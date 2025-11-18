Dalibor Martínek: Babiš celý život utíká sám před sebou. Neuteče
Bude Babiš premiérem? Poslanci pěti nyní opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně chtějí svolat mimořádnou schůzi, aby se věnovali střetu zájmů Andreje Babiše. O přesném datu rozhodne šéf sněmovny Tomio Okamura, asi to bude příští týden.
Oč se jedná? Dá se předem odhadnout, že dříve vládní koalice, nyní opozice, bude příští týden na schůzi poslanců dlouhé hodiny popisovat, jak Babišův Agrofert pobírá veřejné dotace. Jak tento oligarcha ovlivňuje toky peněz. A z pozice premiéra by k tomu měl ještě lepší páky.
Větší střet zájmů si nelze představit.
Předem prohraná bitva
Babiš se z toho chce nějakou právní kličkou vyvléknout. A asi se mu to povede, má silný právní tým. Prezident Pavel bojuje, ale jeho bitva je předem prohraná. Faktem je, že Babišův konglomerát více než dvou set firem pobírá dotace v řádu miliard korun, z českých dotací i z fondů Evropské unie. Dlouhé roky. Je na to zvyklý. Za čtyři roky vlády tomu nebyl Petr Fiala schopen zabránit. Je to prostě firma, holding, která má na dotace podle zákona nárok.
Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.
Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi
Názory
Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.
Teď budou nově opoziční poslanci argumentovat, proč by Agrofert neměl dostávat dotace. A proč by Babiš neměl být premiérem.
Problém je, že Babišovy firmy zaměstnávají asi čtyřicet tisíc lidí. Produkty Agrofertu kupují všichni, najdete je v každém supermarketu. Chcete, aby zdražily rohlíky? To asi nikdo nechce. To je silná karta Andreje Babiše. Vlastní toho už tolik, že je proti němu těžké bojovat.
Sněmovní schůze kvůli Babišovu střetu zájmů je politické divadlo. Opozice nemá politickou sílu cokoliv prosadit. Budou to hodiny mluvení, chtěl jsem napsat žvanění. Výsledkem bude, že se na současné politické konstelaci nic nezmění. Babiše zvolily téměř dva miliony Čechů. Ať je to čert s kopytem nebo zachránce Česka, máme demokracii.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.
Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek
Politika
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.
Obstrukce současné opozice jsou pochopitelné, nicméně výsledek voleb nezmění. Uskuteční se schůze Poslanecké sněmovny za účelem poplivání Andreje Babiše? Patrně se tak stane. Ale je to nepodstatné.
Babiš nějakou právní kličkou posune Agrofert mimo sebe, ale zároveň si ho ohlídá. Byl by blázen, kdyby majetek, který celý život snaživě shromažďoval, nechal někam ulítnout.
Zástupci ODS nebo Lidovců povedou ve sněmovně příští týden plamenné řeči ohledně střetu zájmů. Babiš to vysedí, asi do Sněmovny ani nepůjde. Kdo by měl zájem nechat se pokydat tunou hnoje. Nakonec se stane premiérem, Agrofert zůstane zprostředkovaně pod jeho kontrolou, a prezident Petr Pavel už proti tomu nemůže moc udělat. Smutný úděl Česka 36 let po Sametové revoluci.