Spor o Turka se vyostřuje. Motoristé kritizují Pavla
Poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností, uvedl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.
Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Klub se podle Šťastného shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady.
Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi po dohodě s Motoristy přinesl nominaci Turka na člena vlády, přesvědčoval ho o tom, že by měl dostat šanci. Pavlova pozice se nicméně nezměnila, Babišovi zašle i písemnou odpověď.
Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.
Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá
„Poslanecký klub Motoristů rovněž ocenil dosavadní loajální přístup předsedy vlády Andreje Babiše, který považujeme za potvrzení stability vládní koalice,“ řekl Šťastný. Po jednání, které trvalo necelé dvě hodiny, novinářům přečetl prohlášení bez možnosti dotazů.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.
Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který dočasně vede ministerstvo životního prostředí, vyloučil, že by strana opustila vládu kvůli tomu, že Pavel odmítá jmenovat Turka. Kompetenční žalobu proti prezidentovi nadále Macinka vylučuje. Podle něj po ní Pavel touží proto, aby mu Ústavní soud přidal nějaké pravomoci.
„Pokud by to mělo být tak, že pan prezident tímto svým krokem hodlá rozbít koalici tak, aby Motoristé odešli a byli nahrazeni některou z jemu ideově bližších stran, tak to se tedy hluboce mýlí,“ řekl Macinka.