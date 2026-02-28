Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Příliš hezký na to, aby byl nemocný. Fotky z mobilu matou lékaře

Příliš hezký na to, aby byl nemocný. Fotky z mobilu matou lékaře

Špatná diagnóza kvůli příliš hezké fotce z mobilu
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Technika bývá někdy zákeřná. Když mobilní telefon pomáhá posuzovat váš zdravotní stav, pravděpodobně vám bude fandit. Což může být příjemně lichotivé, ale nezdravé, upozorňuje studie v renomovaném lékařském časopise The Lancet.

Ve vyspělých zemích se postupně stále více projevuje snaha, aby drahá práce lékařů byla využita co nejefektivněji, a současně nejvýhodněji pro pacienty, kteří by neměli zbytečně vysedávat v čekárnách nebo dlouhé týdny či měsíce čekat na léčebný zákrok. Ideálně by se zlepšení mělo dít díky zapojení moderní techniky. Tento přístup se dnes výrazně prosazuje zejména ve Skandinávii a Británii, a také v Severní Americe nebo Austrálii. Velmi pozvolna přichází i do českých lékařských končin.

Poučné je, že ne vždy to vychází tak, jak se předpokládalo.

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Přečíst článek

Digitální obraz pomáhá určit problém

Jeden z mnoha aspektů moderní lékařské péče popsal britsko-dánský tým v odborném lékařském periodiku The Lancet. Výzkumníci si všímali, že pacienti někdy posílají lékaři fotografie z mobilního telefonu, aby je mohl posoudit. Je to taková diagnostická samoobsluha, která šetří čas i peníze.

Příklad: Pacientovi se na kůži objeví jakýsi nový útvar. Ve chvíli, kdy se mu to hodí, se tedy v automatickém webovém formuláři přihlásí ke svému praktickému lékaři nebo k dermatologovi, popíše problém a dostane pokyn, aby útvar na kůži vyfotil mobilem a nahrál. Což udělá.

Lékař ve chvíli, kdy se to hodí jemu, informace od pacienta vyhodnotí, a buď mu na dálku předepíše léčbu, anebo, když má dojem, že je to fakt nutné, jej objedná do ordinace.

No a tady se ukazuje problém, popisují vědci v The Lancet. Obrázky z mobilu, podle nichž se lékař orientuje, mohou být zavádějící.

Umělá inteligence pomohla lékařům lépe najít nádory: přijde s ní do ordinací užitečná změna?

Enjoy

V zatím nejrozsáhlejší studii svého druhu pomáhala umělá inteligence radiologům vyhodnocovat snímky z mamografu. Ukázalo se, že zvyšuje úspěšnost v odhalování nádorů. Postupně se zřejmě otevírají možnosti, jak může umělá inteligence vstoupit do zdravotnictví a vylepšit ho.

Josef Tuček

Přečíst článek

Limity diagnostické samoobsluhy

Softwarové úpravy v moderních mobilních telefonech totiž často rutinně deformují vizuální data způsobem, který může lékaře splést a vést k fatálním omylům. Jde přitom o samotnou podstatu moderní spotřební elektroniky. Smartphony nebyly vymyšleny jako medicínské přístroje. Jejich primárním cílem je, aby fotografie vypadaly dobře. Software automaticky vyrovnává expozici, vyhlazuje texturu pleti, doostřuje hrany a zvýrazňuje barvy.

Taková fotka vypadá moc pěkně, když si ji dáte na sociální sítě. Ale když na ni hledí lékař, neví, že automatické zpracování dat a následná komprimace souboru mohou smazat jemné detaily vyrážky, změnit barevný odstín, aby lépe ladil s okolím, nebo úplně vyhladit otok. Lékař tak může snadno přehlédnout počínající žloutenku nebo cyanózu – namodralý odstín kůže signalizující nedostatek kyslíku v krvi. V extrémních případech může algoritmus „vyžehlit“ maligní kožní nádor natolik, že působí jako neškodné znaménko.

Ještě větší riziko špatné diagnostiky mají lidé s tmavším odstínem pleti. U nich bývá zřetelnost snímku nižší a klinické problémy se snáze přehlédnou.

Algoritmy už začínají rozumět i lidské duši. Mobil pozná, že jste v depresi

Názory

I když se nám to moc nelíbí, duševní choroby zasahují tento svět. Ale ne pokaždé se dají snadno poznat, zařadit do správné diagnózy a stanovit pro ně léčbu. I díky využití umělé inteligence se však nyní daří propojit desítky malých fyzických detailů, díky nimž se diagnostika stává snadnější a přesnější, píše ve své analýze vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

„Zdravotní režim“ pro mobily i další techniku

Pochopitelně jde o dětské nemoci nových postupů, které půjde odstranit. V tuto chvíli třeba tím, že pacient ve svém mobilu vypne filtry pro „zkrášlovací“ funkce. Fotí na denním světle, protože umělé světlo drasticky mění barevné podání. Kvalitu výsledného snímku sám porovná s realitou a objekt na kůži ještě pro jistotu popíše svými slovy.

Lékař by zase měl zaslané snímky posuzovat na kvalitní obrazovce s vypnutým nočním režimem, který odfiltrovává modré odstíny a zvýrazňuje teplé barvy, což jistě vyhovuje zraku před spánkem, ale zkresluje diagnostické hodnocení.

Autoři studie soudí, že technickým řešením by mělo být vytvoření „zdravotního režimu“ v mobilech, který by po nastavení vypnul všechny filtry a automatické úpravy. Systémy pro nahrávání snímků od pacientů by pak měly být nastaveny tak, aby rozpoznaly špatné osvětlení nebo příliš vysokou kompresi a pacienta varovaly.

To je vcelku zvládnutelné. Podstatné hlavně je, aby architekti naprosto nezbytné modernizace zdravotnictví sledovali a odstraňovali problémy, které s sebou přináší.

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Názory

Neomezeně si pochutnávat na sladkém a neohrožovat tím své zdraví ani linii – to je sen mnoha lidí. Podobně jako cpát se tučnými jídly a netloustnout. Věda a průmysl nabízejí řešení. Jenomže ne vždy se ukážou jako funkční.

Josef Tuček

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Telemedicína

Telemedicína může být velkým přínosem, je ovšem třeba řešit její bezpečnost

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Boj o Warner Bros. končí. Obří nabídka Paramountu přesvědčila vedení firmy, Netflix uznal porážku

Warner Bros. Discovery
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je dokonaná. Studio Paramount Davida Ellisona koupil konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.

Jeden z nejostřeji sledovaných akvizičních soubojů v moderní historii zábavního průmyslu dospěl k dramatickému vrcholu. Společnost Paramount Skydance oficiálně zvítězila v přetahované o mediální impérium Warner Bros. Discovery (WBD). Správní rada Warnerů definitivně kývla na astronomickou nabídku ve výši 111 miliard dolarů.

Společnost Netflix, která uzavřela původní deal na akvizici větší části Warner Bros. za 83 miliard dolarů, uznala porážku.

„Vždy jsme byli finančně disciplinovaní a cena, kterou by bylo nutné dorovnat vůči nabídce Paramountu Skydance, již pro nás není finančně atraktivní,“ uvedl Netflix s tím, že raději letos investuje přibližně 20 miliard do původní tvorby filmů, seriálů a dalších zábavních produktů.

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

Jedna z největších akvizic, které kdy Hollywood prožil, má další dějství. A nadále není úplně jasné, kdo nakonec studio Warner Bros. skutečně koupí. Netflix nakonec může z bitvy odejít s pouhými miliardami dolarů v kapse v podobě smluvní pokuty. Nyní nastává týden, který může vše rozhodnout.

sta

Přečíst článek

Obří potenciál spojení dvou studií

Akcie Netflixu po oznámení konce války o Warner Bros. poskočily o 13 procent, naopak akcie Warner Bros. mírně klesly, protože investoři již neočekávají další pokračování této bitvy.

„Jakmile představenstvo odhlasuje přijetí dohody o fúzi s Paramountem, vytvoří to pro naše akcionáře obrovskou hodnotu,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Warner Bros. David Zaslav. Vedení společnosti je podle Zaslava nadšeno potenciálem, které spojení dvou Hollywoodských spojení může představovat pro další růst.

Vedle vedení Warner Bros. budou muset spojení posvětit ještě akcionáři, následně také antimonopolní úřady zejména v USA. Kvůli tomu ostatně původní dohoda mezi Warner Bros. a Netflixem dostala první překážky a zástupci Netflixu a následně i Paramount Skydance horlivě lobbovali u politiků za své společnosti.

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou

Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné

Enjoy

Oscarové klání se blíží. Již 15. března se v americkém Los Angeles sejde hollywoodská smetánka a dojde k vyhlášení 98. ročníku výročních cen americké filmové akademie. Aktuálně v Hollywoodu probíhá udílení hned několika ocenění, z nichž lze vyčíst šance jednotlivých kandidátů. A v Británii se dokonce povedlo téměř 100procentě určit, kdo letos ovládne Oscary.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Historie napjatého souboje

Bitva o to, kdo získá exkluzivní kontrolu nad zlatým fondem světové kinematografie, lukrativním komiksovým univerzem DC, kouzelnickým světem Harryho Pottera a mezinárodní zpravodajskou stanicí CNN, trvala několik měsíců. Zpočátku se zdálo, že Netflix nedá nikomu jinému šanci. A kvalitu spojení s Netflixem dlouho prosazovalo také vedení Warner Bros.

Paramount však od samého začátku hrál velmi agresivní hru s cílem upevnit svou pozici na trhu. Postupně svou nabídku vylepšoval a hledal strategické partnery pro financování, až nakonec předložil komplexní balíček, který vedení Warner Bros. nedokázalo odmítnout.

Částka 111 miliard dolarů představuje obrovskou prémii pro akcionáře. Součástí pravděpodobně vítězné nabídky je také vyplacení zhruba 2,7 miliardy dolarů na smluvní pokutu Netflixu za odstoupení z již uzavřené dohody.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Katastrofa pro zákazníky?

Ani tak však není zdaleka hotovo. List The Financial Times cituje hlavního návladního státu Kalifornie Roba Bontu, podle něhož zdaleka nejde o hotový deal.

„Tato dvě studia zdaleka nevyřešila potenciální antitrustové problémy. Kalifornské ministerstvo spravedlnosti vede šetření a bude to velice intenzivní.“

Proti spojení dvou studií aktivně vystupuje také vlivná demokratická senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warren. Podle ní to přinese zejména „antitrustovou katastrofu“ a v důsledku vyšší ceny pro americké spotřebitele.

Esem v rukávu společností může ale být předchozí velké spojení dvou hollywoodských studií. K němu došlo v roce 2017 a Walt Disney tehdy koupil konkurenční 20th Century Fox. Nutno ale dodat, že tehdy nebyly ve hře streamovací služby.

Ministr vnitra Metnar

Michal Nosek: Když se extremismus ohýbá podle koalice

Názory

Ministr vnitra Lubomír Metnar stáhl dovolání ve sporu se SPD s tvrzením, že bylo podáno bez jeho vědomí. Pokud je to pravda, selhal úřad. Pokud ne, selhal ministr. A v obou případech se nebezpečně rozostřuje hranice mezi odborným posudkem státu a politickým obchodem.

Michal Nosek

Přečíst článek

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

sta

Přečíst článek

Karel Pučelík: Platby na vysokých školách jen zvýší nerovnost

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Nerovnost je problémem evropských ekonomik, Česko není výjimkou, i když se o tom moc nemluví. Naopak se stále více objevují návrhy, které by situaci ještě zhoršily. Jako třeba platby na vysokých školách.

Někdy to vypadá, jako bychom v Česku dělali, že se nás nerovnost a chudoba vůbec netýká. Jedno z nejdražších bydlení v Evropě, vysoké náklady na život, v kontinentálním srovnání nízké mzdy, to není úplně dobrá vizitka. Co ale naopak na rozdíl od některých zemí západní Evropy nebo za oceánem (tolik) řešit nemusíme, je nedostupné vzdělání.

I to se však může v blízké budoucnosti změnit. Bezplatné vysokoškolské vzdělání je trnem v oku mnohým. Třeba vládní Motoristé by rádi rozdělovali obory na užitečné a neužitečné, přičemž státní podpoře by se těšily jen ty chtěné. Naštěstí příklady neproduktivních oborů zmíněné v programu vlastně neexistují, alespoň ne v u nás. Do vládního programu se toto sociální inženýrství prozatím nepropsalo.

Mnohem větší pozornost bychom měli věnovat vyjádření nového předsedy České konference rektorů Milana Pospíšila, který vede pražskou VŠCHT. Podle jeho názoru by neškodilo do systému zakomponovat finanční spoluúčast studentů. Prý aby si uvědomili, že jejich studium stojí peníze.

Jisté, první ročníky opravdu často dokončí jen zlomek přijatých. Školy si za to ale mohou do značné míry samy tím, že fungují jako průtokový ohřívač. Naberou spoustu lidí bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na středních školách, aniž by nějakým speciálním řízením zkoumali jejich vztah k oboru. Možná se to od dob mých studií změnilo, ale pamatuji si, že tyto „průtokové ohřívače“ bez zkoušek často představovaly jakousi jistotu, ne první volbu.

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET

Karel Pučelík: Neřešme pořád jen deficit. Je čas zamyslet se nad rozpočtem hlouběji

Názory

Malý deficit – úspěšná politika. Velký deficit – apokalypsa za dveřmi? Zvykli jsme si na to, že ministři financí jsou spíše účetní než stratégové. Od rozpočtové debaty bychom však měli chtít víc než jen jednoduché „má dáti – dal“.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pro někoho pár tisíc, pro někoho stopka

Mimoto nákladnost univerzitního vzdělání si alespoň část studentů uvědomuje moc dobře. Ono už to není tak, že žijete na koleji za pár korun a na život stačí kapesné. Koleje jsou přeplněné a studentské byty drahé. Pronajímání bydlení študákům, či mnohdy spíše „rejžování“ na študácích, je dost cynický byznys, ale to je na jiné povídání. Pokud máte bohaté rodiče, jste ok. Pokud ne, tak se musíte snažit, chodit po brigádách, pracovat při studiu je dnes běžné.

Rektor Pospíšil hovoří o formě zápisného ve výši jednotek tisíc za semestr. Výsledek by byl takový, že by se nerovnost mezi studenty ještě zvýšila. Jak to tak bývá, pro bohatého má pár tisícovek hodnotu papíru od sekané, ale pro chudého mohou znamenat absolutní překážku. Mnoha lidem by stát musel vyplácet stipendium, aby si studium mohli dovolit.

Jak nedávno uvedl Český statistický úřad, skoro deset procent lidí žije pod hranicí příjmové chudoby, deset procent lidí si nemůže dovolit nenadálý výdaj v hodnotě lehce přesahující 16 tisíc korun. Obecně lze říci, že na hraně žije kolem pětiny obyvatel. Jsou to třeba důchodci, ale i samoživitelky a samoživitelé nebo rodiny s více dětmi. Kdo konečně začne myslet na jejich situaci, na jejich vzdělání, na jejich důchody?

Pro nemalé procento Čechů „pár tisíc“ za rok znamená dost. Místo návrhů na zlepšení situace se spíše množí necitlivé návrhy, které by do společnosti vtloukly další klíny. Platby na vysokých školách patří mezi ně. Přitom vysoké školství by měla být priorita a stát by měl zkostnatělý systém zreformoval tak, aby fungoval pro akademiky i studenty. Právě sem by měly proudit veřejné peníze, ne spoléhat na almužnu od studentů a mizerně placenou práci akademiků.

Související

Školy v přírodě drtí rodiče. Rodiče jako dojné krávy

Dalibor Martínek: Výdaje na školy v přírodě jsou neúnosné. Otesánek otevírá držku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Vysokoškolské koleje na Strahově

Lukáš Kovanda: Levná kolej? Mýtus. V Praze už lůžko stojí až osm tisíc měsíčně

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme