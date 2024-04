Stanislav Šulc: Existuje už jen jeden důvod, proč se máme dál šťourat v Čapím hnízdě. Ten ale stojí za to

Patnáct let poté, co se kauza údajně odehrála, téměř deset let poté, co se o ní začala zajímat policie. A několik let poté, co žalobci nedokázali nabídnout natolik neprůstřelné důkazy, aby přesvědčili o své pravdě soud. Kauza Čapí hnízdo začíná naplňovat podstatu slov „únava materiálu“. A přesto má smysl se do ní ještě jednou ponořit. Proč? Protože stát by prostě měl umět prosadit obecnou pravdu, že lhát a podvádět se nemá. Ani když to je výhodné.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal odvolání proti rozsudku, kterým pražský městský soud v polovině února podruhé nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. Případem, který se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze. Ten už jednou zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

Kauza „Čapák“ začíná připomínat otravný hmyz. Přiletí, sedne si vám na nos, odeženete jej, chvíli dá pokoj, pak přiletí znovu. Stejné to je s kauzou údajného dotačního podvodu (jedna linka kauzy). Naopak druhá linka kauzy o tom, jak si Agrofert údajně přes reklamy na staveništi optimalizoval daně (druhá linka kauzy), definitivně skončila před několika dny.

Srozumitelné masám

Proč se právě v dotační části kauzy státní žalobci tak moc snaží? Důvod je jednoduchý – dotační kauza je natolik jednoduchá a srozumitelná, že ji lze na explikační rovině ve dvou větách postihnout natolik snadno, že to pochopí úplně každý.

Velká firma údajně účelově vyčlenila jednu ze svých částí, aby dosáhla na dotaci EU. Když se tak stalo, peníze se načerpaly a vyčerpaly, farma se postavila, celá vedlejší firma se opět měla vrátit do mateřského lůna Agrofertu.

Čím jednodušší se to zdá, tím složitější je to dokázat před soudem. Je totiž nutné prokázat nade vší pochybnost, že k tomuto jednání docházelo ve zlém úmyslu. A když to všichni zainteresovaní odmítají a soud již mnohokrát odmítl označit některé písemné „důkazy“ za dostatečně průkazné, je tato kauza téměř jistě odkázána k neúspěchu.

Poslední pokus

Má tedy vlastně cenu se v tom nadále snažit? Má stát nadále vynakládat nemalé sumy na to, aby kauza opět prošla soudním kolečkem, ačkoli se zdá, že se v poslední době neobjevily žádné zásadní nové důkazy?

Alespoň to vyplývá z vyjádření mluvčího pražských žalobců Aleše Cimbaly. Ten totiž rozhodnutí Jaroslava Šarocha vysvětlil těmito slovy: „Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání.“

Ve věci tedy nejspíš nehrají roli nové důkazy, ale názor státního zástupce. To je jistě legitimní. Ale stojí to tedy za to?

Pokud to budeme vnímat jako poslední pokus státní moci říct, že podvádět a lhát se prostě nemá, pak to je asi legitimní. Ale když to nedokážeme ani protentokrát prosadit před soudem, pak už, prosím, na tuto kauzu raději zapomeňme.