EU zmírnila klimatické ambice. Česko i tak novou dohodu nepodpoří
Evropa po osmnáctihodinovém maratonu zmírnila klimatické ambice – cílem do roku 2040 má být snížení emisí o 85 procent, nikoli o 90 procent. Česko si vybojovalo úlevy pro průmysl i spalovací motory, přesto ale novou dohodu odmítlo.
České republice se spolu s dalšími státy podařilo vyjednat řadu ústupků ohledně nového klimatického cíle Evropské unie pro rok 2040 a některé země výsledný text nakonec podpořily. Oznámil to ve středu ráno na síti X ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Uvedl, že Česko přesto – v souladu s dlouhodobou pozicí – hlasovalo proti dohodě. Ta bude podle něj formálně potvrzena ve středu ráno. Agentura Reuters informovala, že ministři dosáhli v ranních hodinách předběžné shody po osmnáctihodinovém jednání.
Jednání Rady pro životní prostředí trvalo 18 hodin. Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily. Česká republika v souladu s… pic.twitter.com/YBqoMOsiyl— Petr Hladík (@hladikpe) November 5, 2025
Hlavní ústupky: odklad ETS2 a zachování spalovacích motorů
Jako hlavní dosažené ústupky pro Česko Hladík označil především odklad spuštění nového systému emisních povolenek ETS2 o jeden rok – tedy na rok 2028.
„Cíl do roku 2040 bude snížen na 85 procent za celou EU, bez závazných cílů pro jednotlivé státy. Až pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí mezinárodních kreditů ze třetích zemí – výhoda pro české firmy investující do čistých projektů v zahraničí,“ uvedl ministr.
„Technologická neutralita bude zachována i v revizi pravidel pro emise CO₂ z automobilů, což znamená prostor nejen pro elektromobily, ale i alternativní paliva. Toto je další krok k přehodnocení zákazu spalovacích motorů po roce 2035,“ dodal.
Mezi další body vyjednané ve prospěch Česka zmínil mimo jiné „zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028“ a „posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů“.
Boj o realistický cíl
Evropská komise původně navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Česko, Polsko či Itálie prosazovaly zmírnění tohoto cíle, zatímco Španělsko či Švédsko to odmítaly. Polsko například chtělo, aby až deset procent z cíle bylo možné splnit prostřednictvím mezinárodních uhlíkových kreditů.
Blokační menšina a „realistické“ ambice
Hladík uvedl, že Česko vytvořilo s Itálií, Řeckem, Bulharskem, Rumunskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Belgií blokační menšinu, která prosazovala „realistický“ přístup.
„Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily,“ napsal Hladík na sociální síti.
Česko odmítlo kvůli dopadům na průmysl
Český ministr životního prostředí už při příjezdu na jednání prohlásil, že Česko klimatický cíl EU pro rok 2040 nepodpoří. Nový cíl by měl být podle něj realistický a zohledňovat technologické možnosti i ekonomické dopady.
Odmítnutí bylo motivováno také tím, že Evropská komise nevypracovala dopadové studie pro jednotlivé průmyslové sektory, dodal Hladík.
