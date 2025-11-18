Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš celý život utíká sám před sebou. Neuteče

Dalibor Martínek: Babiš celý život utíká sám před sebou. Neuteče

Zleva ministr zahraničí Slovenska Juraj Blanár, předseda ANO Andrej Babiš a ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Bude Babiš premiérem? Poslanci pěti nyní opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně chtějí svolat mimořádnou schůzi, aby se věnovali střetu zájmů Andreje Babiše. O přesném datu rozhodne šéf sněmovny Tomio Okamura, asi to bude příští týden.

Oč se jedná? Dá se předem odhadnout, že dříve vládní koalice, nyní opozice, bude příští týden na schůzi poslanců dlouhé hodiny popisovat, jak Babišův Agrofert pobírá veřejné dotace. Jak tento oligarcha ovlivňuje toky peněz. A z pozice premiéra by k tomu měl ještě lepší páky.

Větší střet zájmů si nelze představit.

Předem prohraná bitva

Babiš se z toho chce nějakou právní kličkou vyvléknout. A asi se mu to povede, má silný právní tým. Prezident Pavel bojuje, ale jeho bitva je předem prohraná. Faktem je, že Babišův konglomerát více než dvou set firem pobírá dotace v řádu miliard korun, z českých dotací i z fondů Evropské unie. Dlouhé roky. Je na to zvyklý. Za čtyři roky vlády tomu nebyl Petr Fiala schopen zabránit. Je to prostě firma, holding, která má na dotace podle zákona nárok.

Andrej Babiš

Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi

Názory

Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Teď budou nově opoziční poslanci argumentovat, proč by Agrofert neměl dostávat dotace. A proč by Babiš neměl být premiérem.

Problém je, že Babišovy firmy zaměstnávají asi čtyřicet tisíc lidí. Produkty Agrofertu kupují všichni, najdete je v každém supermarketu. Chcete, aby zdražily rohlíky? To asi nikdo nechce. To je silná karta Andreje Babiše. Vlastní toho už tolik, že je proti němu těžké bojovat.

Sněmovní schůze kvůli Babišovu střetu zájmů je politické divadlo. Opozice nemá politickou sílu cokoliv prosadit. Budou to hodiny mluvení, chtěl jsem napsat žvanění. Výsledkem bude, že se na současné politické konstelaci nic nezmění. Babiše zvolily téměř dva miliony Čechů. Ať je to čert s kopytem nebo zachránce Česka, máme demokracii.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí

Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek

Politika

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.

ČTK

Přečíst článek

Obstrukce současné opozice jsou pochopitelné, nicméně výsledek voleb nezmění. Uskuteční se schůze Poslanecké sněmovny za účelem poplivání Andreje Babiše? Patrně se tak stane. Ale je to nepodstatné.

Babiš nějakou právní kličkou posune Agrofert mimo sebe, ale zároveň si ho ohlídá. Byl by blázen, kdyby majetek, který celý život snaživě shromažďoval, nechal někam ulítnout.

Zástupci ODS nebo Lidovců povedou ve sněmovně příští týden plamenné řeči ohledně střetu zájmů. Babiš to vysedí, asi do Sněmovny ani nepůjde. Kdo by měl zájem nechat se pokydat tunou hnoje. Nakonec se stane premiérem, Agrofert zůstane zprostředkovaně pod jeho kontrolou, a prezident Petr Pavel už proti tomu nemůže moc udělat. Smutný úděl Česka 36 let po Sametové revoluci.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura

Politika

ČTK

Přečíst článek
Piráti

Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí
ČTK
ČTK
ČTK

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.

Na akci, na niž dorazily tisíce lidí, vystoupil také bývalý předseda vlády ČR a Senátu Petr Pithart, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Daniel Kroupa či ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Na zaplněné náměstí dohlížela policie včetně antikonfliktního týmu.

Minář s Hilpertem kritizovali to, že ministrem zahraničí by se mohl stát zástupce Motoristů Filip Turek, že předsedou Sněmovny byl zvolen šéf SPD Tomio Okamura, i to, že v čele vlády by měl stanout předseda ANO Andrej Babiš.

8 fotografií v galerii

Podle zástupců Milionu chvilek nejde jen o personálie, ale o to, že vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu. „Zájmy republiky jdou stranou. Místo 'ČR na prvním místě' vidíme najednou klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti,“ uvedli Minář s Hilpertem. S tím se podle nich občané nesmí smířit a politici mohou očekávat, že občané nebudou mlčet.

Nová Poslanecká sněmovna se bude v blízké budoucnosti zabývat žádostí o vydání předsedy ANO a pravděpodobného nového premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Bude posuzovat také žádost o vydání lídra SPD Tomia Okamury k stíhání v kauze plakátů hnutí před loňskými krajskými a senátními volbami.

Výzva od Pitharta

Pithart vyzval účastníky, aby se více politicky angažovali a vstupovali do politických stran. „Musíme toho více obětovat. Nic na tomto světě se nezrodilo bez obětí,“ uvedl.

Sedláček se zamýšlel nad odkazem sametové revoluce a někdejšího disidenta a prezidenta Václava Havla. Připomenul, že Havel obsadil Hrad bez jediného výstřelu. „Proto je moc bezmocných, ta naše, mocnější než moc mocných,“ uvedl. Zmínil i Havlovu větu ze sametové revoluce o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. „Kdyby zlo bylo silnější než dobro, tak už tu dávno nejsme,“ podotkl.

Filozof Kroupa mimo jiné vyzdvihl význam Evropské unie. „Českým národním zájmem je být v Evropě rovným mezi rovnými. Kdyby se Evropská unie rozpadla, byli bychom utiskováni velkými, protože bychom se museli podřídit jejich vůli,“ řekl. Dodal, že je třeba respektovat právo vítězů voleb sestavit vládu, žádná vláda ale nemá právo odstraňovat podstatné náležitosti demokratického státu.

„Nesmíme dopustit, aby zmizela demokratická diskuse tím, že někdo postátní veřejnoprávní média,“ řekl Kroupa. Postavil se také proti potlačení občanské společnosti včetně neziskových organizací, které se zabývají politickými otázkami. Reagoval tím na plány příští vlády zpřísnit pravidla pro neziskové organizace. Kroupa ale kritizoval i strany budoucí opozice za to, že místo toho, aby utužily své koalice, se opět rozešly.

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

ČTK

Přečíst článek

Spisovatel Pavel Kosatík mimo jiné připomněl Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, který by nastal po Babišově jmenování premiérem. V minulosti střet zájmů, když byl ve funkci ministerského předsedy podle Kosatíka vyřešený neměl.

„Byli bychom hlupáci, kdybychom podruhé zopakovali stejnou chybu,“ zdůraznil Kosatík. Ocenil postoj prezidenta Petra Pavla, který trvá na tom, aby Babiš veřejně sdělil, jak střet zájmů odstraní. Podle Kosatíka si Babiš musí vybrat, jestli bude vládnout Česku, nebo Agrofertu. „Česká republika nebude divizí oligarchického impéria,“ řekl Kosatík.

Kritika od Havlíčka

Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu Seznam Zprávy chystanou demonstraci Milionu chvilek kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (býv. ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů … a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není,“ řekl Havlíček Seznam Zprávám. Dodal, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.

Lidé během projevů na Staroměstském náměstí skandovali „Babiše do koše“. Mají transparenty s nápisy Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme, Nechceme proruské kolaboranty v čele státu a Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabáni než obrana národa před zlem z Ruska.

Související

Václav Klaus

Stanislav Šulc: Exprezident Václav Klaus má tentokrát pravdu. Padesátým letům jsme blíž, jen trochu jinak, než si myslí

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

ČTK

Přečíst článek

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank
se svolením Trinity Bank
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Jak dnes vypadá český realitní trh?

Po dvou letech brzdění se trh znovu nadechl. Od konce roku 2024 sledujeme jasný obrat v náladě i aktivitě a letos tempo dál zrychluje. Realitní trh se probudil napříč segmenty, ale každý trochu jinak. Rezidenční nemovitosti si žijí svým vlastním životem – žene je kupní apetit domácností a investorů. Komerční segment zase reaguje víc na ekonomické cykly a náladu velkých hráčů. Celkově je ale cítit, že se po období nejistoty vrátilo sebevědomí i kapitál.

Začněme tedy u komerčních realit. Kde vidíte hlavní změny?

Největší obrat vidíme v tom, kdo dnes kupuje a financuje velké nemovitosti. Po letech dominance zahraničních fondů se na scénu naplno vrací český kapitál. Zahraniční investoři jsou nyní výrazně konzervativnější.

Buď řeší vlastní problémy na svých trzích, například v Německu, nebo vnímají Českou republiku stále jako součást „východního“ regionu s určitou mírou geopolitického rizika. Ten uvolněný prostor ale rychle zaplnili domácí hráči – od velkých podnikatelů až po institucionální investory. Vidíme návraty prémiových aktiv do českých rukou, ať už jde o kanceláře, nebo třeba hotely. Typický příklad? Hotelový segment, kde vznikají nové projekty s čistě českým kapitálem.

A to je podle mě velmi pozitivní zpráva – ukazuje, že české firmy i investoři věří vlastní ekonomice a nebojí se dlouhodobých projektů.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Čím si vysvětlujete, že domácí investoři znovu nacházejí odvahu investovat do velkých projektů?

Je to hlavně kombinace sebevědomí a kapitálu. Domácí investoři mají za sebou úspěšnou dekádu, kdy dokázali nahromadit značné rezervy, a teď ty peníze vracejí zpátky do reálné ekonomiky. Důvěřují českému trhu, znají ho a věří, že i přes všechny výzvy zůstává stabilní a bezpečný. Zahraničn investoři jsou naopak opatrní – částečně kvůli situaci doma, částečně kvůli politické a regionální nejistotě. Český trh vnímají stále spíš jako okraj Evropy. Domácí kapitál ten prostor přirozeně zaplnil a zatím převažuje rozumné vyčkávání místo paniky.

Přesuňme se k rezidenčnímu trhu, který se zdá být znovu velmi aktivní. Co stojí za tímto oživením?

Hlavně odložená poptávka. Lidé dva roky vyčkávali s tím, že sazby půjdou dolů, ale to se nestalo. Dnes už je jasné, že hypotéky kolem čtyř procent tu s námi zůstanou a ceny bytů přitom neklesají prostě proto, že nabídka je pořád nízká. To přimělo kupující vrátit se do hry. Jen v Praze se za tři čtvrtletí prodalo zhruba šest tisíc nových bytů, což jsou čísla blízko rekordům. Vedle toho se zvedla i investiční poptávka, ale změnila motivaci. Už to není hon za výnosem, spíš snaha ochránit hodnotu peněz. Kdo má volný kapitál, raději ho uloží do nemovitosti, i když výnos není tak zajímavý jako dřív.

Takže finanční páka už nefunguje tak jako dřív?

Přesně tak. Éra levných peněz skončila. Když byly hypotéky za dvě procenta a výnos z nájmu kolem pěti, investice do bytů dávala matematicky dokonalý smysl – páka dokázala vytáhnout výnos na vlastní kapitál klidně ke dvanácti procentům. Dnes je to ale úplně opačně. Úrokové sazby jsou vyšší než výnos z nájmu, a to nejen v Praze, ale i v regionech. Finanční páka tím ztratila efekt a investice se mnohem častěji financují z vlastních peněz.

Výnos už dnes nestojí na měsíčním cash flow, ale spíš na víře v dlouhodobý růst hodnoty nemovitosti. Jinými slovy: čísla přestala rozhodovat, důvěra zůstala.

Znamená to, že trh je tažený spíše emocemi než racionálním výpočtem?

Do jisté míry ano. Dřív to byla jednoduchá rovnice – nízké sazby, slušný výnos, jasná matematika. Dnes se z investování do nemovitostí stala víc otázka víry než kalkulace. Kupující věří v dlouhodobý růst hodnoty, i když čísla už tak dobře nevycházejí. A s tím přicházejí i rizika. Na scéně se objevuje armáda samozvaných realitních poradců, kteří bez hlubší znalosti trhu radí, kam investovat. Prodávají „zaručené recepty“ a know-how, často postavené na příbězích o desítkách bytů v pohraničí. Dřív jsme měli energošmejdy, dnes máme „realitní šmejdy“. Trh je tím trochu „přesvícený“ – lidé chtějí investovat, ale často neumějí rozlišit příležitost od iluze. A to je vždy varovný signál.

Celý rozhovor najdete v magazínu Realitní Club

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Reality

Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Jiří Vančura, šéf korporátního financování v Trinity Bank

Do financování výstavby chceme dávat čím dál víc peněz, říká Vančura z Trinity Bank

Reality

lib

Přečíst článek
V Savarinu otevřel butik Chanel.

Chanel, Starbucks či Kytky od Pepy. Luxusní prostory barokního Savarinu se plní

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme