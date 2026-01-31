Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit.
CERN, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Často se říká, že tady mají nejrychlejší závodní dráhu na Zemi. Anebo že tu je jedno z nejchladnějších míst v celém vesmíru. Částice ve zdejším největším urychlovači se totiž pohybují téměř rychlostí světla. A na „závodním okruhu“ je udržují supravodivé magnety vychlazené na teplotu dva kelviny neboli minus 271 stupňů Celsia. To je ještě o půl stupně méně, než je běžná teplota ve vesmíru.

Evropská organizace pro jaderný výzkum se zkratkou CERN nezkoumá jaderné reaktory, nýbrž jaderné (a také další subatomární) částice. Tento obrovský výzkumný ústav leží u Ženevy a má k dispozici dosud největší urychlovač částic na světě. Jmenuje se Velký hadronový urychlovač (LHC; mezi hadrony patří například protony a neutrony). Je to velký kruhový tunel o délce 27 kilometrů a je vybudován v podzemí v hloubce 50 až 175 metrů pod švýcarsko-francouzskou hranicí. Letos v létě jej čeká plánovaná odstávka a další vylepšení.

Model srážky subatomárních částic v urychlovači. Pamětní deska připomínající, že právě tady vznikla celosvětová síť WWW, tedy internet pro byznys i běžný lidský život. Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit. 4 fotografií v galerii

Posádka vesmírného programu Artemis II

Věda 2026: Umělá inteligence, nové zásahy do genů v medicíně a ruch v kosmu

Názory

Momentálně nejuznávanější světový vědecký časopis Nature načrtl pro letošní rok několik oblastí, v nichž se dá čekat zajímavý vývoj, který posune zejména techniku a medicínu, a bude tak mít dopad i na byznys.

Josef Tuček

Přečíst článek

Filantropové z technologického světa

Nicméně vědci si už plánují urychlovač ještě větší, označovaný jako FCC (Future Circular Collider – Kruhový urychlovač budoucnosti). Jeho prstenec má dosahovat délky 91 kilometrů, procházet pod Ženevským jezerem a rovněž překračovat hranice mezi Francií a Švýcarskem. Celkové náklady se odhadují na 15 miliard švýcarských franků (přibližně 400 miliard korun).

Současná informace o tom, že CERN na tuto stavbu získává od konsorcia soukromých dárců slib podpory ve výši 860 milionů eur, tedy v přepočtu asi 21 miliard korun), ukazuje, že instituce bude muset získat ještě hodně peněz od svých členských států. Těch je nyní 25, včetně České republiky. Soukromá finanční injekce je určitě povzbuzením a výzvou k další podpoře.

Pochází od jednotlivců i filantropických organizací. Významná je mezi nimi americká nadace Breakthrough Prize Foundation, kterou založili technologičtí miliardáři ruského původu Yuri Milner a Sergey Brin spolu s Markem Zuckerbergem a dalšími osobnostmi ze Silicon Valley. Nadace iniciuje nové průlomové technologické vynálezy, ale dlouhodobě podporuje také třeba základní výzkum vesmíru.

Dalším klíčovým dárcem je fond Erica a Wendy Schmidtových pro strategické inovace. Eric Schmidt je bývalým dlouholetým generálním ředitelem společnosti Google a fond, který s manželkou založili, se zaměřuje na podporu projektů, které jsou pro běžné vládní financování příliš riskantní nebo ambiciózní.

Významnými soukromými dárci jsou také podnikatelé John Elkann, který se angažuje v italském automobilovém průmyslu, a Xavier Niel, francouzský miliardář zaměřený na telekomunikační a vůbec technologický průmysl.

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy

Názory

Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Josef Tuček

Přečíst článek

Neziskové pochopení vesmíru

V lednu se vedení CERNu ujal britský fyzik Mark Thomson. Jak ocenil v rozhovoru pro vědecký časopis Nature, nejpůsobivější je, že příslib soukromých finančních darů není spojen s žádnými podmínkami. „Jsou určeny čistě k tomu, aby podpořily lidstvo v jeho snaze porozumět vesmíru,“ uvedl Thomson. Zdůraznil také, že CERN zavedl procesy vnitřní kontroly, aby zajistil, že dary nebudou mít vliv na nezávislost vědeckého bádání.

Zajímavé možná také je, že velká část slíbené podpory pochází od amerických subjektů. Spojené státy přitom mají v CERNu jen statut pozorovatele.

V novém obřím urychlovači FCC by se měly od roku 2045 srážet elektrony a jejich antičástice, tedy pozitrony. Později, kolem roku 2095, by v témže tunelu mohl vzniknout ještě výkonnější urychlovač pro srážky protonů. Při srážkách subatomárních částic v CERNu urychlených téměř na rychlost světla se energie srážky proměňuje v hmotu, vznikají nové částice, z nichž některé se ani v našem světě nevyskytují, protože zmizely krátce po vzniku vesmíru. Přístroje v CERNu je však pomohou vědcům objevit.

Takto se jim podařilo v roce 2012 prokázat existenci dlouho hledané a předpovězené částice – Higgsova bosonu. Bylo to díky složitým výpočtům založeným na nepředstavitelném množství dat nasbíraných při experimentech. Opravdu velmi zjednodušeně: Higgsův boson je projevem rovněž teoreticky předpovězeného Higgsova pole, které prostupuje celým vesmírem, dává některým částicím jejich hmotnost a umožňuje fyzikální pochopení existence našeho světa. Ostatně Higgsovo pole bude zkoumáno i při experimentech v plánovaném obřím urychlovači FCC.

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Jako bokovka internet pro každého

V CERNu už vědci objevili i jiné částice, vytvořili antihmotu (v malinkém množství) a celkově obohatili fyzikální znalosti o podstatě vesmíru.

Říci, kdy tyto poznatky základního výzkumu najdou uplatnění v komerční praxi, se dnes nedá. Nicméně CERN dávno světu mnohonásobně vrátil peníze, které zde při výzkumech utratili. V jedné z chodeb tohoto výzkumného ústavu je malá pamětní deska. Připomíná, že tam pracoval počítačový expert Timothy Berners-Lee, který právě tady vymyslel počítačovou síť WWW (World Wide Web) s hypertextovým proklikáváním.

Díky tomu se uživatel internetu z jednoho odkazu v dokumentu okamžitě dostane na jiný dokument, přestože je umístěn na počítačovém serveru třeba na druhém konci světa. Berners-Lee to vymyslel, aby si vědci mohli lépe vyměňovat informace. CERN jako mezinárodní vědecká instituce dal objev k dispozici světu bez patentování. Dnes by bez něj neexistovala současná ekonomika, ani náš úplně běžný život.

Aleš Svoboda, astronaut

Třináct českých experimentů pro vesmír. Mají stát deset milionů eur a přinést prospěch vědě i průmyslu

Enjoy

Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.

Josef Tuček

Přečíst článek

Další texty Josefa Tučka

Související

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Názory

Josef Tuček

Přečíst článek

Potravináři, nesolte tolik. Zachráníte životy i zdravotnictví

Potravináři, nesolte tolik. Zachráníte životy i zdravotnictví
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Kdo chce jíst zdravě, k doporučením kvalitního jídla se snadno dostane. Často to ale vyžaduje disciplínu a odhodlání. Oxfordští vědci však přišli na to, že celospolečenské zlepšení může nastat i bez silné vůle spotřebitele. Stačila by vůle výrobců, kteří by drobnou změnou postupů udělali velký posun.

Výzkumníci z oxfordské univerzity přišli na způsob, jak výrazně zlepšit kvalitu potravin, aby méně zatěžovala zdraví konzumentů. Je obecně známo, co bychom měli dělat – nejíst zpracované výrobky, omezit červené maso, vyhnout se sladkým nápojům, jist zeleninu několikrát denně... Než se ale společnost k něčemu takovému odhodlá, trvá to pěkně dlouho.

Aktuálně publikovaná studie je zajímavá v tom, že spotřebitelé vůbec nemusí měnit své návyky. Benefity se k nim dostanou automaticky. Bez uskromňování, bez cvičení. Zázrak! Klíčovou přísadou je v tomto případě sůl, která výrazně přispívá ke kardiovaskulárním chorobám.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

„Na rozdíl od individuálních doporučení ohledně stravování, která mohou být obtížně realizovatelná, je snížení obsahu soli prostřednictvím úpravy složení průmyslově vyráběných produktů strategií pro celou populaci, která nevyžaduje žádné kroky ze strany spotřebitelů,“ uvádí autorka studie Lauren Bandyová s tím, že Světová zdravotnická organizace (WHO) omezení soli uznává jako jeden z nejefektivnějších prostředků.

Stačí drobná úprava

Ve Velké Británii už téměř dva roky mají doporučení, kolik soli do potravin přidávat. Seznam zahrnuje 108 kategorií běžně konzumovaných jídel, od chleba po rychlé občerstvení. Háček je v tom, že doporučení jsou dobrovolná a výrobci se jimi nemusí řídit. To je škoda pro lidi a potažmo i zdravotní systém. Nebavíme se přitom o nějaké drastické obměně průmyslových receptů. Doporučení mluví o snížení obsahu soli o 17,5 procent, tedy z 6,1 na 4,9 gramu denně. Doporučení WHO je pět gramů denně.

Na Nuffield Department of Primary Care Health Sciences přišli na to, že kdyby se doporučení dodržovala, zdravotní benefity by byly velmi výrazné. V horizontu dvaceti let by bylo o více než 100 tisíc méně infarktů, srdečních chorob nebo 25 tisíc mrtvic. Naopak by Britům přibylo přes 240 tisíc let kvalitního života. To všechno by mělo i společenský rozměr, ve zdravotnictví by každá generace ušetřila miliardu liber.

ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Češi solí o sto šest

Čtenář si nyní může říci, že tato zkušenost není pro českého spotřebitele relevantní. Vždyť Britové jsou milovníci polotovarů a balených jídel. Opak je ale pravdou. Právě Češi by měli zbystřit, protože patří mezi nadprůměrné konzumenty soli v Evropě. Podle dat z roku 2024 Čech průměrně sní 13,4 gramů soli, přičemž výrazně více solí muži než ženy, ale i ty si slaných potravin dopřávají výrazně více, než dle zmíněných britských doporučení.

Z analýzy vyplývá, že až 80 procent požívané soli pochází ze zpracovaných potravin. Omezení soli v potravinářském průmyslu nebo i v restauracích by tak bylo bezbolestnou cestou ke zlepšení naší nelichotivé pověsti. Na zlepšení situace tlačí i stát.

Odměnou by bylo méně úmrtí i delší doba dožití v aktivním stavu, stejně tak úspory ve zdravotním systému – podobně jako v britském případě. V Česku nadále platí, že kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou smrti, jsou zodpovědné za zhruba 40 procent veškerých úmrtí.

Takže potravináři, zvažte to. Zachráníte životy a pomůžete zdravotnictví, které bude v budoucnu dost možná pod tlakem i bez nadměrného solení.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Zdravé vlasy

Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Nemocný v Africe

Poučení z pandemie neproběhlo. Globální výdaje na zdravotnictví klesají. A nejen kvůli Trumpovi

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

falešné rolexky
bloomberg
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Celní válka, kterou Donald Trump rozjel v loňském roce, měly jednoho velkého poraženého. Švýcarsko. A výrazně to dopadlo na tamní hodinářský průmysl, který je synonymem luxusu bez ohledu na politickou situaci. Jenomže čerstvá data o prodejích Swiss Made hodinek za rok 2025 ukazují, že se politika na úspěchu či neúspěchu značek jako Rolex nebo Omega podepisuje poměrně výrazně.

Prodalo se necelých 14,6 milionu kusů švýcarských hodinek, což představuje meziroční propad o téměř pět procent, a tržby dosáhly částky 24,4 miliardy švýcarských franků, což bylo meziročně také méně, konkrétně o 1,7 procenta.

Trh s luxusními hodinkami stagnuje

Trh s luxusními hodinkami stagnuje. Spásu má přinést Čína i umělá inteligence

Trhy

Přestože kapitálové trhy v posledním roce značně posilují a klesají úrokové sazby, švýcarským výrobcům luxusních hodinek se nedaří využít rostoucího bohatství globální populace. Trh s hodinkami Swiss Made stagnuje, největšímu výrobci Swatch Group dokonce tržby výrazně klesají. A k tomu přicházejí americká cla, která luxusní hodinky dále masivně zdraží.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Rok 2025 byl rokem zásadní nejistoty a rostoucích tlaků na švýcarský hodinářský průmysl. Americká obchodní politika značně zasáhla možnosti exportu na největší odbytiště, v důsledku čehož jsme sledovali konec postupného růstu v posledních letech,“ uvedla Federace švýcarského hodinářského průmyslu.

Právě USA přitom zůstávají hlavním trhem pro luxusní hodinky. Vloni se tu prodaly hodinky za 4,4 miliardy švýcarských franků. Následují trh japonský (1,9 miliardy) a čínský (1,8 miliardy franků). Prvním evropským trhem v tabulce je Velká Británie na páté příčce s 1,7 miliardami švýcarských franků.

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Trhy

Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo zakladatele animačního festivalu Animayo Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.

nst

Přečíst článek

Problém je Čína

Ještě větší problém z dlouhodobé perspektivy však nepředstavují jen přímé dopady celních válek, ale obecněji globální geopolitická nejistota. To se sice v tradičních zemích může projevit nárůstem poptávky po alternativních investicích, na obřím čínském trhu to ale vede k jinému chování. Například k odklonu od tradičních luxusních brandů a naopak sázka na domácí hráče, jak se stalo například v oblasti luxusní módy.

„Čínský trh, který s sebou strhl i oblast Hongkongu, zaznamenal druhý rok výrazného poklesu. Za dva roky tak export do Číny poklesl o více než třetinu. Současně cena zlata a švýcarského franku dosáhla rekordních úrovní, což výrazně zvýšilo cenu švýcarských hodinek, zejména na zahraničních trzích,“ dodává zpráva o exportu Swiss Made hodinek za loňský rok.

Šéf společnosti LVMH Bernard Arnault
Aktualizováno

Návrh daně pro nejbohatší hnul žlučí nejbohatšímu Francouzi Arnaultovi

Money

Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Bernard Arnault ostře kritizuje navrhovanou dvouprocentní daň pro miliardáře. Jde o útok na francouzskou ekonomiku, řekl v rozhovoru s britským nedělníkem The Sunday Times.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme