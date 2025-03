Vývoz ruského plynu přes TurkStream do Evropy byl v únoru rekordní

Vývoz ruského zemního plynu přes plynovod TurkStream do Evropy se v únoru vyšplhal na nové rekordní maximum, překročil 55 milionů krychlových metrů denně. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své výpočty, které vycházejí z údajů Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn (ENTSOG).

TurkStream vede z Ruska přes Černé moře do Turecka a na Balkán. Po lednovém přerušení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu je TurkStream jediným plynovodem vyvážejícím ruský plyn do Evropy, upozornila agentura Reuters.

Export prostřednictvím plynovodu TurkStream se podle Reuters v únoru meziročně zvýšil o téměř 31 procent na 55,8 milionů krychlových metrů denně. Oproti letošnímu lednu pak vzrostl o deset procent.

V celém loňském roce dodalo Rusko do Evropy prostřednictvím plynovodů asi 32 miliard metrů krychlových plynu. Dodávky se tak zvýšily z 28,3 miliardy v roce 2023. Zůstaly však hluboko pod maximy z let 2018 a 2019, kdy se pohybovaly mezi 175 a 180 miliardami krychlových metrů ročně, píše Reuters.

Smlouva o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu vypršela na konci loňského roku. Kyjev dlouho dopředu avizoval, že ji nehodlá prodloužit. Svůj postup zdůvodnil národní bezpečností, protože Moskva prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení proti Ukrajině.

Slovenská plynárenská společnost SPP začátkem února oznámila, že ruský plynárenský gigant Gazprom začal prostřednictvím plynovodu TurkStream dodávat plyn na Slovensko. Od dubna se objem těchto dodávek podle SPP zdvojnásobí.

Slovenský premiér Robert Fico kvůli přerušení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu opakovaně kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a hrozil Kyjevu odvetnými opatřeními.

