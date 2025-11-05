Ministři EU schválili klimatický cíl pro rok 2040. Česko hlasovalo proti
Členské státy Evropské unie dnes ráno schválily nový klimatický cíl pro rok 2040. Podle dohody mají unijní země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990, jak původně navrhla Evropská komise. Některé státy, včetně Česka, si však vyjednaly ústupky, které zmírňují závaznost a tempo přijatých opatření. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti návrhu, ale k přijetí stačila kvalifikovaná většina.
Předběžné dohody dosáhli ministři životního prostředí v noci na dnešek po maratonu trvajícím 18 hodin. Po krátké pauze byla dohoda formálně potvrzena ráno. Proti hlasovaly Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko, zatímco Belgie a Bulharsko se zdržely.
Podle agentury Reuters se vyjednávání neslo ve znamení tlaku průmyslu a některých vlád, které varovaly před „přehnanou ambicí“ klimatické agendy v době, kdy EU čelí nákladům na obranu a průmyslovou transformaci.
Hlavní ústupky: nižší cíl a odklad emisních povolenek
Česko na jednání zastupoval odcházející ministr životního prostředí Petr Hladík. Podle něj se podařilo dosáhnout několika klíčových úprav.
„Cíl do roku 2040 bude snížen na 85 procent za celou EU, bez závazných dílů pro jednotlivé státy. Až pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí mezinárodních kreditů ze třetích zemí – výhoda pro české firmy investující do čistých projektů v zahraničí,“ uvedl Hladík na síti X.
Evropská komise původně navrhovala pouze tři procenta mezinárodních kreditů, zatímco například Francie či Portugalsko požadovaly pět procent a Polsko s Itálií dokonce deset. Naopak Španělsko a Nizozemsko odmítaly jakékoliv další oslabování cíle.
ETS2 se odkládá na rok 2028
Další ústupek se týká spuštění nového systému emisních povolenek ETS2, který rozšiřuje obchodování s emisemi i na silniční dopravu a vytápění budov.
Jeho start bude odložen o jeden rok – na rok 2028.
Česko patřilo mezi téměř dvacítku zemí, které požadovaly záruky, že systém bude předvídatelný a nedojde k prudkému zdražení povolenek, které by dopadlo na občany. Evropská komise na základě tlaku členských států souhlasila s revizí nastavení ETS2.
Hledání rovnováhy mezi klimatem a ekonomikou
Podle komentářů agentury Reuters nové rozhodnutí odráží politický posun v Evropě – od maximalistické klimatické ambice k větší ekonomické opatrnosti.
„Nechceme zničit ekonomiku. Nechceme zničit klima. Chceme zachránit obojí zároveň,“ prohlásil ještě před začátkem jednání polský náměstek ministra pro klima Krzysztof Bolesta. Evropa se tak snaží najít křehkou rovnováhu mezi ochranou planety, bezpečností a konkurenceschopností průmyslu.