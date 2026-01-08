Nový magazín právě vychází!

Spor o Turka se vyostřuje. Motoristé kritizují Pavla

Protesty proti SPD a Motoristům
Poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností, uvedl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.

Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Klub se podle Šťastného shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi po dohodě s Motoristy přinesl nominaci Turka na člena vlády, přesvědčoval ho o tom, že by měl dostat šanci. Pavlova pozice se nicméně nezměnila, Babišovi zašle i písemnou odpověď.

Filip Turek

Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.

„Poslanecký klub Motoristů rovněž ocenil dosavadní loajální přístup předsedy vlády Andreje Babiše, který považujeme za potvrzení stability vládní koalice,“ řekl Šťastný. Po jednání, které trvalo necelé dvě hodiny, novinářům přečetl prohlášení bez možnosti dotazů.

Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel

Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který dočasně vede ministerstvo životního prostředí, vyloučil, že by strana opustila vládu kvůli tomu, že Pavel odmítá jmenovat Turka. Kompetenční žalobu proti prezidentovi nadále Macinka vylučuje. Podle něj po ní Pavel touží proto, aby mu Ústavní soud přidal nějaké pravomoci.

„Pokud by to mělo být tak, že pan prezident tímto svým krokem hodlá rozbít koalici tak, aby Motoristé odešli a byli nahrazeni některou z jemu ideově bližších stran, tak to se tedy hluboce mýlí,“ řekl Macinka.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Petr Macinka a Filip Turek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

"Armáda snů". Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu

Americký prezident Donald Trump
Vojenský rozpočet USA na rok 2027 by měl činit 1,5 bilionu dolarů (v přepočtu 31,19 bilionu korun), oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. K závěru podle svého vyjádření dospěl po jednání se senátory, kongresmany a dalšími politickými představiteli. Podle agentury AP by šlo o masivní navýšení obranného rozpočtu USA. Rozpočet na letošní rok, který schválil Senát Spojených států, činí 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun).

„Rozhodl jsem, že pro dobro naší země, zejména v těchto velmi nepokojných a nebezpečných časech, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 neměl činit 1 bilion dolarů, ale spíše 1,5 bilionu dolarů,“ uvedl Trump ve svém příspěvku. Dodal, že se nebojí navrhnout zvyšování výdajů na armádu díky zvýšeným příjmům, které jeho administrativa vytvořila prostřednictvím cel uvalených na přátele i nepřátele po celém světě od jeho návratu do úřadu, píše AP.

Takové navýšení by USA podle Trumpa pomohlo vybudovat „armádu snů“.

Trump vyzval k masivnímu navýšení vojenských výdajů jen několik dní po sobotním únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálním silami do USA, kde čelí obvinění z narkoterorismu. Trump v posledních dnech také vyzval k převzetí Grónska, které je dánským autonomním územím, z důvodů americké národní bezpečnosti a naznačil, že je otevřený provádění vojenských operací v Kolumbii.

Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu

USA zvažují různé scénáře, jak získat Grónsko. Vedle diplomatického řešení připouštějí i použití síly, což znepokojuje Evropu.

USA tlačí na Venezuelu: Zrušte vazby na Čínu a Rusko, jinak žádná ropa

Politika

Spojené státy podmiňují další těžbu venezuelské ropy omezením vztahů s rivaly Washingtonu. Podle amerických činitelů má Caracas jen omezený čas, než se dostane do platební neschopnosti.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Money

Money

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

Český maloobchod potvrzuje pověst stabilního a odolného trhu. Podle pravidelného průzkumu společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo v roce 2025 do Česka celkem 40 zahraničních značek. Jde o obdobný výsledek jako v předchozích letech, kdy se počet nových vstupů dlouhodobě pohybuje kolem této hranice. Výjimkou zůstává pouze rekordní rok 2024 se 47 značkami.

Zásadní změna ale přišla jinde. Hned pět nových brandů mířilo do luxusního segmentu, což je nejvyšší číslo, jaké kdy český trh zaznamenal. Nejvíce značek dorazilo z Německa, výrazně zastoupené byly také Itálie a Spojené státy.

Jídlo jako magnet

Největší pozornost přitáhl vstup amerického řetězce Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se už během prvního týdne provozu zařadila mezi deset nejvýkonnějších poboček značky na světě. Ve stejném objektu otevřely také koncept zdravého stravování dean&david a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní.

Ikea

Nábytek z Temu? Ikeu drtí levná konkurence, bude asi zlevňovat

Zprávy z firem

Do centra Prahy zamířily i další zahraniční koncepty. Fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague, Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin nebo značky Cinnamood, Ciao Spritz či Sushi Circle. Stále častější je také vstup prostřednictvím hypermarketů: v síti Kaufland se objevily například Sushi Circle, Yuzu nebo francouzská Mai Sushi. Svůj minimarketový koncept představil také Wundermart v pražském hotelu Hilton.

Český trh zůstává pro nové značky atraktivní a překvapivě odolný vůči ekonomickým výkyvům. Lidé dnes vyhledávají kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí, což mění podobu obchodních center,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner Cushman & Wakefield.

Luxus našel nové zázemí

Mimořádně silný rok má za sebou luxusní segment. Hlavním impulzem bylo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, který se stal novým magnetem pro prémiové značky. V jeho okolí otevřely své prodejny šperkařské domy Pasquale Bruni, Damiani či lotyšská značka Grenardi.

Luxus se ale neomezil jen na Pařížskou. V Široké ulici vstoupila na trh parfémová značka Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel svou první českou prodejnu zaměřenou výhradně na parfémy, krásu a doplňky.

Praha se dnes pevně zapisuje na mapu evropského luxusního retailu. Značky ji vnímají jako vyspělý trh s mezinárodní klientelou a přirozený vstupní bod do regionu střední a východní Evropy,“ doplnil Kotrbáček.

Móda, krása i levné řetězce

Vedle gastronomie a luxusu se dařilo také módě a kráse. Na trh vstoupily značky jako Kiko Milano, Bath & Body Works, švédský Arket nebo španělské šperkařství Miramira. Celkem přibylo 14 nových brandů v segmentu oblečení, obuvi a doplňků.

Pozornost spotřebitelů si získal i německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřel už 19 poboček a sází na cenově dostupné zboží do domácnosti, oblečení i potraviny. Spektrum novinek doplnily také VR aréna Another World, showroom automobilky BYD v Ostravě nebo německá značka hraček Small Foot.

Podle Cushman & Wakefield se český retail stále více posouvá od samotného prodeje k budování zážitku a vztahu se zákazníkem. Právě tento posun má být hlavním důvodem, proč zůstává český trh pro zahraniční značky dlouhodobě atraktivní.

Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle

Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.

