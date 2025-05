Podcast dobré společnosti: V domově simulujeme každodenní život, říká Lenka Kohoutová

Jednou z hostek loňského ročníku Good Company Circle, kterého je Newstream.cz mediálním partnerem, byla Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně a ředitelka Domova Sulická. "Pro seniory se snažíme vytvořit příjemnou životní etapu. Dle jejich představ," řekla v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference Good Company Circle, která se uskuteční letos v říjnu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, sídlící v Praze, představuje moderní zařízení poskytující komplexní péči a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2014 stojí v jeho čele Lenka Kohoutová, která přinesla do vedení zařízení nový směr zaměřený na individualizovanou péči a integraci klientů do běžného života.

Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně a dlouholetá aktivistka v oblasti sociálních služeb, v Sulické transformuje tradiční ústavní péči na prostředí co nejvíce připomínající domov. Za jejího působení došlo k významným změnám v organizaci péče, kdy se klade důraz na respektování individuality klientů a podporu jejich samostatnosti. "Všechno se dá skloubit a zvvládnout, když se chce. V domově simulujeme každodenní činnosti, uklízíme, studujeme, pracujeme, nebo chodíme na koncerty a jezdíme na prázdniny," popisuje Kohoutová s tím, že i pro seniory se snaží vytvořit příjemnou etapu života dle jejich očekávání. Pod jejím vedením byl zaveden přístup zaměřený na člověka, který klade důraz na aktivní zapojení klientů do rozhodování o vlastním životě.

Domov Sulická poskytuje péči zhruba třem stovkám klientů ve třech různých objektech. Hlavní budova na Sulické ulici, kde se nachází pět domácností určených pro klienty s vyšší mírou podpory, včetně osob imobilních. Nově plánují otevření domácnosti zaměřené na paliativní péči pro osoby s mentálním postižením. Druhé pracoviště v ulici Murgašova slouží klientům s nižší mírou závislosti na péči, kteří zde trénují dovednosti potřebné pro samostatný život s cílem přechodu do chráněného bydlení. A třetím je chráněné bydlení v Lahovicích, které poskytuje domov šesti klientům s poruchou autistického spektra a plánuje se jeho rozšíření o další tři byty.

Domov Sulická zaměstnává 137 pracovníků, z nichž 27 jsou osoby se zdravotním postižením, čímž podporuje inkluzi a poskytuje příležitosti pro pracovní uplatnění této skupiny. Zařízení rozvíjí komunikační schopností klientů, včetně využívání alternativních a augmentativních metod komunikace pro osoby, které se nemohou vyjadřovat verbálně. Kromě toho nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, jako jsou výtvarné dílny, hudební skupina AJETO!, keramická a truhlářská dílna či divadelní kroužek. Domov také pravidelně pořádá výstavy výtvarných děl svých klientů, například v Komunitním centru na Kampě.

V roce 2019 bylo otevřeno nové oddělení poskytující paliativní péči pro klienty s mentálním postižením, které je unikátní v rámci České republiky. Toto oddělení nabízí jednolůžkové pokoje a prostředí co nejvíce připomínající domácí prostředí, čímž zajišťuje důstojné podmínky pro klienty v závěrečné fázi života.

Do budoucna plánuje zařízení další rozvoj služeb, včetně rozšíření chráněného bydlení a zavedení nových metod podpory klientů. Cílem je nadále posilovat individualizovaný přístup a podporovat klienty v co největší míře samostatnosti a integrace do společnosti.

Pod vedením Lenky Kohoutové se Domov Sulická stal příkladem moderního a inovativního přístupu k péči o osoby se zdravotním postižením, který klade důraz na důstojnost, samostatnost a aktivní zapojení klientů do života společnosti.

