a uzavřela například všechny prodejny značky Monki. Online prodeje nyní tvoří zhruba 30 procent tržeb.

Daniel Ervér ČTK

Rozdíl oproti hlavnímu konkurentovi se však dál prohlubuje. Zatímco H&M se snaží dostat provozní marži na úroveň kolem 10 procent, Inditex dosahuje přibližně dvojnásobku a má zhruba pětkrát vyšší zisk. Podle analytika Bloombergu Charlese Allena navíc problémy firmy zcela nezmizely. „Dny zásob jsou stále nad 130, což je výrazně více než historicky a horší než u Inditexu, který je pod 90,“ uvedl. „To naznačuje, že stále existují přebytečné zásoby a bude potřeba další výprodej.“

Podle zprávy McKinsey se H&M pohybuje v segmentu dostupné módy, který čelí tlaku levných online hráčů i rostoucím nárokům zákazníků na kvalitu a design. Velkou roli hraje také rodina Perssonových, která kontroluje více než 86 procent hlasovacích práv a firmě tak dává prostor pro dlouhodobé změny bez silného tlaku trhu.

„Máme vyšší ambice růstu — chceme zvyšovat hodnotu pro zákazníky i akcionáře a růst rychleji než v posledních letech,“ uvedl Ervér.

H&M se po letech problémů podařilo stabilizovat, klíčové však bude, zda dokáže znovu nastartovat růst. Firma musí zároveň vybalancovat tlak na cenu, rychlost i značku v prostředí sílící konkurence. „Budujeme silnější H&M s dlouhodobou perspektivou,“ uvedl Ervér. Investoři však zůstávají skeptičtí a podle Bloombergu bude rozhodující, jak rychle dokáže firma své změny proměnit ve skutečné výsledky.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Íránská armáda odmítá Trumpa: jeho „arogantní rétorika" nás neovlivní

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace. Informovala o tom agentura AFP.

„Hrubá a arogantní rétorika, stejně jako nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta, který je ve slepé uličce a ospravedlňuje opakované porážky americké armády, nemá žádný vliv na pokračování ofenzivy a drtivých operací,“ cituje AFP z vyjádření mluvčího íránské armády.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Trump podle agentury AFP v pondělí neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války.

Trump v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.

Artemis II překonala rekord Apolla 13: lidé se dostali nejdál od Země v historii

Posádka mise Artemis II překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, když čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion překročili hranici 400 171 kilometrů. Tím překonali maximum, kterého dosáhla posádka Apolla 13 v roce 1970. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Mise Artemis zároveň znamená první průlet lidské posádky kolem Měsíce od roku 1972. Američtí astronauti Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman spolu s Kanaďanem Jeremym Hansenem se více než čtyři dny po startu dostali do oblasti, kde má větší gravitační vliv Měsíc než Země. Podle propočtů NASA by se měli vzdálit až na 406 773 kilometrů od Země.

Krátce po překonání rekordu požádali astronauti o povolení pojmenovat dva měsíční krátery. Navrhli názvy Integrity, podle návratové kabiny, a Carroll na počest manželky velitele Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Wiseman byl při této žádosti dojatý a rozplakal se, zatímco ostatní členové posádky ho objali.

Výjimečné výhledy

Během průletu kolem odvrácené strany Měsíce astronauti pozorovali výjimečné výhledy. Wiseman je označil za majestátní a začal je fotografovat. Posádce se podařilo zachytit Měsíc a Zemi na jednom snímku a průběžně o svých pozorováních informovala řídicí středisko v Houstonu. Hansen uvedl, že ho ohromilo, co všechno je z Měsíce vidět pouhým okem, a vyzval současnou i budoucí generaci, aby zajistila, že tento rekord nebude platit dlouho.

Posádku během mise pozdravil také hlas velitele Apolla 13 Jima Lovella, který krátce před svou smrtí nahrál vzkaz. Připomněl historický význam mise a vyzval astronauty, aby si nezapomněli užít výhled.

Mise Artemis II odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci středoevropského letního času a návrat na Zemi je plánován na sobotu. Let využívá takzvanou lunární trajektorii s volným návratem, tedy stejný manévr, jaký použilo Apollo 13 po explozi kyslíkové nádrže. Tato trajektorie využívá gravitaci Země a Měsíce, snižuje spotřebu paliva a po obletu Měsíce automaticky nasměruje posádku zpět k Zemi.

Astronauti během mise ověřují technologie potřebné pro budoucí přistání lidské posádky na Měsíci, které je nyní plánováno na rok 2028.

