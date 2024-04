FOTOGALERIE: Král mezi letišti sesazen. Kdo nahradil Singapur?

Světová letiště mají nového vládce. Tím nejlepším pro letošní rok se stalo Mezinárodní letiště Dauhá Hamad v Kataru. Sesadilo to v Singapuru. Jak si v žebříčku, který sestavil specializovaný server Skytrax, vedly vzdušné dopravní huby v Evropě?

Mezinárodní letiště Hamad v Dauhá bylo jmenováno nejlepším letištěm světa 2024 v rámci soutěže World Airport Awards, která se konala na veletrhu Passenger Terminal EXPO ve Frankfurtu nad Mohanem. Kromě toho získalo toto letiště i ocenění za nejlepší nakupování na letišti na světě a nejlepší letiště na Blízkém východě, uvedl server CNBC.

Katarské letiště tak po roce sesadilo z trůnu Singapur. Dvanáctinásobný vítěz nejlepšího letiště světa však také získal ocenění. Kromě stříbrné medaile například i post nejlepší letištní imigrační služby na světě.

I poslední stupeň vítězů zůstal v rámci Asie. Letiště Inčchon v Soulu, které se v celosvětovém žebříčku průzkumu posunulo na třetí místo, bylo vyhlášeno nejpřívětivějším letištěm pro rodiny s dětmi.

Nejčistší na světě

Chcete poznat čistotu? Musíte do Japonska. Konkrétně na letiště Haneda. Kromě čtvrté příčky v žebříčku nejlepších letišť se pyšní i oceněním nejčistšího letiště světa. A nejen to. Je i nejlepším vnitrostátním letištěm a nejlepším letištěm na světě pro osoby s omezenou možností pohybu a bezbariérového přístupu na světě. V rámci Japonska se v žebříčku nejlepších umístilo i další tokijské letiště Narita. Bere páté místo a i ocenění nejlepšího letištního personálu na světě i v rámci Asie.

Nejlepší letiště světa v roce 2024 1. místo - Mezinárodní letiště Dauhá Hamad (Dauhá, Katar) 2. místo - Letiště Singapur-Changi (Singapur) 3. místo - Mezinárodní letiště Inčchon (Soul, Jižní Korea) 4. místo - Letiště Haneda (Tokio, Japonsko) 5. místo - Mezinárodní letiště Narita (Tokio, Japonsko) 6. místo - Letiště Charlese de Gaulla (Paříž, Francie) 7. místo - Mezinárodní letiště Dubaj (Dubaj, Spojené arabské emiráty) 8. místo - Letiště Mnichov (Mnichov, Německo) 9. místo - Letiště Curych (Curych, Švýcarsko) 10. místo - Letiště Istanbul (Istanbul, Turecko)

Bodovala i Evropa

Nejlepším letištěm z Evropy bylo v rámci cen vyhlášeno pařížské letiště Charlese de Gaulla. Jeho Terminál 3 byl vyhlášen nejlepším nízkonákladovým terminálem na světě. Podruhé za sebou bylo toto letiště vyhlášeno i nejlepším v Evropě. Do Francie putuje i cena za nejlepší regionální letiště, kterou si odneslo další pařížské letiště Orly.

Za nejlepším gastronomickým zážitkem na letišti se cestovatelé mohou vypravit do Istanbulu. A nejbezpečněji se budou cítit v římském letišti Fiumicino.

Nejlepším letištěm ve východní Evropě bylo vyhlášeno letiště v Budapešti.

A Praha?

Největší letiště v Česku v rámci žebříčku nijak nebodovalo. Jeho představitele však může alespoň těšit fakt, že letiště Václava Havla za první čtvrtletí letošního roku odbavilo 2,97 milionu cestujících, což je oproti loňsku přibližně o 32 procent více. V březnu využilo pražské letiště 1,17 milionu cestujících, oproti loňskému roku je to 31procentní nárůst, vyplynulo ze statistik zveřejněných na webu Letiště Praha. Cestující z ruzyňského letiště v březnu tradičně nejčastěji odlétali do Londýna, Paříže a Milána.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, ve třetím měsíci v roce to bylo 105 906 cestujících. Následovala Paříž s 66 252 a Milán s 56 748 cestujícími, dále Řím a Amsterdam. Více než 167 tisíc cestujících v březnu letělo do Británie, následovala Itálie s přibližně 157 500 cestujícími, dále Španělsko, Francie a Německo.