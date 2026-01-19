Lukáš Kovanda: Proč by nová Trumpova cla nemusela Evropu bolet
Vyčkat a vydělat. Strategie, která Evropě funguje proti Trumpovi. Chladná hlava se znovu ukazuje jako nejlepší strategie.
Evropští lídři by na Trumpovu hrozbu nových cel měli reagovat chladnokrevně a vyčkat, jako Wall Street v rámci strategie TACO, až se Trump „vykoupe ve vlastní šťávě“.
Evropské akcie za posledních dvanáct měsíců vládnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa zhodnocují pětkrát výrazněji než akcie americké. Přestože Trump na Evropu uvalil četná nová cla.
Alespoň tedy z hlediska akciových trhů se zatím evropským zemím vyplácí spíše rozvážnější, chladnokrevnější přístup k Trumpově často ostré celní rétorice – z níž pak ovšem svými činy často slevuje. Pro což už dokonce finančníci a investoři nejen z Wall Street vymysleli zvláštní výraz, TACO, kterýžto fenomén uplatňují například při obchodování s akciemi.
Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.
Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy
Trhy
Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.
Vyčkat. Nehrotit. A sledovat trhy
Stejně jako loni by si i nyní měly evropské země zachovat chladnou hlavu a střet s Trumpem ohledně cel, jimiž hrozí v rámci snahy získat Grónsko, nehrotit. Vyčkat. Vyčkat zvláště na to, jak zítra a ve středu zareagují americké burzy (dnes se v USA neobchoduje). A také na to, zda zítra či ve středu Trumpova cla nezneplatní Nejvyšší soud USA, který by tento týden mohl vydat svůj napjatě očekávaný verdikt v dané věci. A konečně vyčkat také toho, zda se Trump „nevykoupe ve vlastní šťávě“ a se cly sám neustoupí, jako loni hned několikrát.
Čísla mluví jasně: Evropa vede
Evropské akcie zahrnuté do klíčového ukazatele EuroStoxx 600 v době od Trumpovy loňské inaugurace zhodnotily více než pětkrát výrazněji než akcie americké zahrnuté do indexu Standard & Poor’s 500, pokud akciový výkon na obou stranách Atlantiku převedeme do stejné měny (graf Bloombergu níže zachycuje výkonnost v eurech). Od 21. ledna loňského roku, což byl první den po inauguraci, přidaly do pátku minulého týdne evropské akcie v eurech 17,3 procenta, zatímco ty americké v téže měně jen 3,3 procenta.
Ani v tomto týdnu nelze čekat, že by pod vlivem nových Trumpových cel, „grónských“, na osm evropských zemí, členských států NATO, akcie v Evropě výrazněji oslabily. Nůžky mezi evropskými a americkými akciemi se navíc od konce loňska ještě rozevřely, jak vidno z grafu výše, takže evropské akcie mají vytvořený dostatečný polštář pro případný pokles, který by však, pokud vůbec nastane, měl být jen přechodný.
Cena zlata se vyšplhala na nové historické maximum, když se přiblížila hranici 4700 dolarů za troyskou unci, tedy více než 98 tisíc korun. Za prudkým růstem stojí sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v souvislosti se snahou získat Grónsko oznámil zavedení dodatečných cel na vybrané evropské země.
Trumpovy výhrůžky rozhýbaly trhy. Zlato je na rekordu
Trhy
Cena zlata se vyšplhala na nové historické maximum, když se přiblížila hranici 4700 dolarů za troyskou unci, tedy více než 98 tisíc korun. Za prudkým růstem stojí sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v souvislosti se snahou získat Grónsko oznámil zavedení dodatečných cel na vybrané evropské země.
Proč přechodný? Z několika důvodů.
Trump často „cukne“
Zaprvé, Trump svá cla nakonec zavést nemusí, v minulosti už podobným způsobem několikrát „ucuknul“. Dokonce se pro tento rys jeho chování tedy vžil zmíněný výraz TACO, na základě jistého článku ve Financial Times z loňského května. Výraz TACO představuje akronym slov „Trump Always Chickens Out“ („Trump vždycky ucukne“), která se v kontextu cel objevila poprvé ve zmíněném textu. Profesionální investoři z Wall Street si v té souvislosti oblíbili obchodní strategii, jíž říkají také TACO. Spočívá jednoduše v tom, že poté, co Trump pohrozí cly a akcie klesají, oni je poměrně lacině nakupují, aby je zase prodali, jakmile zdraží, až Trump „vezme zpátečku“ a od své hrozby ustoupí.
Čas hraje proti clům
Zadruhé, Trump si opět, jako mnohokrát loni, dal na zavedení cel čas, nyní do 1. února, takže zhruba dva týdny se ještě může jednat. Ještě skoro dva týdny má Trump na to, aby „ucuknul“. Jako jen o pár dní dříve se sekundárními cly na země, jež obchodují s Íránem, což je v prvé řadě Čína, dále pak Spojené arabské emiráty, Indie či Turecko. Těmto zemím měla okamžitě narůst celní sazba o 25 procent, hlásal Trump před necelým týdnem – ale dosud se tak nestalo.
Zatřetí, už zítra může Trumpova cla – loňská „reciproční“ a „fentanylová“ i ta „grónská“ – zneplatnit Nejvyšší soud USA, takže by americká administrativa musela přestat uplatňovat první dva okruhy cel a nesměla zavést okruh třetí.
Začtvrté, stupňující se napětí kolem Grónska by tento týden mělo být další vodou na mlýn alespoň evropským zbrojovkám a jejich akciím, jejichž růst by v takovém případě zásadně tlumil a zkracoval případný pokles širšího evropského trhu.
Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.
Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce
Názory
Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.
Co z toho plyne pro evropské lídry
Co z toho všeho plyne?
Evropští lídři by měli dnes a celý tento týden zachovat chladnou hlavu. Nedráždit Trumpa, nešermovat digitální daní či omezením investic amerických firem v EU, jak žádá francouzský prezident Emmanuel Macron, když chce, aby EU vůbec poprvé aktivovala své dosud nepoužité nástroje proti ekonomickému nátlaku.
Vskutku by evropští lídři měli počkat do úterý, ba do středy. Dočkají se tak reakce i amerických trhů, možná také verdiktu Nejvyššího soudu USA a konečně třeba i toho, jak se Trump „vykoupe ve vlastní šťávě“ a hrozbu cel zase stáhne.
Americká ekonomika šokuje tempem růstu, které by ještě nedávno nikdo nečekal – a Čína poprvé zůstává pozadu. Nová data o zahraničním obchodu USA vyslala mrazivý signál do Evropy. Ta se může stát hlavním odbytištěm čínské nadprodukce. A to je scénář, který může znamenat vyšší nezaměstnanost, vyšší dluh – nebo obojí.
Lukáš Kovanda: Americký růst odhaluje slabiny Evropy
Názory
Americká ekonomika šokuje tempem růstu, které by ještě nedávno nikdo nečekal – a Čína poprvé zůstává pozadu. Nová data o zahraničním obchodu USA vyslala mrazivý signál do Evropy. Ta se může stát hlavním odbytištěm čínské nadprodukce. A to je scénář, který může znamenat vyšší nezaměstnanost, vyšší dluh – nebo obojí.
Evropa není slabá karta
Vždyť, zopakujme, uplynulý rok, během nějž zavedl na dovoz z Evropy četná nová cla, i vyšší než ta, jimiž hrozí nyní, dopadl pro evropské akcie více než pětkrát lépe než pro ty americké. A Trump vývoj akciových trhů bedlivě sleduje.
Uvažme konečně také to, že Evropa je suverénně největším zahraničním poskytovatelem financí Spojeným státům. Jak spočítala Deutsche Bank, Evropa vlastní americké akcie a dluhopisy za osm bilionů dolarů, takřka dvojnásobek toho, co zbytek světa. To není úplně „slabá karta“, vlastně jedna z mála těch silnějších, jež starý kontinent v rukou třímá. Takže Evropa má s čím hrát. A on už třeba ministr financí USA Scott Bessent Trumpovi poví, jak významně jsou USA a Evropa kapitálově propojeny. Stejně, jako to byl zřejmě právě on, kdo loni po dubnovém „dni osvobození“ Trumpa přesvědčil, ať si dá se cly tříměsíční přestávku, když po zavedení vysokých cel takřka na celý svět naráz padaly americké akcie, dluhopisy i dolar.
Loňská dubnová TACO strategie patřila na Wall Street k nejvýdělečnějším…