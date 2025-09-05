Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Setkají se znovu. Fico ustoupil podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i její snahu o vstup do EU

Setkají se znovu. Fico ustoupil podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i její snahu o vstup do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, jež se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Fico rovněž vyslovil za co nejrychlejší nastolení míru v konfliktu na Ukrajině a podpořil ambice Kyjeva na vstup do Evropské unie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dnešní setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem za smysluplné. Po jednání v Užhorodu rovněž prohlásil, že vzájemný dialog bude pokračovat, píše agentura Ukrinform. 

"Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Dodal, že nynější tlak na Rusko ohledně ukončení války je nedostatečný.

Roberta Fica, jehož často kritizuje kvůli blízkým vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ukrajinský prezident informoval o výsledcích svého čtvrtečního telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Šéf Bílého domu evropské země vyzval, aby přestaly odebírat ruskou ropu, jejíž prodej pomáhá Moskvě financovat čtvrtým rokem trvající agresi na Ukrajině. Právě Slovensko přitom usiluje o pokračování dodávek ropovodem Družba, o jejichž ukončení se Kyjev snaží.

"Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Jeho hlavním tématem měly být podle dřívějších vyjádření ukrajinského prezidenta právě dodávky ruské ropy, která proudí potrubím na Slovensko a do Maďarska přes Ukrajinu.

Vladimir Putin na jednání na Aljašce

Putin vyhrožuje. Vojska NATO na Ukrajině by byla pro Rusko legitimním cílem

Politika

Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.

ČTK

Přečíst článek

Fico dal na úterním setkání s Putinem v Číně najevo, že chce na schůzce se Zelenským protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu na ruském území, které v srpnu opakovaně vedly k přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska.

Ukrajina naproti tomu usiluje o ukončení dodávek, po kterém nyní volá i Trump, jehož cílem je přivést Rusko a Ukrajinu k dohodě o míru. Zatímco Zelenskyj opakuje, že je pro co nejrychlejší zastavení bojů a je připraven se ihned na neutrální půdě sejít s Putinem, ruský prezident si klade dodatečné podmínky.

Lukáš Kovanda: Zelenskyj stupňuje tlak na Orbána, skrze Družbu

Názory

Ukrajina na ropovod Družba útočí, aby přiměla Maďarsko souhlasit s jejím vstupem do EU. Nedostatku paliv se kvůli útokům obávají ovšem i v Německu, kam stále teče ropa vykazovaná jako ropa z Kazachstánu, jež je ve skutečnosti alespoň zčásti ruská.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Putin vyhrožuje. Vojska NATO na Ukrajině by byla pro Rusko legitimním cílem

Vladimir Putin na jednání na Aljašce
Profimedia
ČTK
ČTK

Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že část spojenců Ukrajiny přislíbila, že se v případě dojednání míru s Ruskem zapojí do zajištění ukrajinské bezpečnosti na zemi, moři i ve vzduchu.

"Pokud se na Ukrajině nějaká vojska objeví, zejména nyní, během vojenských operací, budeme vycházet z toho, že jde o legitimní cíle k ničení," řekl Putin podle agentur na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.

Šéf největší ruské banky Sberbank German Gref

Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese, uvedl šéf Sberbank

Money

Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.

ČTK

Přečíst článek

Bezpečnostní záruky by podle něho po uzavření míru byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. Znovu za naprosto nepřijatelnou označil možnost, že by Ukrajina vstoupila do NATO. Pokud se najde trvalé řešení konfliktu na Ukrajině, nebude podle šéfa Kremlu nutné, aby v této zemi jednotky západních zemí byly rozmístěny. "Budeme respektovat bezpečnostní záruky, které samozřejmě musí být pro Rusko i pro Ukrajinu," řekl Putin. Zdůraznil, že "Rusko bude tyto dohody bezpochyby dodržovat".

Ruská armáda v rozporu s mezinárodním právem Ukrajinu napadla na Putinův rozkaz v únoru 2022. Od té doby ruské útoky na Ukrajině každodenně mají za následek smrt a zranění civilistů i obrovské materiální škody. Miliony Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy.

Ruský prezident Vladimir Putin

Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, řekl německý kancléř Merz

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s televizí Sat.1 pro její úterní večerní relaci newstime. Podle agentury DPA jde o zatím nejostřejší Merzova slova na adresu šéfa Kremlu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme