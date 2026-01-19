Lukáš Kovanda: Proč by nová Trumpova cla nemusela Evropu bolet

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Lukáš Kovanda
Vyčkat a vydělat. Strategie, která Evropě funguje proti Trumpovi. Chladná hlava se znovu ukazuje jako nejlepší strategie.

Evropští lídři by na Trumpovu hrozbu nových cel měli reagovat chladnokrevně a vyčkat, jako Wall Street v rámci strategie TACO, až se Trump „vykoupe ve vlastní šťávě“.

Evropské akcie za posledních dvanáct měsíců vládnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa zhodnocují pětkrát výrazněji než akcie americké. Přestože Trump na Evropu uvalil četná nová cla.

Alespoň tedy z hlediska akciových trhů se zatím evropským zemím vyplácí spíše rozvážnější, chladnokrevnější přístup k Trumpově často ostré celní rétorice – z níž pak ovšem svými činy často slevuje. Pro což už dokonce finančníci a investoři nejen z Wall Street vymysleli zvláštní výraz, TACO, kterýžto fenomén uplatňují například při obchodování s akciemi.

Vyčkat. Nehrotit. A sledovat trhy

Stejně jako loni by si i nyní měly evropské země zachovat chladnou hlavu a střet s Trumpem ohledně cel, jimiž hrozí v rámci snahy získat Grónsko, nehrotit. Vyčkat. Vyčkat zvláště na to, jak zítra a ve středu zareagují americké burzy (dnes se v USA neobchoduje). A také na to, zda zítra či ve středu Trumpova cla nezneplatní Nejvyšší soud USA, který by tento týden mohl vydat svůj napjatě očekávaný verdikt v dané věci. A konečně vyčkat také toho, zda se Trump „nevykoupe ve vlastní šťávě“ a se cly sám neustoupí, jako loni hned několikrát.  

Čísla mluví jasně: Evropa vede

Evropské akcie zahrnuté do klíčového ukazatele EuroStoxx 600 v době od Trumpovy loňské inaugurace zhodnotily více než pětkrát výrazněji než akcie americké zahrnuté do indexu Standard & Poor’s 500, pokud akciový výkon na obou stranách Atlantiku převedeme do stejné měny (graf Bloombergu níže zachycuje výkonnost v eurech). Od 21. ledna loňského roku, což byl první den po inauguraci, přidaly do pátku minulého týdne evropské akcie v eurech 17,3 procenta, zatímco ty americké v téže měně jen 3,3 procenta.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Ani v tomto týdnu nelze čekat, že by pod vlivem nových Trumpových cel, „grónských“, na osm evropských zemí, členských států NATO, akcie v Evropě výrazněji oslabily. Nůžky mezi evropskými a americkými akciemi se navíc od konce loňska ještě rozevřely, jak vidno z grafu výše, takže evropské akcie mají vytvořený dostatečný polštář pro případný pokles, který by však, pokud vůbec nastane, měl být jen přechodný.

Proč přechodný? Z několika důvodů.

Trump často „cukne“

Zaprvé, Trump svá cla nakonec zavést nemusí, v minulosti už podobným způsobem několikrát „ucuknul“. Dokonce se pro tento rys jeho chování tedy vžil zmíněný výraz TACO, na základě jistého článku ve Financial Times z loňského května. Výraz TACO představuje akronym slov „Trump Always Chickens Out“ („Trump vždycky ucukne“), která se v kontextu cel objevila poprvé ve zmíněném textu. Profesionální investoři z Wall Street si v té souvislosti oblíbili obchodní strategii, jíž říkají také TACO. Spočívá jednoduše v tom, že poté, co Trump pohrozí cly a akcie klesají, oni je poměrně lacině nakupují, aby je zase prodali, jakmile zdraží, až Trump „vezme zpátečku“ a od své hrozby ustoupí.  

Čas hraje proti clům

Zadruhé, Trump si opět, jako mnohokrát loni, dal na zavedení cel čas, nyní do 1. února, takže zhruba dva týdny se ještě může jednat. Ještě skoro dva týdny má Trump na to, aby „ucuknul“. Jako jen o pár dní dříve se sekundárními cly na země, jež obchodují s Íránem, což je v prvé řadě Čína, dále pak Spojené arabské emiráty, Indie či Turecko. Těmto zemím měla okamžitě narůst celní sazba o 25 procent, hlásal Trump před necelým týdnem – ale dosud se tak nestalo.

Zatřetí, už zítra může Trumpova cla – loňská „reciproční“ a „fentanylová“ i ta „grónská“ – zneplatnit Nejvyšší soud USA, takže by americká administrativa musela přestat uplatňovat první dva okruhy cel a nesměla zavést okruh třetí.

Začtvrté, stupňující se napětí kolem Grónska by tento týden mělo být další vodou na mlýn alespoň evropským zbrojovkám a jejich akciím, jejichž růst by v takovém případě zásadně tlumil a zkracoval případný pokles širšího evropského trhu.

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Názory

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Co z toho plyne pro evropské lídry

Co z toho všeho plyne?

Evropští lídři by měli dnes a celý tento týden zachovat chladnou hlavu. Nedráždit Trumpa, nešermovat digitální daní či omezením investic amerických firem v EU, jak žádá francouzský prezident Emmanuel Macron, když chce, aby EU vůbec poprvé aktivovala své dosud nepoužité nástroje proti ekonomickému nátlaku.

Vskutku by evropští lídři měli počkat do úterý, ba do středy. Dočkají se tak reakce i amerických trhů, možná také verdiktu Nejvyššího soudu USA a konečně třeba i toho, jak se Trump „vykoupe ve vlastní šťávě“ a hrozbu cel zase stáhne.

Lukáš Kovanda: Americký růst odhaluje slabiny Evropy

Názory

Americká ekonomika šokuje tempem růstu, které by ještě nedávno nikdo nečekal – a Čína poprvé zůstává pozadu. Nová data o zahraničním obchodu USA vyslala mrazivý signál do Evropy. Ta se může stát hlavním odbytištěm čínské nadprodukce. A to je scénář, který může znamenat vyšší nezaměstnanost, vyšší dluh – nebo obojí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Evropa není slabá karta

Vždyť, zopakujme, uplynulý rok, během nějž zavedl na dovoz z Evropy četná nová cla, i vyšší než ta, jimiž hrozí nyní, dopadl pro evropské akcie více než pětkrát lépe než pro ty americké. A Trump vývoj akciových trhů bedlivě sleduje.

Uvažme konečně také to, že Evropa je suverénně největším zahraničním poskytovatelem financí Spojeným státům. Jak spočítala Deutsche Bank, Evropa vlastní americké akcie a dluhopisy za osm bilionů dolarů, takřka dvojnásobek toho, co zbytek světa. To není úplně „slabá karta“, vlastně jedna z mála těch silnějších, jež starý kontinent v rukou třímá. Takže Evropa má s čím hrát. A on už třeba ministr financí USA Scott Bessent Trumpovi poví, jak významně jsou USA a Evropa kapitálově propojeny. Stejně, jako to byl zřejmě právě on, kdo loni po dubnovém „dni osvobození“ Trumpa přesvědčil, ať si dá se cly tříměsíční přestávku, když po zavedení vysokých cel takřka na celý svět naráz padaly americké akcie, dluhopisy i dolar.

Loňská dubnová TACO strategie patřila na Wall Street k nejvýdělečnějším…

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce
Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Pokud Trump naplní svoji hrozbu a 1. února desetiprocentní nové clo vskutku zavede, bude to znamenat, že během svého druhého funkčního období v Bílém domě navýšil clo třeba Německu či Francii výrazněji než Číně. Například desetiprocentní nové clo na německý vývoz do USA by znamenalo, že američtí importéři německého zboží odvedou do veřejné kasy USA v průměru sumu odpovídající celní sazbě hned o 22 procentních bodů vyšší, než jaké čelili v lednu 2025, těsně před Trumpovým nástupem do Bílého domu (viz. graf Bloombergu níže).

Za poslední zhruba rok dosud Trump navýšil clo na německý dovoz do USA průměrně efektivně o dvanáct procentních bodů. Nyní by tedy v rámci snahy získat Grónsko pro USA přidal dalších deset procentních bodů, takže jeho celkové navýšení cla na německý dovoz o 22 procentních bodů by předčilo jeho navýšení cla na dovoz čínský, které za posledních zhruba dvanáct měsíců odpovídá 20 procentním bodům.  

Podobná situace by nastala i v případě některých dalších zemí, jež se rozhodly své vojáky do Grónska vyslat. Například francouzský vývoz do USA by mohl od 1. února čelit sazbě navýšené za Trumpova druhého funkčního období průměrně efektivně o 20,9 procentního bodu. Průměrná efektivní sazba zohledňuje jak strukturu exportu dané země do USA, tak výjimky, které jsou na různé druhy takto exportovaného zboží uplatněny, neboť například ocel či hliník mají své vlastní, odvětvové sazby.

Vedle Německa a Francie by rovněž Švédsko a Finsko mohly od 1. února čelit celkově výraznějšímu Trumpovu navýšení cla, než jakému čelí Čína. A to navýšení o 22,2, resp. 20,7 procentního bodu. Dánsko, pod nějž Grónsko spadá, by čelilo navýšení o dvacet procentních bodů, tedy v totožném rozsahu, jakému čelí Čína.

Pomůže to ostatním vývozcům z Evropy

Trumpova nová cla tak mohou zvýšit konkurenceschopnost na americkém trhu vývozců těch evropských zemí, mezi něž patří i Česko, které novými cly zatíženy být nemají. Tyto ostatní země by od února čelily zhruba polovičnímu clu při vývozu do USA než uvedených osm zemí. Ze situace by mohly těžit zvláště Itálie a Irsko, které mají ze zemí EU poměrně výrazné obchodní propojení s USA, a přitom se na ně nová cla uplatnit nemají.

Ještě výraznější rozdíl mezi celní sazbou uplatňovanou na zmíněných osm zemí a tou uplatněnou na další evropské země by mohl nastat od června. Pokud do té doby Spojené státy Grónsko nezískají a Trump skutečně svoji hrozbu naplní, cla na zmíněných osm evropských zemí stoupnou o dalších 25 procent. Například celkové Trumpovo navýšení celní sazby na dovoz z Německa by pak činilo 37 procentních bodů. Clo na německý dovoz do USA by tak bylo zhruba čtyřnásobné v porovnání s tím, jakému čelí čeští vývozci. 

Zůstává však otázkou, zda Trump nová cla vskutku zavede. Už v úterý nadcházejícího týdne může jeho loňská takzvaná reciproční cla zneplatnit Nejvyšší soud USA. Trump chce přitom zavádět cla kvůli Grónsku na stejné legislativní bázi, o něž opírá cla reciproční.

