Letadla se nesmí srazit. Proto řídíme obří trychtýře nad letišti, říká provozní šéf CS Soft Tomáš Richtr

Díky systémům řízení letového provozu se pasažéři nemusejí na palubě bát. Na dohledovém pracovišti vědí řídící o pohybu stroje všechno. „Naprosto zjednodušeně jde o to, že náš systém zajišťuje, aby se letadla nesrazila. Existují primární radary, které letadlo dokáží samy identifikovat a pak jsou radary, které sbírají data, jež letadla vysílají. Tohle obrovské množství informací náš systém vyhodnocuje a zpracovává tak, aby let neměl zpoždění a byl celkově dobře naplánovaný,” říká Tomáš Richtr, provozní ředitel firmy CS Soft, která spadá do skupiny CSG. Jejich systém již dokáže v přehuštěném leteckém prostoru i predikovat možnosti a předvídat situace, čímž výrazně pomáhá řídícím letového provozu na letištních věžích.

Reklama

Firma CS Soft je na trhu již více než tři desítky let. V jaké fázi se nyní nachází?

CS Soft prochází fází strukturálních změn, jejichž účelem je přizpůsobení se změnám ve světě. Dalším naším úkolem je diverzifikace produktového portfolia firmy. Výsledné skladbě portfolia přizpůsobujeme i organizaci firmy. V rámci těchto změn jsem nedávno převzal roli provozního ředitele, a tak mám zodpovědnost za celou firmu i její budoucnost

Ve funkci provozního ředitele jste od května. Kam tedy chcete firmu dál směřovat?

Máme pětiletý sen. Není to žádné naivní snílkování, ale skutečná vize. Jde o to, aby se v následujících letech stal CS Soft moderním softwarovým domem s diverzifikovaným portfoliem zaměřeným na strategické a kritické systémy v sofistikovaném světě dopravy. K tomu si nyní musíme nadefinovat ekonomické cesty, stabilizovat se, abychom získali časový i finanční prostor a následně definovali i konkrétní cíle. Na tom nyní pracuje celý náš tým a strategický plán bude sepsaný do konce podzimu. Pak budou lidé jasně vědět, čeho chceme docílit a v jakých oblastech. V tomto směru je zásadní i dobrá firemní kultura.

Reklama

O co se opírá ve vaší firmě?

Jde o čtyři zásadní hodnoty. Orientace na společné pracovní cíle, povědomí o nichž nebývá tak samozřejmé, jak si může ledaskdo myslet, otevřenost a transparentnost, dobré pracovní prostředí a pracovní etika. Tedy, pracovat tak, aby měl člověk čisté svědomí i otevřenou zpětnou vazbu.

Kde se v současné době využívají vaše systémy zajišťující bezpečí letového provozu?

Jedna z našich hlavních zakázek je v Praze, na Letišti Václava Havla. To je naše domácí prostředí a historický základ společnosti. Naše systémy doplňují hlavní systém řízení letového provozu TopSky od společnosti Thales. V České republice fungují naše řešení i na letištích v Brně a Ostravě, a tak zde kouzelný svět civilního letectví poznáváme již přes dvě desítky let.

Z Ruzyně se bude v zimě létat do více než stovky destinací, i na lyžovačku Zprávy z firem Z pražského ruzyňského letiště se bude v zimním letovém řádu létat do 111 destinací, což je o čtvrtinu víc než loni. Přibydou také nová spojení, například do Bilbaa či Káhiry. Provoz na Letišti Václava Havla v zimě zajistí 46 leteckých společností. Letošní zimní letový řád, který bude v platnosti od listopadu, ale stále nevyrovná počet linek z roku 2019, kdy se létalo do 121 destinací. ČTK Přečíst článek

A mimo Českou republiku?

Historicky jsme zvládli realizovat zakázku například v americké Atlantě či v Ugandě. Začínáme novou etapu projektu v Litvě. S litevským partnerem se spolupracuje opravdu skvěle. Nedávno jsme modernizovali systém v Eilatu v Izraeli. Naše obchodní oddělení je velice aktivní a vyhledává řadu výběrových řízení. Tak se rozšiřuje portfolio dalších potenciálních zemí.

Ve světovém měřítku zatím patříte k menším hráčům. Jak nové klienty oslovujete a co jim můžete proti konkurenci nabídnout?

V našem oboru jsou silní zavedení hráči. Proto se musíme při hledání nových trhů přizpůsobit. Evropa a severní Amerika jsou velmi exponované, proto se vydáváme do Asie a Afriky, kde naše řešení letového provozu již rovněž fungují. Nyní předáváme řešení letového provozu pro ostrov Papua v Indonésii.

Nejlepším letištěm světa je Hamad v Kataru, pražská Ruzyně neuspěla Enjoy Jako nejlepší letiště světa bylo letos v tradičním a prestižním klání Skytrax World Airport Awards zvoleno mezinárodní letiště Hamad v Kataru. Pražské Letiště Václava Havla je hodnoceno jen jako průměrné. Viliam Buchert Přečíst článek

Jihovýchodní Asie je pro vás tedy úspěšný trh?

Proto musíme často cestovat do vzdálené ciziny a objevovat potenciální trhy, kde můžeme uplatnit pilíř naší nabídky. Tím jsou systémy řízení letového provozu a simulátory pro jeho řízení. Snažíme se tam hledat nové příležitosti. Jedním z takových projektů bude naše aktuální cesta na Filipíny, kde budeme zkoumat možnosti uplatnění našich systémů.

Jak poznáte, který partner je pro vás vhodný?

Dodáváme obchodníkům podklady, což naše kolegy výrazně vytěžuje, ale tím poznám, že je firma aktivní ve vyhledávání nových trhů. Zajímá nás celý svět jako alternativa severní Ameriky a západní Evropy.

Pohyb po českém nebi zdraží. Létat z Prahy tak bude ještě méně výhodné Money České státní Řízení letového provozu (ŘLP) plánuje zvýšení poplatků za své služby o jednotky procent, píše server e15.cz. Promítne se to podle serveru zřejmě do cen letenek. Navýšení poplatků ještě musí schválit Evropská komise. ČTK Přečíst článek

Skupina CSG, jejíž je CS Soft součástí, se skládá z celé řady podniků a je obrovská. Pomáhají vám nějak synergické efekty s dalšími dceřinými společnostmi holdingu?

K tomu právě dochází a kvituji to s radostí. V divizi CSG Aerospace synergie nabízejí v tržním uplatnění úplně jiné možnosti. Velikost skupiny CSG vybízí i k dalším synergiím, navíc již v rámci koncernu je několik firem, které mohou využívat našich služeb. Toto partnerství nám umožňuje flexibilnější vztahy v oblasti projektového řízení i při testování pilotních řešení před předáním koncovému zákazníkovi.

Jak tedy své portfolio diverzifikujete?

Základem je stará prostá pravda, že stolička musí mít minimálně tři nohy, aby stála. Díky studiu v Británii se mi podařilo velice zjednodušit chápání věcí, které se mnozí manažeři snaží vysvětlovat složitě. Jde o to pevně se držet stanovených vizí, strategií a cílů. Ohledně diverzifikace produktového portfolia aktuálně chceme, aby firma měla čtyři nožky. Potenciál vidíme i ve využití umělé inteligence, které přináší vynikající možnosti. V řízení letového provozu ale zůstane vždy primární člověk. Práce s umělou inteligencí a strojovým učením je tedy kromě řízení letového provozu a letových simulátorů další z našich aktivit, která dokáže zefektivnit různé činnosti.

Zářez pro Strnada. Tatra Defence Vehicle se bude podílet na výrobě švédských transportérů Zprávy z firem Kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle se bude podílet na výrobě švédských pásových transportérů BvS10 výrobce BAE Systems Hägglunds. Informaci zveřejnil portál Informačního centra o NATO v Praze. Transportéry slouží v několika spojeneckých armádách, a to hlavně díky schopnostem operovat v extrémních podmínkách. ČTK Přečíst článek

Tomáš Richtr (49) od studií matematiky a strojního inženýrství pracoval v manažerských funkcích. Byl například u toho, když v České republice vznikal mobilní operátor Oskar (nyní Vodafone). Tam se vypracoval do pozice vedoucího provozního centra, kde zodpovídal za celou infrastrukturu a prožil zde i apokalyptické povodně v roce 2002, na což má fascinující vzpomínky. Telekomunikacím zůstal věrný a kariérně pokračoval ve firmě Panasonic, kde měl možnost poznat továrny v Japonsku, Číně a Thajsku a mezikulturní spolupráci. Třetí pracovní uplatnění nalezl u firmy Kapsch, která v březnu roku 2006 začala s realizací mýtného systému v České republice. Aktuálně desátým rokem působí na manažerských pozicích ve společnosti CS Soft. Tomáš Richtr je známý i ve světě fanoušků Formule 1, když do loňského roku komentoval televizní přenosy z jednotlivých závodů.