Michal Nosek: Další ministr na vodítku? Výrok Filipa Turka děsí víc než jméno nového kandidáta

Filip Turek a Igor Červený
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Výrok Filipa Turka o tom, že nový ministr „udělá, co mu na očích uvidí“, by měl vyvolat skandál. Místo toho jen dokresluje realitu, v níž se z ministerstva životního prostředí stává nástroj zákulisních dohod. Nominace Igora Červeného nepřináší odpovědi, jen další otázky o tom, kdo bude resort skutečně řídit.

Jestli měl někdo ještě pochybnosti, že se z ministerstva životního prostředí stává politická trafika se zeleným nátěrem, poslední dny je musely definitivně rozptýlit. Ne snad kvůli jménu nového kandidáta, to je v téhle frašce vlastně vedlejší, ale kvůli tomu, s jak odzbrojující upřímností se přestalo předstírat, že jde o správu státu ve prospěch jeho občanů.

Nový ministr mi udělá, co mi na očích uvidí,“ prohlásil Filip Turek. Věta tak syrová, až je vlastně osvobozující. Žádné řeči o vizích, žádné fráze o ochraně krajiny, žádné powerpointy o klimatu. Jen čistý, destilovaný mocenský nárok.

Kandidát bez příběhu

A do čela má přijít poslanec Igor Červený. Proč právě on? To je otázka, na kterou zatím nikdo neodpověděl jinak než tichem. Odbornost? Nejasná. Environmentální stopa? Nečitelná. Řídicí zkušenost s tak komplexním úřadem? Nedoložená. O to hlasitěji ale zní zákulisní ujištění, že bude „spolupracovat“. V překladu: nebude překážet.

Celá nominace tak nepůsobí jako hledání ministra, ale jako výběr správce. Správce razítek, podpisů a rozhodnutí, která připraví někdo jiný. Ministerstvo se mění v průtokový ohřívač politických zadání, bez odporu, bez vlastní energie a vlastních vizí.

Nejde o jméno. Jde o systém

Nejde přitom o nového kandidáta. Jde o systém, v němž je kvalifikace podezřelá a nezávislost nežádoucí. Ministr, který by se opřel o data a zákony, by totiž mohl občas říct „ne“. A právě to je zjevně největší hrozba. Turkův výrok tak není přešlap. Je to manuál. Návod k použití ministerstva v éře, kdy se veřejný zájem ohýbá podle momentální politické potřeby.

Jenže realita má jednu nepříjemnou vlastnost: nedá se ukecat. Krajina nevyschne pomaleji, protože je ministr poslušný. Řeky se nevyčistí loajalitou. A vzduch se nezlepší tiskovou konferencí. Možná tedy nejde ani tak o to, kdo bude ministrem. Ale jestli jím ještě vůbec někdo bude, nebo už nastoupí jen vykonavatel cizí vůle s ministerskou cedulkou na dveřích.

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka

Tečka za Turkem

Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka v Mnichově na bezpečnostní konferenci

Stanislav Šulc: Petr Macinka se stal hrdinou MAGA a konečně si vysloužil letenku do USA

Víkendová debata českého ministra zahraničí Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově oblétla svět. Část lidí se rozčiluje nad tím, že český ministr dělá ostudu, když v debatě o bezpečnosti vytahuje argumenty o genderu, ale pro podstatnou část globální vesnice je Macinka hrdina, který bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou „usadil". Ať už jste příznivci kohokoli, jedno nelze pominout: ministr Macinka si pravděpodobně vysloužil letenku do USA, kde už nebude jen leštit kliky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Filip Turek

Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí

ČTK

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Petr Macinka se stal hrdinou MAGA a konečně si vysloužil letenku do USA

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka v Mnichově na bezpečnostní konferenci
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Víkendová debata českého ministra zahraničí Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově oblétla svět. Část lidí se rozčiluje nad tím, že český ministr dělá ostudu, když v debatě o bezpečnosti vytahuje argumenty o genderu, ale pro podstatnou část globální vesnice je Macinka hrdina, který bývalou americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou „usadil“. Ať už jste příznivci kohokoli, jedno nelze pominout: ministr Macinka si pravděpodobně vysloužil letenku do USA, kde už nebude jen leštit kliky.

Český ministr zahraničí Petr Macinka spustil poměrně velkou hru. Na mnichovské bezpečnostní konferenci se zúčastnil panelové diskuse mimo jiné s bývalou kandidátkou na americkou prezidentku a ex-ministryni zahraničí Hillary Clintonovou a polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským. Macinka jako již tradičně zastával tvrdou republikánskou linii (ano, čtete správně), čímž se dostal do při s dalšími dvěma řečníky.

V nejvyhrocenějším okamžiku český ministr převedl debatu z roviny věcných argumentů do osobních urážek a Clintonovou nejprve označil za odpůrkyni stávajícího prezidenta Donalda Trumpa (což ona potvrdila), načež následovaly jakési úvahy o genderu, lidských právech a dalších motivech kulturních válek, načež se českého ministra jal umravňovat jeho polský kolega.

To video koluje kanály sociálních sítí i internetu, všichni si je mohou pustit, dokonce i s nijak překrucujícími titulky… a přesto jako by tu byla videa dvě.

Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo

Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo

Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.

ČTK

Přečíst článek

Dvě verze reality

První video vidí Macinkovi odpůrci. Na nich se ministr nejprve lopotně snaží bojovat s angličtinou, což sice zvládá o fous víc než jiní tuzemští lídři, ale pořád to nelze srovnat třeba s polským protějškem. Dále tito diváci vidí nepříliš připraveného populistu, kterému docházejí argumenty poměrně záhy, načeš přejde do osobních útoků, kulturních válek a shazuje sám sebe tím, že v podstatě nestačí debatě a jejím ostatním účastníkům. Takový Macinka dělá „ostudu“, „ztrapnil se“ a „dostal lekci od skutečných státníků“.

Jenomže tu je i jiná část spektra. A pro ně se stal Macinka přes noc hrdinou. Nebojí se nazývat věci pravými jmény, nenáviděnou Clintonovou usadil, zesměšnil, zničil, porazil. Ostatně Fox News na svém twitterovém účtu právě tento narativ šíří a má milionové dosahy. V komentářích se dočtete leccos, Petr Macinka tím rozhodně dostává egoboost, který by mu neposkytla ani pochvala od Václava Klause.

Aleš Juchelka

Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

nst

Přečíst článek

Učebnice kulturních válek v praxi

Macinka se tím o víkendu stal tím, čím potřeboval a chtěl: evropským hrdinou hnutí MAGA. A to je poměrně podstatné.

Vraťme se o pár týdnů zpět. Petr Macinka oznámil, že vyrazí na cestu do USA. Detaily nikdo neznal, nejspíš to nevypadalo na nic slavného. Schůzka s americkým protějškem Markem Rubiem ohlášena nebyla, natož s Donaldem Trumpem. Přitom před pár týdny Trump přijal slovenskou delegaci.

Na to, že se Motoristé dlouhodobě označují za v podstatě MAGA buňku v České republice, chlubili se účastí na jakési vedlejší party k Trumpově inauguraci a vůbec uměli poměrně hodně přehánět své kontakty na nový republikánský establishment, to na velký úspěch nevypadalo.

O to víc se hodilo, že Macinka „musel“ cestu zrušit, aby se zúčastnil hlasování o nedůvěře vládě kvůli vlastním nočním SMSkám.

Dneska je tu Macinka 2.0, skutečný člen MAGA, otevřeně podporující Trumpa, o němž Fox News a mnoho alt-rightových influencerů pochvalně mluví jako o tom racionálním hlasu střední Evropy a tleskají mu na otevřené scéně.

Až se bude chystat další cesta do USA, už to bude s trochu většími fanfárami. Možná i nějaký ten pokojík na Mar-a-Lago by to mohlo stačit. Přitom je ten recept docela jednoduchý. Stačít ignorovat, o čem se mluví, opakovat dokola ty stejné fráze z učebnice kulturních válek 21. století pro začátečníky… a on už se ten úspěch dostaví.

Petr Macinka

Macinka svými názory na mnichovské konferenci provokoval Clintonovou i Sikorskiho

Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.

ČTK

Přečíst článek

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

nst

Přečíst článek

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Carneymu se podařil neuvěřitelný obrat. Liberálové vítězí v kanadských volbách

Karel Pučelík

Přečíst článek

Náměstí proti Macinkovi: Tisíce lidí vyšly do ulic na podporu prezidenta Pavla

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla na Horním náměstí v centru města, 15. února 2026, Olomouc.
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Ve městech mimo Prahu i menších obcích se dnes odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristů. Na jednotlivých náměstích se shromáždily stovky nebo i tisíce lidí. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek se shromáždění odehrávají ve více než 400 městech a obcích v Česku. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 tisíc lidí. Na některé akce dorazili také Pavlovi odpůrci.

Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v sobotu uvedl, že protestovat je svaté právo občanů a že protesty vnímá jako opoziční. "Vláda tvořená hnutími ANO a SPD a Motoristy bude plnit svoje programové prohlášení a tlak opozice na tom nic nezmění," řekl Macinka novinářům v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Turek dnes České televizi (ČT) řekl, že důležité jsou výsledky voleb a z protestů si nebude nic vyvozovat.

Macinka školil americké demokraty, Schillerová má názor

Kdykoli jede ministr zahraničí Macinka do ciziny, Čech trne, co tam provede. Obavy se potvrdily při mnichovské bezpečnostní konferenci. Kromě gesta tvrdohlavého dítěte, kdy dopředu ohlásil, že tam bude ignorovat prezidenta naší země, se na místě pustil do demokratky a bývalé ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Tisíce lidí dorazily na shromáždění na podporu prezidenta na brněnské náměstí Svobody, další Pavlovi podporovatelé se sešli na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Tam vedle příznivců s vlajkami či transparenty přišli také Pavlovi odpůrci, náměstím se tak nesly potlesk i pískání. V centru Olomouce zhruba dva tisíce lidí zaplnily značnou část náměstí před budovou radnice, mnozí s sebou přinesli české vlajky a transparenty. Podobné akce se konají také například v Krnově, Opavě, Novém Jičíně, Českém Těšíně, Karviné či Frýdku-Místku, Jeseníku, Šumperku, ve Šternberku, v Mohelnici nebo v Prostějově.

V Plzni se podle informací ČTK na náměstí Republiky sešla asi tisícovka lidí. "Zatím nedošlo k žádnému incidentu ani narušení veřejného pořádku," sdělila ČTK krajská mluvčí policistů Dagmar Mifková.

Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo

Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo

Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.

ČTK

Přečíst článek

Na Mírové náměstí v Ústí nad Labem přišlo Pavla podpořit několik stovek lidí. Někteří se vybavili transparenty nebo vlajkami či napnutou flanelovou červenou kostkovanou košilí, která byla Pavlovým symbolem v prezidentské kampani. Přišli také odpůrci hlavy státu. Na pódiu se vystřídala studentka gymnázia s místními aktivisty či hercem. Vyzývali k obraně demokracie a aktivnímu postoji občanů. Podobné akce se konají v dalších osmnácti městech napříč Ústeckým krajem, například v Teplicích, Litoměřicích, Děčíně nebo Mostě.

V Liberci se v mrazivém počasí shromáždily stovky lidí na náměstí Dr. E. Beneše. V rukách měli hesla s nápisy "Stojíme za prezidentem" nebo také "Babiš, Okamura, Macinka - ten sendvič už nejde skousnout". Obdobné akce se konaly také například v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Turnově, Novém Boru či Semilech.

Vše bez komplikací

Ve Středočeském kraji se shromáždění uskutečnilo v několika desítkách měst, ale také v menších obcích. Lidé se sešli například v Kolíně, Příbrami, Mladé Boleslavi a také v největším městě kraje, v Kladně, kam přišlo více než 100 lidí a další ještě přicházeli. Podle středočeského policejního mluvčího Pavla Truxy jsou akce bez komplikací a konfliktů.

V Karlových Varech se před hlavní poštou sešlo víc než 500 lidí, zastavovali se také kolemjdoucí. Někteří manifestující měli transparenty na podporu prezidenta nebo s hesly třeba "Nejsme vládní kořist ani rukojmí lůzy" nebo "Končíme Mací". V davu byli vidět i regionální politici jako bývalý ministr, hejtman a primátor Petr Kulhánek (KOA, za STAN) nebo krajská předsedkyně KDU-ČSL Olga Haláková.

Ve Zlíně se na Gahurově prospektu v centu města shromáždily zhruba tři stovky lidí s vlajkami ČR, EU nebo Ukrajiny. Mezi transparenty byl například jeden s nápisem "Není Petr jako Petr. Macinka jen sobě, Pavel všem i Tobě".

Petr Pavel

Pavel: Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi

Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.

ČTK

Přečíst článek

Stovky lidí přišly také do jihlavského parku Jana Masaryka, někteří s českými vlajkami a transparenty s hesly jako "Stojíme za naším prezidentem", "Vládo odstup" nebo "Chci žít v zemi, kde vládne soucit, láska a tolerance". Stejné shromáždění připravili pořadatelé na Vysočině také v Pelhřimově, Třebíči, Telči, Velkém Meziříčí nebo v Polné.

V Pardubicích se před budovu Východočeského divadla sešly stovky lidí. V davu, který téměř zaplnil dlážděné prostranství, byly vidět české vlajky a transparent s nápisem "Stojím za prezidentem". Podle organizátorů byla cílem shromáždění obrana demokratických hodnot země, nikoliv zpochybnění výsledku voleb. Zdůraznili, že si přejí směřování Česka k západní Evropě a podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem.

Senátorka Miluše Horská z klubu KDU-ČSL v Pardubicích apelovala na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií a vyzvala přítomné, aby se dál scházeli na náměstích a dali najevo svůj názor. V Pardubickém kraji se obdobné demonstrace konaly mimo jiné v Chrudimi, Chocni, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Svitavách, Poličce nebo Litomyšli.

"Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika," uvedl ke shromážděním na síti X předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Další demonstrace v Praze bude podle něj 21. února na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy. Milion chvilek také sbírá podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentem, kterou zatím podepsalo zhruba 770 tisíc lidí.

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B". Chce prostě jen počkat

Michal Nosek

Přečíst článek
