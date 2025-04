Karel Pučelík: Carneymu se podařil neuvěřitelný obrat. Liberálové vítězí v kanadských volbách

Zdá se, že liberální svět má nového lídra. Mark Carney a jeho Liberální strana dokázali vyhrát v předem prohraných parlamentních volbách. Nic na tom nezměnily ani hrozby a urážky ze strany Donalda Trumpa. Proč si Kanaďané zvolili právě jeho, ekonoma bez žádných zkušeností z volených funkcí?

Takový vývoj se často nevidí. Ještě v lednu vládní Liberální strana Kanady ztrácela na konkurenční konzervativce přes dvacet procentních bodů, tehdejší zoufale nepopulární premiér Justin Trudeau raději rezignoval a jeho strana téměř nevyhnutelně mířila po devíti letech do opozice.

Nyní však pod novým vedením liberálové získali podle posledních informací přes 43 procent hlasů, o dva více než Konzervativní strana, a patrně budou skládat vládu. Nejspíše budou potřebovat ještě jednoho partnera, přičemž jako nejschůdnější varianta se jeví progresivní Noví demokraté, kromě kterých do dolní komory vstoupí jen jeden zástupce Strany zelených.

„Nenechte se zmýlit, Kanada vyhraje," vzkazuje Trumpovi nový premiér. Kdo je ekonom a finančník Mark Carney?

Budoucí kanadský premiér Mark Carney chce s Donaldem Trumpem tvrdě vyjednávat. 51. státem USA se za Kanada za jeho vlády evidentně nestane. Své spoluobčany zase hodlá přesvědčit posunem těžiště liberální politiky na ekonomická témata, aby ho ve funkci ponechali déle než do letošních voleb.

Neuvěřitelný pan Carney

Od progresivního Trudeaua v únoru převzal stranu i premiérský post někdejší guvernér centrálních bank Kanady i Británie Mark Carney. Byla to trochu překvapivá volba, protože čerstvě šedesátiletý ekonom nikdy nepůsobil ve volené funkci. Liberálům však naordinoval nový směr, posunul je více do středu a těžiště jeho politiky zabral namísto progresivní agendy důraz na ekonomická témata, která Kanaďany pálí – nízké mzdy, vysoké životní náklady nebo nedostupnost bydlení. Ekonomická kompetentnost Carneymu hraje do karet.

Mimo to do kampaně před bleskově vypsanými předčasnými volbami opakovaně (naposledy těsně před začátkem hlasování) vstupoval americký prezident Donald Trump, který Kanadu nepovažuje za opravdový stát a chce, aby se jako 51. člen připojila ke Spojeným státům. Většinu Kanaďanů urážky a hrozby rozčílily a v zemi vyvolaly vlnu národního sjednocení a odporu vůči USA.

Mark Carney na tuto vlnu dokázal skvěle odpovědět, o čemž referují i evropská média. Carney není charismatický vůdce, neplýtvá velkými slovy, ale vůči Trumpovi se vyjadřuje jasně a sebevědomě a nekompromisně brání kanadskou suverenitu.

Ve vítězné řeči řekl, že Kanada na tyto lekce nikdy nezapomene a slíbil, že obchodní válku vyhraje. „Jak už měsíce varuji, Amerika chce naši zemi, naše zdroje, naši vodu, naši zemi,“ uvedl Carney. „Nejsou to plané hrozby. Prezident Trump se nás snaží zlomit, aby nás Amerika mohla ovládnout. To se nikdy nestane. Musíme však také uznat realitu, že náš svět se zásadně změnil,“ dodal.

Konec MAGA klonů?

Výsledky kanadských voleb by měli sledovat i zahraniční politici. Mark Carney jistě vlil skomírající Liberální straně novou krev do žil, ale jen jeho kvality pravděpodobně nejsou jedinými důvody liberálního comebacku. Je třeba se také podívat, kdo stál na druhé straně volebního souboje. Zdá se, že voliči po zkušenostech z chaosu prvních měsíců Trumpovy vlády nechtějí zažívat něco podobného i v domácí politice, proto se odvrací od svých regionálních „malých Trumpů“.

Dosavadní lídr kanadské opozice, pětačtyřicetiletý Pierre Poilievre, do této kategorie částečně spadá. Jeho konfrontační politický styl využívá prvků populismu a voličům slibuje „zdravý rozum“. Zároveň byste však o člověku, který byl ve čtyřiadvaceti nejmladším poslancem a je dobrým příkladem kariérního politika, rozhodně neřekli, že bojovníkem proti establishmentu. Dokonce i Trump o něm prohlásil, že je „málo MAGA“, ale třeba Elon Musk se o Poilievreovi vyjadřoval pozitivně.

Přejímání trumpovských způsobů, byť jen omezeně, možná bylo před Trumpovým nástupem výhodné, ale dnes už to tak jasné není. Zvláště v dnešní Kanadě (kde se neprodává americano ale canadiano) je jakékoli spojování s prezidentem USA polibkem smrti.

Nemusí jít ale je o Kanadu. Velmi zajímavé bude sledovat víkendové volby v Austrálii, kde má v závěru kampaně podobný problém s protrumpovskou nálepkou Peter Dutton, toho času lídr Liberální strany (která je u protinožců naopak tou konzervativnější z dvojice hlavních stran).

Produktivita javorového listu

Co je však největší výzvou pro nového premiéra a potažmo celou Kanadu? Jistě, Donald Trump a jeho politika je problém, ale například někdejší lídr Liberální strany a světoznámý historik Michael Ignatieff tvrdí, že se největší úskalí skrývá v domácí politice, přesněji v ekonomice. V zamyšlení pro britský magazín The Economist píše, že klíčovým úkolem nové vlády bude nakopnout produktivitu.

Kanadská ekonomika v posledních letech skutečně roste hlemýždím tempem. „Produktivita klesla z 81 procent americké úrovně v roce 2000 na 68 procent v roce 2023. Ve stejném období kanadské investice na jednoho pracovníka klesly z 60 procent americké úrovně na 41 procent,“ argumentuje Ignatieff s tím, že takový propad má dalekosáhlé následky – ať už se jedná o upadající zdravotnictví, školy, infrastrukturu nebo nízké mzdy a s tím související neschopnost řady rodin si dovolit obstojné bydlení.

Ostatně pokud se vyřeší problém s produktivitou, velmi to pomůže i řešení problému s Trumpem. Pro liberální svět je důležité, aby Kanada byla tváří tvář atakujícím Spojeným státům úspěšná. Severoamerická země je totiž v mnohém bližší Evropě než USA, stojí více na vládě práva, cení si svobodného obchodu, je solidárnější a má rozvinutější sociální stát. Co by bylo lepší propagací liberální demokracie, než když se Kanadě bude dařit šikanujícímu sousedovi navzdory?

Inu, není vůbec špatné, že si Kanaďané zvolili do svého čela zkušeného ekonoma. Teď však jde hlavně o to, jak se Mark Carney popasuje s politickou realitou.