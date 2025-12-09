Nový magazín právě vychází!

Filip Turek chybí v ministerských nominacích Andreje Babiše

Filip Turek chybí v ministerských nominacích Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš předal po svém dnešním jmenováním premiérem prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Předpokládá, že Turek se po svém uzdravení setká s Pavlem. Termín jmenování celého kabinetu podle Babiše oznámí Pražský hrad.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane, proti jmenování Turka má výhrady.

„V návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ řekl Babiš. Kandidát na ministra životního prostředí Turek je hospitalizován s bolestí zad. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem. Babiš předpokládá, že Turek se po svém uzdravení s hlavou státu setká. Motoristé dosud uváděli, že na nominacích trvají a nic se na nich nemění.

Termín jmenování kabinetu podle Babiše později oznámí prezidentská kancelář. Jmenování spěchá mimo jiné kvůli summitu Evropské unie, který se koná koncem příštího pracovního týdne, řekl Babiš. „V prosinci je aktivita Bruselu velká a my bychom chtěli se už toho zúčastnit,“ uvedl.

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu bude mít podle něj Babiš k dispozici vládní Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X.

Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. „Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády ČR. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ uvedl Fiala.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost ČR a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. „Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří,“ napsal na síti X.

Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak - zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté - my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.

Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve Sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

Řada populistických politiků po celém světě se snaží vykreslovat jejich zemi jako upadající stát v problémech. Česku se tento trend před volbami také nevyhnul. Přitom realita je mnohdy zásadně jiná. Prestižní magazín The Economist proto pravidelně zveřejňuje srovnání výkonů národních ekonomik, které není postaveno jen na značně zavádějícím údaji o meziročním růstu HDP, ale jež kombinuje právě růst ekonomiky, nezaměstnanost, počet pracovních míst, inflaci jádrovou i celkovou a také růst akcií na místní burze.

Takové srovnání umožňuje poměřovat skutečné bohatnutí daných zemí, přičemž Economist porovnává země v OECD, kterých jsou čtyři desítky. Na první příčce v tabulce po třetím čtvrtletí se umístilo Portugalsko, následované Irskem a Izraelem.

To nejzajímavější ale je na děleném šestém místě. Tam se totiž spolu s Řeckem umístila Česká republika.

„Česko a Kolumbie dosáhly velmi dobrých výsledků v růstu ekonomiky a nových pracovních příležitostí. Díky tomu se dostaly do první třetiny našeho žebříčku,“ uvedl The Economist.

Až za Českem se tak umístily lídři globální ekonomiky jako USA (17.), Německo (20.) nebo Polsko (10.). Mimochodem Slovensko celý žebříček uzavírá na 36. pozici.

Česká burza mezi lídry světa

Economist upozorňuje, že ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se globální ekonomika zásadněji nemění. Nezaměstnanost je stabilní, akcie naopak dosáhly rekordních výšin. Jediná oblast, která podle Economistu může světovým lídrům nadále činit potíže, je inflace.

Česko pak spolu s Jižní Koreou, Slovinskem a Izraelem patří také k lídrům statistik růstu místní burzy. Kdo letos vsadil na index PX, ten se dočkal výnosu více než 46 procent, což je jeden z nejlepších výsledků na světě. A při započítání dividendových výnosů by byl výsledek ještě lepší.

Právě pohyby na burze přitom srazilo v celkovém pořadí výrazně dolů například Dánsko, jehož index klesl o téměř 30 procent, což souvisí s propadem cen akcií společnosti Novo Nordisk.

