Proč je Zelenskyj náhle ochotný přepravovat plyn Ficovi?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj loni v prosinci zakazoval tranzit nejen ruského plynu, ale také plynu z Ruska, včetně tedy plynu, který by předtím do Ruska doputoval z Ázerbájdžánu. Nyní ale otáčí. Co se stalo?

Právě i prosincové zapovězení přepravy ázerbájdžánského plynu zásadně vyostřilo napětí mezi Kyjevem a Bratislavou. Protože až právě do loňského prosince se slovenský premiér Robert Fico mohl spoléhat na takové řešení, v jehož rámci bude na Slovensko ukrajinským tranzitem proudit plyn ázerbájdžánský. Nebo slovenský. Ve skutečnosti by šlo zčásti či zcela o plyn nadále ruský.

K obchodu by totiž došlo jen na papíře. Ázerbájdžán by "jakoby nakoupil" ruský plyn, takže by ten svůj mohl "jakoby poslat" na Slovensko. Fakticky by ale na Slovensko pořád putovaly ruské molekuly. Pouze by byly obchodně označené jako ázerbájdžánské, případně dokonce jako slovenské. Ostatně Ukrajina takto Maďarsku od loňska toleruje přepravu ruské ropy. Tu maďarská strana nakupuje ještě předtím, než ji ropovod přivede na ukrajinské území, takže Ukrajinou už formálně protéká jako ropa maďarská. A Kyjev nad tím přivírá oči.

Sami ukrajinští energetičtí experti varují, že přeprava ázerbájdžánského plynu Ukrajinou by vlastně byla „Putinovou operací pod Alijevovou vlajkou“. Ruský prezident Vladimir Putin by totiž ruský plyn vrátil ve vyšším objemu do EU, zatímco jeho ázerbájdžánský protějšek, Ilham Alijev, by poskytl potřebné krytí; takové, aby celá situace byla stravitelná i pro Kyjev.

Zelenskyj tedy moc dobře ví, že plyn označený jako ázerbájdžánský by byl zčásti či zcela plynem ruským. Právě proto ještě v prosinci takový tranzit zapovídal. Zapovídal jej ovšem hlavně krátce poté, co (tehdy ještě zvolený) americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii, že pokud její země nezačnou odkupovat více americké ropy a zemního plynu, uvalí na jejich dovoz do USA cla.

To byl pro Zelenského nový signál. A sice signál toho, že si může amerického prezidenta naklonit, pokud učiní vše, co je v jeho silách, aby Evropa dovážela větší objem fosilních energetických surovin z USA. Proto ukrajinský prezident přitvrdil a zapověděl i tranzit ázerbájdžánského plynu. V ukrajinském parlamentu zase exprezident Petro Porošenko dokonce předložil návrh, ať Ukrajina zakáže i přepravu ruské ropy, která jejím územím stále proudí nejen do zmíněného Maďarska, ale opět i na Slovensko a také do Česka.

Nahánění nového zákazníka pro USA?

Zelenskyj i ukrajinští zákonodárci mohli doufat, že Trump takové kroky ocení a zachová svoji podporu Ukrajinu, když ta zákazem přepravy ruského, ba i ázerbájdžánského plynu nutí země typu Slovenska hledat jiné dodavatele, včetně dodavatelů ze Spojených států. A potenciálně dokonce i jiné dodavatele ropy, včetně opět těch z USA.

Slovensko přitom krátce před tímto Zelenského přitvrzením stran tranzitu plynu realizovalo pilotní projekt přepravy ázerbájdžánského plynu, kterou si obě strany pochvalovaly. Fico zkrátka zjevně sázel na to, že bude odebírat ruský plyn, jenž bude zčásti či zcela kamuflován jako plyn ázerbájdžánský a vše nadále pojede do značné míry ve starých kolejích.

Zelenskyj však krátce před Vánoci do slovensko-ázerbájdžánského řešení „hodil vidle“, právě zejména ve snaze naklonit si Trumpa.

V tomto tedy včera otočil. Protože náhle říká, že – doslova – „s potěšením“ bude přes Ukrajinu na Slovensko přepravovat ázerbájdžánský plyn. Což, podíváme-li se mapu, se může jen těžko uskutečňovat jinak, než že by tento plyn na Ukrajinu přitékal z Ruska, i kdyby to byl kompletně – do poslední molekuly – plyn ryze ázerbájdžánský.

Nyní tedy Zelenskému ázerbájdžánský, a dokonce zjevně ani „ázerbájdžánský“ plyn nevadí. Proč? Zřejmě se spojuje více faktorů.

Trumpova administrativa předevčírem rozhodla pozastavit prakticky veškerou zahraniční pomoc, tedy pomoc realizovanou ministerstvem zahraničí USA. Včetně pomoci Ukrajině. Výjimku výslovně udělila pouze pomoci Izraeli a Egyptu. Zelenskyj v reakci uvedl, že pozastavení se netýká vojenské pomoci Spojených států Ukrajině. Další podoba a rozsah americké zahraniční pomoci jsou ovšem stále nejasné. Rozhodně však je celá situace závažným signálem, že výrazně narůstá pravděpodobnost alespoň omezení celkové americké pomoci Ukrajině.

Kyjev musí hledat nové zdroje

Kyjev tak o to naléhavěji musí hledat zdroje příjmu jinde, včetně tedy příjmu z tranzitních poplatků za přepravu plynu přes své území. Zároveň daný krok USA – či alespoň vyvstalá hrozba pozastavení americké pomoci Ukrajině – oslabuje motivaci Kyjeva si Trumpovu administrativu dále tolik předcházet.

Zelenskyj předevčírem tedy definitivně shledal, že Trump jeho gesto v podobě zákazu tranzitu ruského, ba dokonce i ázerbájdžánského plynu tak úplně neocenil. Proč se tedy navíc ještě dále připravovat o příjem z poplatků za tranzit? Zvláště když se nyní naskytla možnost tvářit se, že Kyjev tranzit opět umožní primárně ze sounáležitosti s Moldavskem, jemuž Rusko plynové kohouty letos na Nový rok taktéž zavřelo. Ukrajinský prezident ostatně ohlásil otevřenost pouštět přes ukrajinské území ázerbájdžánský plyn při tiskové konferenci s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.

Ukrajinský prezident ale otáčí patrně i proto, že mohl ustoupit maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi. Ten v pátek pohrozil, že bez obnovení ukrajinského tranzitu bude vetovat prodloužení sankcí EU vůči Rusku. Ty stávající přitom vyprší už koncem tohoto měsíce, tedy ani ne za týden. Maďarské veto by znamenalo i rozmrazení ruských devizových rezerv. Díky jejich zmrazení přitom Západ od loňska poskytuje Ukrajině finanční pomoc, za niž sám ručí výnosy právě z ruských rezerv.