Ladislav Lábus: Z architektury se vytrácí to podstatné

Ladislav Lábus: Z architektury se vytrácí to podstatné

Architekt Ladislav Lábus
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

„Obyčejnost je plachá, ale krásná,“ říká architekt Ladislav Lábus. V architektuře podle něj nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. Když projektuje, je pro něj důležitá pravdivost, jednoduchost a ohleduplnost. Ať už jde o panelová sídliště, nebo vilu, stavby musí smysl, být příjemné a neztrácet svou podstatu. „Tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije,“ dodává Lábus v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Přední česká architektka Alena Šrámková o vás měla říct: „Láďa je trochu přísný. Vždycky říkal, že je to málo obyčejné, sice jednoduché, ale ne obyčejné. Měl věci běžné a banálnější.“ Teď sedíme v budově, kterou navrhovala. Přijde vám dostatečně obyčejná?

Těžko říct. Tento dům je hodně vyabstrahovaný a přísný, a právě proto asi nemůže být zcela obyčejný. Obyčejnost je plachá, nedemonstrativní vlastnost, vytrácí se, když je stavba nápadná třeba i minimalismem. Je však otázka, zda má být škola architektury obyčejná, zda nemá být příkladně pravdivá až na dřeň, jak se Šrámková snažila.

Jak si tedy představujete obyčejnou budovu? Pro mě je tato (budova Fakulty architektury ČVUT – pozn. red.) „obyčejná“ nebo spíš jednoduchá víc než dost. Už jenom díky tomu, že nás obklopuje hlavně pohledový beton.

Obyčejnost má mnoho tváří, jednou z nich je jednoduchost. Vesnická chalupa postavená, jak bylo zvykem prostě a účelně, měla svůj půvab a krásu právě v tom, že je tak jednoduchá, přirozená a na nic si nehraje. Nejelementárnější vyjádření obyčejnosti je v lidové architektuře, která nesleduje žádné další cíle ani směry, jako je v lepším případě například minimalismus, racionalismus a tak dále. Nepotřebuje to, má je ve své podstatě. Význam pojmu obyčejnost se také časem posouval, na konci sedmdesátých let rozhodně nemířil na minimalismus. Tehdy jsme se s ním vymezovali vůči objemovým kreacím a aroganci fasád pozdní moderny, později se používal ve vztahu k přebujelým (vý)plodům postmoderny a dnes i vůči ikonickým stavbám architektonických hvězd. 

Takže, je-li dům navrhovaný s tím, že bude třeba minimalistický, není to správné?

Tak jsem to nemyslel, je třeba to vidět v kontextu. Nabízet a vyjadřovat skromnost je lepší, než opačný převládající trend reflektování či vědomé předvádění hojnosti a luxusu. Ještě lepší je na to vůbec nemyslet nebo se o to vědomě nestarat. Jakmile se něco přežene a uplatnění minimalismu se maximalizuje, začne to být v rozporu s původním záměrem nápadné a zpochybnitelné samoúčelnosti. Proč se nechat ovlivňovat a reagovat protikladem, který nakonec prozrazuje obdobný přístup lpění na formě, ale v opačném gardu? Minimalismus je nadále velice prospěšný, reaguje na přebujelost tvarů a přemíru materiálů a tyto počáteční impulsy nepominuly, ale naopak. Minimalistická architektura zkrátka reaguje na to, že žijeme v konzumní společnosti.

Studia jste dokončil v roce 1976. Jak se od té doby proměnila architektura?

Architektura se vyvíjí stejně jako my a svět kolem nás. Otázkou ale je, zda se primárně zajímat o to, co je na povrchu, jak se často děje. Změnilo se toho strašně moc – v navrhování, ve vlastní architektuře i ve vzdělávání. Díky překotnému vývoji často zapomínáme, kolik hodnot je v základních principech navrhování pořád stejných, a neměli bychom se ve stresu z retardace za to stydět.

Jak architekturu proměňují současné požadavky na udržitelnost?

Ještě jsem nezažil období, kdy by cílem byla neudržitelnost. Jen se o tom tak nemluvilo a taky se to nesledovalo, i když již bylo evidentní, že to není udržitelné. Je faktem, že do udržitelnosti se vstupovalo postupnými kroky. Ze začátku se používal progresivistický termín – trvale udržitelný rozvoj. Teď už se sleduje jen udržitelnost bez přívlastků a pod tím si každý může představit cokoliv.  

Na čem tedy v architektuře záleží?

Podstatné je, proč a pro koho to děláme. Tisíce různých druhů obkladaček není v přímě úměře, kvality prostoru a života v něm. Domy se staly produktem idejí měnících se postupně v dogmata modernismu, postmodernismu, dekonstruktivismu, minimalismu atd. Prozrazují snahu upoutat na sebe pozornost, a to podstatné, jak slouží a jak je příjemné v nich žít, se jaksi vytrácí.

Jste podepsán pod celou řadou rekonstrukcí, mimo jiné i slavných funkcionalistických památek jako například Paličkova vila nebo vila Lídy Baarové. Jak obtížné je takové domy přizpůsobit současným trendům?

Funkcionalisté byli odvážní, jeho stoupenci hodně věřili novým idejím a občas opomíjeli zákony stavební fyziky. Ze stavařského hlediska tradiční baráky byly často rozumnější než ty funkcionalistické, které se z hlediska funkčnosti fasád a střech pohybovaly na hraně, prostě nefungovaly. Nacisté to zneužívali a poukazovali na fakt, že moderní funkcionalistická architektura, třeba stavby Bauhausu, mají za pár let zdevastované fasády. Což se jim hodilo, když moderní umění považovali za pokleslé.  U jejich rekonstrukcí tudíž vyvstává velké dilema, zda tyto domy zateplovat nebo ne. Jak k tomu přistoupit, samozřejmě záleží na významu dané památky a také na odvaze při navrhování stavby, třeba u Paličky s betonovými sloupy ve fasádě bez jakékoli izolace. Ideálně tak, že odstraníte ty nejzávažnější problémy a zároveň se smíříte s tím, že dům nebude splňovat současné velmi přísné normy.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kromě razantnější bytové výstavby. Jaká architektura v Praze chybí?

Moc neřeším, jaký konkrétní dům mi chybí. Vltavská filharmonie se doufám postaví. Možná mi chybí stavět jednoduše, ohleduplně a bez zbytečných překážek od správních orgánů, lobbistů i aktivistů a sousedů. A upřímně si myslím, že se problém s nedostatkem bytů nedá jednoduše řešit jen tím, že se jich bude stavět víc. Jsou tak drahé, že normální lidé na ně nedosáhnou. De facto se s nimi kšeftuje. Naše města se zbavila většiny bytového fondu, proto nemáme páky, jako mají ve Vídni nebo v Berlíně, jak regulovat výši nájemného. Ceny bohužel nešponuje jen pomalé povolování, tak to není. V naší společnosti, kde je tabu ohrozit tržní mechanismy, v podstatě nenajdete cesty ven z této krize. Ale slyšel jsem, že třeba v Dánsku můžete vlastnit jen jeden byt, což by naši obtížnou situaci mohlo řešit.

Jak by se mělo v Praze a dalších městech Česka stavět? Jaký vztah má Ladislav Lábus k panelákům? A co podle něj nejvíce brzdí kvalitní výstavbu? Přečtěte si celý rozhovor s architektem Ladislavem Lábusem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Ladislav Lábus

Architekt a pedagog působící od roku 1990 na FA ČVUT. Po absolvování oboru architektura na ČVUT pracoval v Projektovém ústavu HMP, v roce 1991 založil ateliér Lábus AA. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb, interiérů i urbanismu. Je znám svým citlivým přístupem při navrhování staveb v historickém prostředí a renovací a rovněž tvorbou v oblasti bydlení a bydlení seniorů i svými příspěvky k transformaci systému sociální péče a k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů.

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Galeristka Olga Trčková
Michael Tomeš pro Newstream CLUB
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

DSC Gallery na letošní léto připravila poměrně netradiční projekt. O co šlo a jaký byl úspěch?

Projekt KISS: MONSTERS KISSING BETTER byl pro nás velkým dobrodružstvím. Kurátorovala jsem jej osobně, protože jsem chtěla otevřít téma, které je intimní, ale zároveň znepokojivé – náš vztah k „jinému“, ať už k robotům, monstrům či hybridním postavám. Zkoumali jsme hranice krásy a grotesky, něhy i hrůzy, ale také různé formy budoucí sexuality – včetně toho, jak se bude vyvíjet intimita a sexualita v kontaktu s technologiemi, umělou inteligencí nebo „nelidským“ partnerem.

40 fotografií v galerii

Ambiciózní bylo i to, že jsem do projektu zařadila třicet autorů. Ale já prostě ráda dělám věci velkoryse – a myslím, že právě to na konci fantasticky rezonovalo. Současně jsme propojili deset talentovaných studentů s významnými jmény evropské scény – například Martinem Ederem, Anselmem Reylem nebo Justinem Mortimerem. Vznikl tak dialog generací, který studentům otevřel dveře, o nichž se jim dosud ani nesnilo. A úspěch byl velký, publikum i sběratelé oceňovali odvahu a originalitu konceptu.

Chcete v podobných projektech pokračovat i v dalších letech?

Rozhodně. Věřím, že galerie není muzeum, ale živý organismus, který má provokovat a přinášet nové pohledy. Podobné projekty budeme rozvíjet dál – vždy tak, aby spojovaly silné mezinárodní jméno s mladým talentem a zároveň nabízely publiku nečekanou zkušenost.

Jak dál experimentujete?

Rádi vytváříme mosty mezi Prahou a světem: například přivezeme renomovaného umělce z Berlína či Londýna a postavíme jej vedle českého autora, který už má prestižní pozici na domácí scéně. K tomu často přizveme i zahraničního kurátora, z Itálie, Berlína nebo Londýna, aby se do projektu zapojil. Vznikne tak skutečný dialog, z něhož těží obě strany. Český umělec získává nové kontakty a cestu do zahraničí, zatímco zahraniční autor se otevírá českému sběratelskému okruhu.

Jak si čeští tvůrci vedli v tomto konkrétním projektu?

Výborně. Postavili jsme je vedle špiček světové scény a obstáli bez zaváhání. To je pro mě důležitý signál: české umění má kvalitu, která se může měřit s Berlínem, Londýnem i New Yorkem. A musím dodat ještě jeden fakt, který mluví sám za sebe: Dnes má DSC Gallery více než 70 procent zahraničního programu. Jsme tedy skutečně galerie, která by bez mrknutí oka mohla fungovat v Londýně, Paříži nebo Miláně ve stejné podobě, s naprosto mezinárodním standardem a prestiží.

Jaký je dnes zájem o české umění – ať už doma, tak i v zahraničí?

To je velmi zajímavá otázka – a také téma mé disertační práce na Vysoké škole ekonomické. Titul by mohla mít třeba „Jak odstranit bariéry vstupu českého umění na mezinárodní trh.“ Českým autorům se totiž do světa proniká obtížněji, a právě tady je klíčová role galeristy. Proto v DSC Gallery na projekty českých výtvarníků velmi často přizýváme mezinárodní kurátory. Když v Praze pracují s českým autorem, přirozeně jej pak zapojují i do svých dalších projektů v zahraničí. A to je cesta, jak českým umělcům otevírat dveře, které by jinak zůstaly zavřené.

Odkud by měla podpora umělců a umění přicházet?

V DSC Gallery se třeba nezajímáme o granty a ani je nevyužíváme. Věříme, že skutečnou podporou je, když my umělcům najdeme sběratele, kteří jejich práci milují. Jen tak mohou mít umělci důstojnost, že se uživí vlastní tvorbou. Hodně by ale pomohlo, kdyby se Česká republika inspirovala přístupem zemí, které podporují mladé autory a živou výtvarnou scénu. Například nulové DPH na prodej umění, nebo alespoň model jako ve Francii, kde je DPH snížené na 5 procent. Takové opatření by zásadně usnadnilo sběratelům cestu k nákupu současného umění a posílilo celý trh. (V současnosti je standardní prodej umění zdaněn 21procentním DPH – pozn. red.)

Umění má i investiční potenciál. Jak vypadá trh dnes? A začněme asi světovým pohledem.

Globálně vidíme dynamiku, ale i selektivitu. Špičková jména drží svou hodnotu, střední segment to má složitější.

Jak si stojí české umění a tuzemští umělci ve srovnání s mezinárodními hvězdami? Jak mohou galeristé přispívat zlepšování prostředí? A dá se investicemi do umění skutečně zbohatnout? Nejen o tom hovoří Olga Trčková v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, který právě vychází.

Olga Trčková

Sběratelka umění, galeristka a investiční expertka pro současné umění. Spolumajitelka uznávané pražské DSC Gallery. Pomáhá budovat soukromé sbírky, přednáší na VŠE obor Umění a finance. Je autorkou knihy „The power of communication in the Gallery“, která vyšla pro americký akademický trh ve spolupráci s Columbia University NY.

