FOTOGALERIE: „Sundejte ho dolů!“ Dělníci začali odstraňovat Trumpovo jméno z Kennedyho centra

Dělníci v sobotu ráno začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala agentura AP. V pátek totiž uplynula lhůta, kterou dal v květnu soud pro odstranění Trumpova jména z budovy a všech materiálů této kulturní instituce.
V pátek bylo u části budovy Kennedyho centra, na níž je i Trumpovo jméno, postaveno lešení. Kennedyho centrum ale pak požádalo soudce o prodloužení lhůty do sobotního poledne místního času, a to kvůli bouřkám.
Podle AP se v pátek před Kennedyho centrem desítky lidí fotografovaly a někteří volali na dělníky stavící lešení „sundejte ho“.
Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Trump, který usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho pak zvolili do čela tohoto orgánu.
Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii
Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.
Soud ale koncem května dospěl k závěru, že přejmenování centra je věcí Kongresu. O původním pojmenování zařízení po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym rozhodl Kongres a jen on to může změnit, uvedl soud.
Trumpova vláda se proti verdiktu odvolala a žádala také pozastavení odstraňování Trumpova jména z fasády i z materiálů instituce do té doby, než odvolací soud rozhodne.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.
FOTOGALERIE: Brutální stavba ve stylu Star Wars. V Chicagu představili Obamovu knihovnu
V Česku prezidentská Knihovna Václava Havla zřejmě míří k zániku, v Chicagu poprvé představili nové centrum včetně knihovny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě v letech 2009 až 2017.
Protesty proti resortům Jareda Kushnera v Albánii přerostly v odpor proti celé politické třídě. Kauza ukazuje, jak silně na Balkán tlačí zahraniční realitní kapitál.
Albánie nechce být stavební parcelou pro Trumpovu rodinu. Protesty v Tiraně pokračují už druhý týden a odpor proti dvěma luxusním resortům za pět miliard eur, spojeným se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, přerostl ve vzpouru proti celé politické třídě, píše server agentury Bloomberg. Začalo to jako boj za plameňáky a chráněné pobřeží. Teď už demonstranti míří na samotný systém, který podle nich prodává zemi investorům s nejlepšími kontakty.
Albánie má být další středomořskou destinací pro bohaté. A Jared Kushner u toho nechce chybět. Jeho investiční firma Affinity Partners je spojována s plány na luxusní resorty v jedněch z nejcitlivějších částí albánského pobřeží, a to na ostrově Sazan a u oblasti Zvërnec poblíž chráněné krajiny Vjosa-Narta.
Zeť Donalda Trumpa chce stavět luxusní hotely v Albánii a Srbsku
Jenže tentokrát se proti velkému realitnímu příběhu nepostavili jen ekologové. Do ulic vyšli studenti, místní obyvatelé, aktivisté i lidé, kteří už mají dost albánské politiky jako celku. Každý večer míří tisíce demonstrantů centrem Tirany k úřadu premiéra Ediho Ramy. Nesou albánské vlajky, transparenty a jednoduchý vzkaz: země není na prodej. Symbolem protestů se stal plameňák. Právě tito ptáci patří k druhům, jejichž prostředí by podle odpůrců mohly nové resorty ohrozit.
Premiér Rama projekt hájí. Tvrdí, že Albánie potřebuje moderní turistiku, pracovní místa a zahraniční kapitál. Podle něj mají podobné investice posunout zemi mezi prémiové středomořské destinace. Resort podle Reuters dál podporuje i přes sílící protesty. Do sporu už vstoupil i Brusel. Evropská komise Albánii varovala, že pokud chce pokračovat v cestě do Evropské unie, musí respektovat evropská pravidla ochrany přírody.
Bloomberg: Vlády si půjčují rekordním tempem. Dluhopisy ženou zbrojení i energetika
Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.
Albánská kauza navíc není jediná. Zapadá do širšího vzorce aktivit trumpovského rodinného okruhu na Balkáně. Kushnerova firma už dříve získala možnost rozvíjet mimořádně citlivý projekt v Bělehradě, a to přestavbu bývalého velitelství jugoslávské armády, poškozeného při bombardování NATO v roce 1999. Srbská vláda podle Reuters pronajala areál firmě napojené na Kushnera na 99 let. Plány zahrnovaly hotel, byty, obchody a kanceláře.
Také v Srbsku projekt narazil na odpor. Pro část veřejnosti nejde o prázdný pozemek, ale o místo zatížené pamětí války, bombardování a rozpadu Jugoslávie. Představa, že se z něj stane luxusní realitní komplex spojený se zetěm amerického prezidenta, byla pro mnohé nepřijatelná.
Balkán do EU do roku 2030? Slovinský exprezident Pahor volá po urychleném vstupu
Západní Balkán má podle bývalého slovinského prezidenta Boruta Pahora dostat jasný termín pro vstup do Evropské unie. Navrhuje, aby se ve všech kandidátských zemích nejpozději do roku 2030 konala hlasování o členství v EU. Podle něj je urychlení rozšíření Unie geopolitickou nutností.
Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?
Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
Že Spojené státy nejsou zrovna zemí fotbalu zaslíbenou, si musí všimnout i člověk, který tento sport příliš nesleduje. Vždyť si pro něj za oceánem dokonce vymysleli jiné označení, než jaké používá zbytek světa. Úroveň tamější ligy je navíc i přes napumpované miliony dolarů stále diskutabilní. Americkému sportu zkrátka vévodí jiné disciplíny.
Nic z toho by však pořádání fotbalového šampionátu v Severní Americe samo o sobě nebránilo. Kromě USA se hraje také v Kanadě a Mexiku. Na pováženou je ale fakt, že se tato sportovní událost první kategorie koná v amerických městech právě v době nebývalého politického napětí. O kontroverze jistě nebude nouze. A určitě budou vážnějšího rázu než údajné zesměšnění poslední večeře na olympijských hrách v Paříži.
První skandál ještě před výkopem
První skandál vypukl ještě dříve, než začal samotný šampionát. Somálský rozhodčí Omar Artan měl být prvním sudím, který bude tuto zemi reprezentovat na vrcholné fotbalové akci. Není to žádné ořezávátko: loni byl vyhlášen nejlepším rozhodčím celého afrického kontinentu.
Jenže somálská sportovní historie letos přepsána nebude. Američané totiž Artana odmítli vpustit do země, a tak zůstane doma. Papíry měl podle všeho v pořádku, Somálsko je však na americkém blacklistu.
Glazerovi po letech zvažují ústup z Manchesteru United. Ve hře jsou miliardy i budoucnost Old Trafford
Americká rodina Glazerových po více než dvou dekádách vlastnictví Manchesteru United zvažuje, zda se svého podílu v klubu částečně, nebo úplně nezbaví. Dle agentury Bloomberg se debaty odehrávají v době, kdy slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford. Návrat do Ligy mistrů mu přitom zároveň může zvyšovat hodnotu.
Tato příhoda kromě tvrdosti americké imigrační politiky ukazuje také sobeckost vrcholového sportu. Místo toho, aby se za Artana postavili jeho kolegové i FIFA, federace pouze uvedla, že na fungování pořadatelské země včetně hraničních procedur nemá vliv. Tím byla věc vyřízena.
Přitom v minulosti si FIFA dokázala na pořadatelské státy došlápnout a zajistit hladký průběh turnaje i v případě autoritářských režimů. Proč to nedokáže v případě USA?
Artan navíc není jediným účastníkem, který měl problém. Stopku dostal i švýcarský útočník Breel Embolo, který měl nakonec více štěstí. Po protestech realizačního týmu mohl na americkou půdu vstoupit.
Strach mezi fanoušky
Občas se vynořují srovnání fotbalového šampionátu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Doufejme, že se historie opakovat nebude, přesto je tato paralela vlastně na místě. Americkému šampionátu se nevyhne atmosféra strachu a nerovného přístupu.
Americká policie a agenti ICE už v posledních měsících názorně ukázali, jak umějí zakleknout na skutečné i domnělé nelegální přistěhovalce — a někdy i na americké občany. Jejich pravomoci jsou rozsáhlé, stejně jako působnost. V zimě se dokonce chtěli infiltrovat i na italskou olympiádu.
Málokdo proto zůstává na pochybách, že budou přítomni také v okolí fotbalových stadionů. Ostatně potvrzují to i varovná slova viceprezidenta J. D. Vance.
Spojené státy tím však škodí i samy sobě. Ten, kdo nemá dokumenty úplně v pořádku, pravděpodobně nevyrazí fandit na tribuny ani do veřejných fanouškovských zón, ale raději zůstane doma. Nic neutratí v hospodách ani u stánků.
Podobné obavy se navíc mohou týkat i lidí, kteří by na turnaji pracovali. I mezi prodejci a pracovníky ve službách bývají lidé, na které by mohli mít agenti spadeno. Také bez jejich práce se bude muset šampionát obejít.
Prázdné sedačky a ztracené peníze
Šampionát trpí nepříliš velkým zájmem fanoušků. Chaotická vízová politika odrazuje i zahraniční zájemce, nikdo nechce strávit několik týdnů ve vazbě, což se v této politováníhodné době občas stává i nevinným turistům.
Překážkou jsou také vysoké náklady na dopravu, mimo jiné kvůli Trumpově válce v Íránu, která může každou chvíli skončit — nebo naopak eskalovat v další globální krizi.
Vyrazit na zápas je drahé i pro domácí. K nákladnému cestování mezi městy rozesetými po různých koutech kontinentu je třeba připočíst také drahé vstupenky, které se začaly prodávat za nesmyslně vysoké částky. Ještě tento týden na oficiálním přeprodejním portálu „viselo“ skoro 180 tisíc vstupenek, mezi nimi i lístky na zápasy domácího týmu.
Lukáš Kovanda: Česko má na mistrovství světa slušnou šanci na postup. Zastavit jej má Belgie
Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.
Výsledkem pravděpodobně budou prázdná místa na stadionech, volné hotelové pokoje a nevyužité služby v pořadatelských městech. Kromě ostudy pro FIFA to znamená i ztrátu příjmů. A to se hraje ve městech, která na cestovní ruch do značné míry spoléhají.
Amerika se nesnaží nic předstírat
Světové šampionáty se už konaly v zemích, které na tom byly s lidskými právy a demokracií na štíru. Hrálo se v Rusku i v Kataru. Ve vedení FIFA si s takovými „podružnostmi“ obvykle příliš hlavu nelámou.
Přesto se většina pořadatelů alespoň snažila ukázat zemi v tom nejlepším světle. Američané si na nic nehrají. Trumpovská Amerika o žádné pozitivní PR nestojí.
A právě v tom může být letošní šampionát výjimečný. Ne jako oslava fotbalu, ale jako obraz země, která ze sportovní události pro celý svět udělala další scénu domácí kulturní války.
Lukáš Kovanda: Španělé jsou favoritem MS, ve hře je i USA–Írán nebo Messi proti Ronaldovi
Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.
Hokejový šampionát vrcholí a spolu s ním také sázkařská horečka. Češi a Slováci již vsadili jen u Tipsportu více než miliardu korun. A hokejový šampionát zakrátko vystřídá fotbalové mistrovství světa, kam se český tým také kvalifikoval. Jak se sportovní super rok projeví v hospodaření české jedničky sportovních sázek? A jak se Češi učí sázet na volby? Odpovídá šéf komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor.