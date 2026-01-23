Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ
Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada má za sebou první minuty obchodování na amsterodamské burze. Zatím je velmi úspěšné. Akcie firmy hned po otevření burzy vyskočily na cenu 32 eur za kus, tedy o 28 procent nad upisovací cenu 25 eur. Tato cena však byla přístupná pouze institucionálním investorům.
Tržní hodnota nad 750 miliard
Během první hodiny obchodování akcie mírně korigovaly k úrovni pod 31 eur, kde se pohybovaly před desátou hodinou dopolední. Tržní kapitalizace firmy se tak pohybovala kolem 750 miliard korun. Tedy o takřka 100 miliard korun více než tržní hodnota dosavadní české burzovní jedničky z hlediska právě tržní kapitalizace, tedy společnosti ČEZ. Její tržní kapitalizace činila ve stejné době 657 miliard korun.
Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.
Czechoslovak Group přitom před dnešním zahájením obchodování cílila na tržní ocenění 25 miliard eur, neboli 607 miliard korun. Zatím tedy její akcie výrazně překonávají očekávání, díky velkému zájmu i drobných investorů.
Svět se chystá na válku, zbrojaři si mnou ruce
Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, tento týden uzavřel na historickém maximu.
Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu.