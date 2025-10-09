Nový magazín právě vychází!

„Postrach Evropy" je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.

Vznikne koalice neochotných?

Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.

Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.

Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.

Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Babiš v koutě

Jenomže tím odcházející premiér porušil jedno ze základních politických pravidel, kterým se zvláště po volbách strany většinou řídí. Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec nikdy neříkej s nikým.

Samozřejmě Petr Fiala svou kariéru premiéra stavěl na hodnotově orientované politice, tedy alespoň v tom smyslu, že právě podobné příkopy a rudé prapory velmi často používal. A pak je také respektoval.

Nicméně hovořit o potenciálních budoucích scénářích, ačkoli on sám už nebude jejich aktérem, je přinejmenším odvážné, ne-li přímo hloupé.

Jen tím Babiše žene k třeba i velmi neuvážlivému rozdělování křesel neodpovídajícímu povolební sněmovně, ale prostě jen odpovídající tomu, že Babiš s nikým jiným než s SPD a Motoristy vládu neumotá.

Vláda bez extrémistů?

Vyjednávací potenciál toho, že se nakonec nejmenší parlamentní strany do vlády nedostanou, přitom je pro Babiše důležitý. Zatím se zdá, že prohospodařil možnost jednobarevné vlády. Možná by neměl prohospodařit to, že vláda nakonec bude dvojbarevná a třetí strana (pravděpodobně SPD) ji jen podpoří při hlasování o důvěře.

Účast SPD ve vládě by totiž skutečně byl tím, co si Fiala ve skutečnosti nepřeje, tedy pokud by z politických důvodů nechtěl rezignovat na své občanské postoje. Vláda s extrémisty byla pro Fialu zcela jistě neprůchodnou variantou povolebního uspořádání. Nebo by alespoň být měla.

Fiala zaklel možnou koalici

A tak se vraťme ke spekulacím. Lidovci nemají dostatečný počet poslanců na to, aby s ANO udělali dvojbarevný kabinet a nepotřebovali na to další podporu. STAN ale již ano. A již před volbami se spekulovalo, že by to mohli být právě Starostové, kdo s ANO nakonec utvoří vládu, která bude mít jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelné zakotvení v EU a NATO, bude alespoň trochu rozpočtově odpovědná a zároveň sociálně spravedlivá.

Petr Fiala, který se STAN aktuálně má společnou již jen odcházející vládu, nyní zaklel spolupráci STAN s ANO. Nikdy k tomu prý nedojde. Tak uvidíme, co bude třeba v únoru.

Petr Fiala skončí v čele ODS

Babiš si telefonoval se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, na Ukrajinu by mohl jet

Kyjev
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil mu podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila, uvedl na síti X. Příští rok by mohl navštívit Ukrajinu.

„V minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci,“ napsal Babiš. „Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně,“ dodal.

Ve středu Babiš na tiskové konferenci řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.

Otázkou je, co v případě účasti hnutí ANO ve vládě bude s českou muniční iniciativou na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi. Dříve Babiš hovořil o jejím zrušení či o tom, že by ji na starosti měla mít Severoatlantická aliance (NATO).

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., zvolen za Spolu) NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš: Jednání o koalici jdou relativně dobře, vyhráno ale není

Politika

Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.

ČTK

Přečíst článek

