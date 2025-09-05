Setkají se znovu. Fico ustoupil podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i její snahu o vstup do EU
Slovenský premiér Robert Fico podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, jež se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Fico rovněž vyslovil za co nejrychlejší nastolení míru v konfliktu na Ukrajině a podpořil ambice Kyjeva na vstup do Evropské unie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dnešní setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem za smysluplné. Po jednání v Užhorodu rovněž prohlásil, že vzájemný dialog bude pokračovat, píše agentura Ukrinform.
"Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Dodal, že nynější tlak na Rusko ohledně ukončení války je nedostatečný.
Roberta Fica, jehož často kritizuje kvůli blízkým vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ukrajinský prezident informoval o výsledcích svého čtvrtečního telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Šéf Bílého domu evropské země vyzval, aby přestaly odebírat ruskou ropu, jejíž prodej pomáhá Moskvě financovat čtvrtým rokem trvající agresi na Ukrajině. Právě Slovensko přitom usiluje o pokračování dodávek ropovodem Družba, o jejichž ukončení se Kyjev snaží.
"Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Jeho hlavním tématem měly být podle dřívějších vyjádření ukrajinského prezidenta právě dodávky ruské ropy, která proudí potrubím na Slovensko a do Maďarska přes Ukrajinu.
Fico dal na úterním setkání s Putinem v Číně najevo, že chce na schůzce se Zelenským protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu na ruském území, které v srpnu opakovaně vedly k přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajina naproti tomu usiluje o ukončení dodávek, po kterém nyní volá i Trump, jehož cílem je přivést Rusko a Ukrajinu k dohodě o míru. Zatímco Zelenskyj opakuje, že je pro co nejrychlejší zastavení bojů a je připraven se ihned na neutrální půdě sejít s Putinem, ruský prezident si klade dodatečné podmínky.
Ukrajina na ropovod Družba útočí, aby přiměla Maďarsko souhlasit s jejím vstupem do EU. Nedostatku paliv se kvůli útokům obávají ovšem i v Německu, kam stále teče ropa vykazovaná jako ropa z Kazachstánu, jež je ve skutečnosti alespoň zčásti ruská.
