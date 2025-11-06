Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým
Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.
Nejbohatší klienti JPMorgan Chase & Co. stále častěji přesouvají kapitál do sportu, od basketbalových gigantů přes fotbalové legendy až po regionální kluby. Hodnota týmů stoupá do miliard, a spolu s ní i zájem investorů, kteří v nich vidí víc než jen prestižní trofej, píše Bloomberg.
Podle nejnovější zprávy JPMorgan má dnes každý pátý z 111 miliardářských rodin obsluhovaných bankou kontrolní podíl v některém sportovním týmu. Před třemi lety to přitom bylo jen šest procent. Třetina respondentů s kombinovaným jměním přes 500 miliard dolarů považuje sport za nejzajímavější kategorii alternativních investic a dává mu přednost před uměním či sbírkami veteránů. „Sport už není jen o vášni. Stal se plnohodnotnou součástí portfolia,“ říká Andrew L. Cohen, výkonný předseda globální privátní banky JPMorgan.
Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.
Valuace lámou rekordy
Jen letos přepsaly sportovní akvizice hned několik rekordů. Mark Walter, spolumajitel Los Angeles Dodgers, koupil Los Angeles Lakers za 10 miliard dolarů, tedy za nejvyšší cenu v historii basketbalu. Rodina Kochových zase získala 10procentní podíl v NFL klubu New York Giants při ocenění 10,3 miliardy dolarů.
Hnacím motorem růstu jsou jisté výnosy z televizních práv, vstup private equity fondů a rostoucí celosvětový obchodní potenciál sportu. Do investiční hry se navíc zapojují i velcí institucionální hráči, jako Apollo Global Management nebo Ares Management, což sportovní trh posouvá do zcela nové ligy.
Evropa dohání Ameriku
Zájem o sportovní aktiva už není jen americkým fenoménem. Letos získal Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group, většinový podíl ve fotbalové Viktorii Plzeň. Britský průmyslník Jim Ratcliffe z koncernu INEOS zase investoval 1,5 miliardy dolarů do získání třetiny Manchesteru United a rozšířil tak své sportovní impérium zahrnující francouzský tým Nice a švýcarský FC Lausanne-Sport. Podle Bloomberg Billionaires Index disponují Strnad a Ratcliffe dohromady majetkem okolo 30 miliard dolarů.
Trend sportovních akvizic zapadá do širšího chování nejbohatších rodin. Téměř 70 procent investorů oslovených JPMorgan dnes preferuje aktivní roli v soukromých investicích, například účast ve správních radách, oproti 43 procentům před třemi lety.
„Ultra-bohatí investoři své zapojení spíš zdvojnásobují, než omezují. Soukromý kapitál i sportovní byznys vnímají jako prostor, kde mohou zhodnotit nejen peníze, ale i vliv,“ uzavírá Cohen.
