Babiš má jít kvůli Čapáku před soud, myslí si většina Čechů. Ale zřejmě se tak nestane

Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby Sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.
Pražský městský soud poslal do dolní komory žádost o Babišovo vydání ve čtvrtek. Babiš opětovně získal ve sněmovních volbách mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání je zatím přerušené. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu v dotační kauze dlouhodobě popírá.
V průzkumu odpovědělo 37 procent respondentů tak, že Sněmovna by měla Babiše určitě vydat. Dalších 19 procent lidí uvedlo, že by ho měla spíše vydat. Rezolutně proti vydání byla přesně pětina dotázaných, spíše proti vydání 21 procent. Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 3. říjnem, odpovídalo v něm 1515 respondentů.
Předseda SPD Tomio Okamura už ohlásil, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o vzniku nové vlády.Ve dvousetčlenné Sněmovně budou mít tato uskupení většinu 108 hlasů. Šéf Motoristů Petr Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že případ Čapí hnízdo pokládá za politický. „Kdybych měl odpovídat v průzkumu, byl bych ve skupině 'spíše ne'", řekl. Zástupce ANO v televizní debatě Radek Vondráček podotkl, že kauza trvá deset let a vždy je potřeba zvážit nebezpečí politizace.
„Jako poslanec mám umožnit, aby právo bylo vykonáno," uvedl naopak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, podle níž je zřejmé, že má rozhodnout soud.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně ANO Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.
Německý průmysl se propadl o dvacet let nazpět. Klíčovou roli v tom hrají emisní povolenky a obecně evropská zelená ideologie.
Německá průmyslová výroba dále ochabuje. Letos se pohybuje na úrovni 91 až 93 procent úrovně roku 2021. Reálně tak odpovídá hodnotám roku 2006. Vskutku, s výjimkou let globální finanční krize a později krátce doby pandemie covidu je letos německá průmyslová výroba nejslabší za posledních takřka dvacet let, jak zachycuje horní graf Bloombergu (viz níže).
Německá průmyslová výroba kulminovala koncem roku 2017, kdy až o devět procent přesahovala pozdější úroveň roku 2021.
Co stojí za již prakticky osmiletým trendovým poklesem německého průmyslu?
Důvodů je více. Nápadný je ale časový překryv německého průmyslového úpadku s érou rostoucích a vysokých cen emisních povolenek EU. Jejich cena byla naposledy celoročně pod úrovní deseti eur za povolenku právě ve zmíněném roce 2017 (viz spodní graf Bloombergu), kdy tehdy výkon německého průmyslu dosáhl historicky nejvyšší úrovně.
Lukáš Kovanda: Konec české oceli? Třinecké železárny zvažují přesun mimo EU
Po 160 letech hrozí konec výroby oceli na území ČR, což nahrává Rusku. Klíčovým viníkem jsou emisní povolenky EU. Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami ale i tak žádá uspíšení zahájení podeje povolenek pro domácnosti.
Od konce roku 2017 cena povolenek narůstala, zatímco výkon německého průmyslu postupně pohasíná. Od konce roku 2017, kdy výkon německého průmyslu vrcholil, stoupla do dnešních dní cena povolenek EU o 916 procent, což odpovídá každoročnímu nárůstu jejich cen průměrně čítajícímu zhruba 35 procent.
Jinými slovy, velké německé průmyslové podniky se běžně potýkají s každoročním růstem nákladů na povolenky ve výši 35 procent. Takto vysokému nárůstu nákladů na povolenky nečelí žádná jiná ekonomika světa mimo jednotlivá hospodářství EU. Z nich je ale právě to německé motorem celé EU, vysoce citlivé na cenu povolenek kvůli právě svému silnému průmyslovému založení.
Tento „motor EU“ ovšem navíc čelí situaci, kdy se Berlín rozhodl z ideologických důvodů povypínat všechny své jaderné elektrárny, a navíc se ještě odpojil od dodávek levných ruských energií. Zejména zemní plyn z Ruska měl přitom pohánět německý průmysl namísto uhlí a jádra po celou tu dobu, což mohou být dlouhá desetiletí, kdy ještě obnovitelné zdroje nebudou moci takovou úlohu plně zastat.
Stagnace až trvalejší pokles průmyslu jsou patrné v posledních letech také v Česku. Zásadním důvodem je právě chřadnutí průmyslu německého. A Česko již podobně jako Německo začíná pociťovat růst míry nezaměstnanosti, která je nejvyšší za 8,5 roku. Od roku 2019 přibylo v ČR bezmála 140 tisíc nezaměstnaných. Z velké části jde o „oběti“ chřadnutí českého, potažmo německého průmyslu, a tedy zelené ideologie.
Každý den se mu otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – z terasy přímo na Pražském hradě. Šéfkuchař Marek Janouch tu se svým týmem připravuje českou kuchyni inspirovanou starými kuchařkami i šlechtickými hostinami, nicméně v moderním pojetí. Tradici spojuje s aktuálními trendy, sezónností a důrazem na kvalitní suroviny. O tom, jak se vaří na, tak výjimečném místě, proč se u nich smažený sýr nikdy na lístku neobjeví a jak důležité je pro něj mít v kuchyni stabilní tým, jsme si povídali v „jeho“ Kuchyni na Hradě.
Každý den kvůli práci míříte na jedno z nejhezčích míst v Praze. Jaké to je vařit přímo na Pražském hradě a servírovat jídlo s tak výjimečným pohledem na Prahu?
Ten ranní výhled je opravdu k nezaplacení. I když se přiznám, že občas už tu krásu ani nevnímám. Myslím tedy na cestě sem. Ovšem tradici s kávou na naší terase s tím krásným výhledem na celou Prahu, při pravidelných denních schůzkách týmu, obzvláště v teplých dnech, si ujít nenechám.
V osm se potkávají kuchaři, kdy se řeší, co je ten daný den potřeba dělat. Během další schůzky v 10.45 se schází číšníci. Ta probíhá tak, že ochutnají jídlo. Procházíme s nimi složení a postupy vybraných jídel, aby přesně věděli, co je daný den potřeba dělat, jaké je rozdělení postů v kuchyni, a aby je nezaskočila žádná otázka od hosta.
Jak často se řeší různé potravinové alergie či intolerance?
Tak alergeny máme samozřejmě uvedené v jídelním lístku, tam problém nevidím. Každopádně pak může nastat problém, když si nějaký host u stolu objedná jídlo bez laktózy nebo lepku. Podobné situace samozřejmě umíme vyřešit. Máme jídla bez lepku, některé i bez laktózy. Nebo se dají zaměnit přílohy – třeba brambory místo knedlíků. Na druhou stranu může nastat i situace, kdy raději nabídneme třeba pečenou, grilovanou nebo čerstvou zeleninu podle sezony. Protože jsou jídla, v nichž když odeberete i jenom jednu ingredienci, výsledná chuť není taková, jaká by měla být.
Svíčkovou bez knedlíku si zkrátka neumíte představit...
Tak existují hosté, kteří si k ní bez problému dají brambor.
Svíčková s bramborem vám ještě, jak se říká, „netrhá žíly“?
Rozhodně méně než smažák s knedlíkem. Asi byste nevěřila, ale i takové objednávky jsme v Lokále, kde jsem dřív působil, řešili.
Co se týká bezmasých jídel, na vašem jídelníčku je vždy alespoň jedna varianta?
Máme vždy dvě. V případě hlavních jídel koprovku, to je naše stálice. A aktuálně také pečený květák. Další jsou na předkrmech, třeba v létě si fungování neumím představit bez rajčatového salátu.
Vím, že zdrojem vaší inspirace jsou staré české kuchařky. I ty „myslely“ na vegetariány?
Takové recepty v historii najdeme, ale upřímně, není jich moc. Každopádně ty knihy, jež zmiňujete, opravdu slouží jen jako inspirace. Recepty se snažíme přizpůsobit současným trendům. Styl, jakým se vařilo dřív, není aplikovatelný v současnosti. Lidé by to nejedli.
Tak odlehčenou smetanu bych rozhodně při vaření nepoužil. Měl jsem na mysli něco jiného. My jsme sice mluvili o vegetariánské, bezmasé kuchyni. Ale já se vrátím k té běžné „masové“. V minulosti se běžně v kuchyni využívalo celé zvíře, včetně vnitřností. U nás je hosté na lístku moc často nenajdou. I když se občas v nějaké formě také objeví.
Co na české kuchyni považujte za výjimečné?
Výjimečné? Třeba to, že v létě, kdy je sezona rajčat, nabízíme svým hostům skvělý rajčatový salát z lokálně vypěstovaných rajčat. Stejně jako to, že ho potom na našem jídelníčku nenajdete v listopadu. Zároveň vždy se snažíme nabízet jídla z českých ryb. Dlouhodobě se na našem lístku ustálil třeba předkrm z kapra. To, že svíčková je jedním z nejprodávanějších jídel, je jedna věc. Ale nemyslím si, že svíčková je vlajkovou lodí tuzemské gastronomie, která je historicky výjimečná v široké škále jídel. Nedá se říct, které jídlo Česko reprezentuje. Základem jsou vždy kvalitní suroviny a postupy.
Právě Marie B. Svobodová, autorka kuchařky, jež je jedním z vašich inspiračních zdrojů je spojována s výjimečnými technologickými postupy. Které to jsou?
Všemu dávala čas. V současnosti stále najdete mnoho restaurací, které se postupy snaží urychlit, možná i takzvaně ošulit. Každé jídlo ale vyžaduje svůj čas. Stejně jako lásku, se kterou ho připravujete.
Jak se liší přání zahraničních hostů od těch českých? Jak se gastronomický sektor proměnil za covidu a v čase po pandemii? Přečtěte si celý rozhovor se šéfkuchařem Markem Janouchem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.
Marek Janouch
Šéfkuchař restaurace Kuchyně na Pražském hradě. Vyučil se jako kuchař-číšník a po škole začínal v pražské steakové restauraci. Dlouhých jedenáct let strávil v Mánesce, kde vyrostl z kuchaře na zástupce šéfkuchaře. Poté otevřel první Lokál v Dlouhé ulici a následně šest let působil jako executive chef celé sítě Lokálů Ambiente. Když mu začala chybět vlastní kuchyně, přihlásil se do výběrového řízení na Pražském hradě a stal se šéfkuchařem Kuchyně v Salmovském paláci. Jeho inspirací jsou staré české kuchařky, především Marie B. Svobodová, ale recepty přizpůsobuje moderním trendům.
