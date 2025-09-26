Rekordní miliardy pro Česko. Evropská komise vyplatila 39 miliard korun na zmírnění krize
Evropská komise vyplatila Česku v přepočtu 38,9 miliardy korun z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Čtvrtá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost se týká zejména projektů v oblasti energetiky, rozvodných sítí, ale i zdravotnictví.
"Komise vyplatila Česku 1,57 miliardy eur ve formě grantů a 41 milionů eur ve formě půjček, což je čtvrtá platba v rámci nástroje na podporu oživení a odolnosti, který je ústředním bodem programu NextGenerationEU," informovala EK. Jde zatím o nejvyšší platbu z celkové částky 220 miliard, které může Česká republika v rámci Národního plánu obnovy čerpat.
Česká republika předložila komisi svou čtvrtou žádost letos 16. června. Žádost obsahovala 58 milníků a cílů, které se týkaly 23 reforem a 26 investic. Finance by měly směřovat například do modernizace zařízení pro obnovitelné zdroje energie, do skladování elektřiny, ale i do projektů na výstavbu nových zdravotnických zařízení, rekonstrukci stávajících a rovněž do zlepšení kvality rehabilitační péče o pacienty.
Nástroj pro oživení a odolnost zřídila EU v rámci mimořádné podpory v reakci na pandemie, takzvaného Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU. Česko z prostředků financuje plnění Národního plánu obnovy ČR.
Z Nástroje pro oživení a odolnost může Česká republika čerpat až 220 miliard korun – z toho 209 miliard korun z grantů a 11 miliard korun prostřednictvím půjček. Jde o mimořádný fond, který EU připravila v souvislosti s koronavirovou pandemií. Členským státům EU má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie a zajistit ekologickou a digitální transformaci ekonomiky.
