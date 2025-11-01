Carney couvl a omluvil se Trumpovi za kanadskou reklamu o clech
Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za reklamu kanadské provincie Ontario, která kritizuje zavádění cel. Carney to dnes podle agentury Reuters řekl s tím, že se Trumpovi neveřejně omluvil na středeční večeři pořádané jihokorejským prezidentem. Carney a další politici se v Jižní Koreji zúčastnili jednání Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC).
Carney uvedl, že reklamu ještě před zveřejněním viděl, ale už tehdy premiérovi Ontaria Dougu Fordovi řekl, že s jejím vysíláním nesouhlasí.
V reklamě byl použit zvukový záznam, ve kterém někdejší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádění cel, varuje před nebezpečím nárůstu nezaměstnanosti v jejich důsledku a vyzdvihuje výhody volného obchodu. Trump spot označil za lživý a oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Později se také rozhodl zvýšit Kanadě dosud platná cla o deset procent.
Nadace a institut Ronalda Reagana na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987. Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu ani k jeho změnám.
Kanada se podle Trumpa reklamou snažila nelegálně ovlivnit rozhodování amerického nejvyššího soudu. Trumpova administrativa se v září na soud obrátila s žádostí, aby urychleně rozhodl ohledně pravomoci prezidenta uvalovat na základě federálního práva rozsáhlá obchodní omezení. Vláda se tak snaží zvrátit verdikt odvolacího soudu, podle něhož většina Trumpových cel uvalených na základě zákona o mimořádných pravomocích byla nezákonná.
