„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit
V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.
„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.
Vznikne koalice neochotných?
Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.
Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.
Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.
Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.