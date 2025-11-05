Nový magazín právě vychází!

EU zmírnila klimatické ambice. Česko i tak novou dohodu nepodpoří

Petr Hladík, ministr životního prostředí
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa po osmnáctihodinovém maratonu zmírnila klimatické ambice – cílem do roku 2040 má být snížení emisí o 85 procent, nikoli o 90 procent. Česko si vybojovalo úlevy pro průmysl i spalovací motory, přesto ale novou dohodu odmítlo.

České republice se spolu s dalšími státy podařilo vyjednat řadu ústupků ohledně nového klimatického cíle Evropské unie pro rok 2040 a některé země výsledný text nakonec podpořily. Oznámil to ve středu ráno na síti X ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Uvedl, že Česko přesto – v souladu s dlouhodobou pozicí – hlasovalo proti dohodě. Ta bude podle něj formálně potvrzena ve středu ráno. Agentura Reuters informovala, že ministři dosáhli v ranních hodinách předběžné shody po osmnáctihodinovém jednání.

Hlavní ústupky: odklad ETS2 a zachování spalovacích motorů

Jako hlavní dosažené ústupky pro Česko Hladík označil především odklad spuštění nového systému emisních povolenek ETS2 o jeden rok – tedy na rok 2028.

„Cíl do roku 2040 bude snížen na 85 procent za celou EU, bez závazných cílů pro jednotlivé státy. Až pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí mezinárodních kreditů ze třetích zemí – výhoda pro české firmy investující do čistých projektů v zahraničí,“ uvedl ministr.

„Technologická neutralita bude zachována i v revizi pravidel pro emise CO₂ z automobilů, což znamená prostor nejen pro elektromobily, ale i alternativní paliva. Toto je další krok k přehodnocení zákazu spalovacích motorů po roce 2035,“ dodal.

Mezi další body vyjednané ve prospěch Česka zmínil mimo jiné „zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028“ a „posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů“.

Boj o realistický cíl

Evropská komise původně navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Česko, Polsko či Itálie prosazovaly zmírnění tohoto cíle, zatímco Španělsko či Švédsko to odmítaly. Polsko například chtělo, aby až deset procent z cíle bylo možné splnit prostřednictvím mezinárodních uhlíkových kreditů.

Blokační menšina a „realistické“ ambice

Hladík uvedl, že Česko vytvořilo s Itálií, Řeckem, Bulharskem, Rumunskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Belgií blokační menšinu, která prosazovala „realistický“ přístup.

„Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily,“ napsal Hladík na sociální síti.

Česko odmítlo kvůli dopadům na průmysl

Český ministr životního prostředí už při příjezdu na jednání prohlásil, že Česko klimatický cíl EU pro rok 2040 nepodpoří. Nový cíl by měl být podle něj realistický a zohledňovat technologické možnosti i ekonomické dopady.

Odmítnutí bylo motivováno také tím, že Evropská komise nevypracovala dopadové studie pro jednotlivé průmyslové sektory, dodal Hladík.

Navrch si Brusel na summitu předminulého týdne vše pojistil návrhem zahájení prodeje emisních povolenek pro domácnosti již v polovině roku 2026, tedy o půl roku dříve, než se dosud plánovalo. Tím vlastně Evropská komise docílí toho, že se celý systém rozjede, ještě než lidé v EU začátkem roku 2027 pocítí první efekty zdražení. Toto předsunutí zahájení prodeje aukčního prodeje povolenek také umožní „uplatit“ veřejnost členských zemí distribucí raných výnosů z povolenek.

Navzdory klesajícím burzovním cenám – ovšem pro rok 2027! – je třeba počítat s tím, že Brusel učiní pro rozjezd povolenek pro domácnosti opravdu hodně. A všimněme si, nikdo, ani Evropská komise, ani čeští politici, ani vzdáleně nepřibližují, jaké budou ceny povolenek ve 30. letech. Patrně vědí proč. Také termínové kontrakty na 30. léta se zatím na burzách neobchodují. Přitom právě v příští dekádě se podle všeho bude lámat chleba.

Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden

důchody
profimedia
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.

Dokud se nezmění základní sazba vyhlašovaná Českou národní bankou (ČNB), budou se nejzajímavější nabídky tuzemských bank pohybovat pravděpodobně stále kolem čtyř procent. Je možné, že tato situace vydrží až do konce letošního roku.

Aktuální dvoutýdenní repo sazba (2T), která je klíčová a určuje, za kolik si banky mohou ukládat volné prostředky u ČNB, zůstává od poslední květnové změny na úrovni 3,5 procenta. V kuloárech se zatím příliš neočekává, že by bankovní rada k jejím úpravám přistoupila. Definitivně se to potvrdí už tento čtvrtek, kdy se koná další měnověpolitické jednání bankovní rady ČNB.

Do kdy vám vydrží sazba na spořicím účtu

Vybrané banky v Česku nyní spíše upravují termíny, do kdy klientům garantují své nejvyšší úročení. Stále více bank ale slibuje, že sazby udrží ještě několik týdnů. Minimálně čtyři bankovní domy – ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a neoficiálně také Partners Banka – garantují nejlepší sazbu až do posledního dne letošního roku. Partners Banka ji přitom klientům garantuje od založení účtu na tři následující kalendářní měsíce.

Nejlepší sazby bez podmínek se nemění

Nejvyšší sazbu bez podmínek, 4,01 procenta, nadále nabízí mBank, ovšem pouze do konce listopadu. Klienti mají úročení bez podmínek jen první tři měsíce po založení účtu; poté musí splnit měsíční příjem alespoň 15 tisíc korun a pět plateb kartou měsíčně.

Zcela bez podmínek, limitů a dalších omezení zůstává sazba 3,58 procenta u Trinity Bank. Ta platí pro nové i stávající klienty, kteří do banky uloží nový vklad. Také ostatní banky si své stávající úročení spořicích účtů bez podmínek zatím ponechaly, takže v pořadí nejlepších nabídek se tentokrát žádné zásadní změny neudály.

K menší změně došlo pouze u spořicích účtů s podmínkami. Sazba u specializovaného účtu Duo Profit od ČSOB poklesla o čtvrt procentního bodu – z 4,75 procenta na 4,5 procenta. Přesto si tento produkt drží první místo mezi spořicími účty s podmínkami. Klienti však musí investovat u ČSOB minimálně 30 tisíc korun a stejnou částku uložit na spořicí účet, aby získali nejlepší úročení na jeden rok.

ČSOB snížila sazbu i u svého standardního spořicího účtu bez investování, a to z 3,25 procenta na 3 procenta.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 4. listopadu 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 30.listopadu 2025)
  • Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet HIT pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 4. listopadu 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,5% (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 31.12.2025)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
  • Unicredit Bank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
  • ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují

Money

Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Zlato

Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek

Money

Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Půjčit si peníze na pořízení vlastního bydlení, nebo zůstat v pronájmu?

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

Money

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Věra Tůmová

Přečíst článek

