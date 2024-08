Dita Loudilová z Kapky naděje: Neziskovky a podnikatelé musí mít společnou vizi, pak spolupráce funguje

Spojení byznysu a neziskových organizací každoročně pomáhá tisícům lidí v České republice. Konference Good Company Circle ukáže nejpovedenější projekty z uplynulých let. Jednou z nich bude spojení Nadačního fondu Kapka naděje a Shell. „Každým rokem dostává spolupráce nové impulsy. Například v loňském roce jsme společně podpořili 11 nemocnic v České republice a darovali jim zdravotnické přístroje a vybavení v celkové hodnotě 6,2 milionu korun,“ říká ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová.

Co jsou základní předpoklady úspěchu neziskové organizace při navazování spolupráce s byznysem?

Pro úspěšnou spolupráci mezi neziskovým a firemním sektorem je důležitá relevance a dlouhodobá udržitelnost. Firmy potřebují pro úspěšný rozvoj podnikání dlouhodobě stabilní podnikatelské prostředí a stejný atribut musí mít i strategie podpory neziskových iniciativ. Podnikatelský subjekt musí mít jasnou vizi, v jaké oblasti společenské odpovědnosti se chce angažovat a jaké důvody ho k tomu vedou. Podporované aktivity musí mít opodstatněnou společenskou relevanci a měly by odrážet společné hodnoty obou partnerů.

Jak to funguje u vás?

V případě Nadačního fondu Kapka naděje je to podpora zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. To jsou důležité firemní hodnoty také pro značku Shell. Dlouhodobě společensky prospěšná spolupráce mezi firemním a neziskovým sektorem musí být postavena na vzájemné důvěře nejen konkrétních subjektů, ale také na jejich okolí, jehož součástí jsou například obchodní partneři, zákazníci, místní komunity, a v neposlední řadě také konkrétní příjemci pomoci.

Jak projekt vlastně vznikl?

Spolupráce mezi společností Shell Czech Republice a Nadačním fondem Kapka naděje trvá již od roku 2004. Čerpací stanice Shell v České republice navštěvují denně tisíce zákazníků. A právě zapojení zákazníků je klíčovým impulzem pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci.

A jak systém funguje konkrétně?

Členové věrnostního programu Shell ClubSmart mohou své nasbírané body za nákupy na čerpacích stanicích věnovat na podporu aktivit nadačního fondu. Za každý darovaný bod připíše Shell na účet nadačního fondu jednu korunu. Jedná se o promyšlené drobné kapky, kterými zákazníci přispívají na léčbu onkologicky nemocných dětských pacientů, moderní a nákladné lékařské vybavení a podporu dětské psychiatrie.

Proměnil se projekt v průběhu dvou dekád?

Každým rokem dostává spolupráce nové impulsy. Například v loňském roce jsme společně podpořili 11 nemocnic v České republice a darovali jim zdravotnické přístroje a vybavení v celkové hodnotě 6,2 milionu korun. Stejně tak díky naší spolupráci vznikl jedinečný dokumentární film České televize „Co je s vámi? Nic“, který upozorňuje na alarmující situaci v oblasti dětské psychiatrie.

Co projekt čeká v dalších letech?

V letošním roce společně oslavujeme 20 let vzájemné spolupráce a pracujeme intenzivně na tom, abychom si to patřičně nejen připomenuli, ale také poděkovali všem těm, kteří se na tomto dlouholetém úspěšném partnerství podílejí.

Jaká jsou podle vás témata sociální udržitelnosti v rámci ESG přístupu nyní a v dalších letech?

V případě společnosti Shell je „S“ neboli „sociální“ přístup v oblasti ESG vnímán jako neoddělitelnou součást firemní kultury, tedy zdravé a bezpečné pracovní prostředí, spravedlivé odměňování mužů i žen, budování inkluzivního prostředí. A také jako podpora vztahů s komunitami a zákazníky. Nadační fond Kapka naděje se společně se společností Shell snaží přilákat k podpoře co nejvíce zákazníků čerpacích stanic. Jejich vstřícnost a důvěra ve vzájemnou prospěšnou spolupráci totiž zásadním způsobem ovlivňuje celkový objem poskytované pomoci. Například podporou konkrétních regionálních nemocnic můžeme zákazníkům ukázat, že prostřednictvím věrnostního programu Shell ClubSmart jsou podporovány konkrétní projekty v regionech, kde žijí.

