H&M ztrácí dech: Zara i levní konkurenti dál unikají
Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.
Ervér, který stojí v čele firmy od roku 2024, se nyní snaží dokázat, že H&M otočilo nepříznivý vývoj. Firma podle něj položila základy pro budoucí růst, i když zatím bez výraznějšího nárůstu tržeb. „Začali jsme budovat stabilní základ pro budoucí růst,“ uvedl v rozhovoru. „Je to vidět na vyšší ziskovosti, lepší schopnosti generovat cash flow i nižších zásobách... Postupně to povede k silnějšímu růstu. Jsme na začátku cesty, ale je to dlouhodobý proces.“
Investoři však trpělivost ztrácejí. Od roku 2015 firma přišla přibližně o polovinu své tržní hodnoty a z někdejšího lídra stockholmské burzy se stala společnost, která zaostává za konkurencí. H&M čelí silnému tlaku ze všech stran – na jedné straně stojí Inditex, vlastník značky Zara, na druhé cenově agresivní konkurenti jako Shein nebo Primark. Tržby firmy navíc v prvním čtvrtletí po očištění o měnové vlivy klesly o jedno procento.
„Zlepšení marží, kterého H&M pod Ervérem dosáhlo, je působivé, ale stále postrádám růst,“ uvedl Lars Soderfjell z banky Alandsbanken. „Klíčová otázka je, zda je H&M stále relevantní pro své hlavní zákazníky — ženy ve věku 15 až 30 let.“
Reakce na proměny trhu
Firma se snaží reagovat na proměny trhu. Zjednodušila řízení, omezila počet dodavatelů a část výroby přesunula blíže k Evropě. Díky tomu snížila zásoby na nejnižší úroveň za deset let a připravila se lépe čelit „brutální konkurenci ze všech stran“, jak uvedl Ervér. Zároveň pokračuje v restrukturalizaci prodejní sítě – od roku 2019 snížila počet obchodů o 19 procent a uzavřela například všechny prodejny značky Monki. Online prodeje nyní tvoří zhruba 30 procent tržeb.
Rozdíl oproti hlavnímu konkurentovi se však dál prohlubuje. Zatímco H&M se snaží dostat provozní marži na úroveň kolem 10 procent, Inditex dosahuje přibližně dvojnásobku a má zhruba pětkrát vyšší zisk. Podle analytika Bloombergu Charlese Allena navíc problémy firmy zcela nezmizely. „Dny zásob jsou stále nad 130, což je výrazně více než historicky a horší než u Inditexu, který je pod 90,“ uvedl. „To naznačuje, že stále existují přebytečné zásoby a bude potřeba další výprodej.“
Podle zprávy McKinsey se H&M pohybuje v segmentu dostupné módy, který čelí tlaku levných online hráčů i rostoucím nárokům zákazníků na kvalitu a design. Velkou roli hraje také rodina Perssonových, která kontroluje více než 86 procent hlasovacích práv a firmě tak dává prostor pro dlouhodobé změny bez silného tlaku trhu.
„Máme vyšší ambice růstu — chceme zvyšovat hodnotu pro zákazníky i akcionáře a růst rychleji než v posledních letech,“ uvedl Ervér.
H&M se po letech problémů podařilo stabilizovat, klíčové však bude, zda dokáže znovu nastartovat růst. Firma musí zároveň vybalancovat tlak na cenu, rychlost i značku v prostředí sílící konkurence. „Budujeme silnější H&M s dlouhodobou perspektivou,“ uvedl Ervér. Investoři však zůstávají skeptičtí a podle Bloombergu bude rozhodující, jak rychle dokáže firma své změny proměnit ve skutečné výsledky.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.