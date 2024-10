ONLINE: V Mánesu pokračuje největší konference o sociální udržitelnosti v Česku Good Company Circle

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl moderovat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října v prostorách pražského Mánesu. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz.

Sanjiv Suri: Úspěch a neúspěch jsou jako sval, musíme je procvičovat

Na úvod konference vystoupil ředitel komunikace a vnějších vztahů pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko společnosti JTI Stanislav Hladík. „Překonávání nerovností vytváří příležitosti pro jednotlivce i celé společnosti posouvat se kupředu,“ zahájil svou řeč Hladík. „Každý z nás je jedinečný, a právě ta jedinečnost je základem budování zodpovědnější společnosti. Neptejme se, co společnost může udělat pro nás, ale začněme u sebe a ptejme se, co můžeme s nerovností udělat my. Každý z nás má totiž sílu udělat svět lepším,“ dodal Hladík a na stage pozval ředitele společnosti ŽIVOT90 Jaroslava Reichla Lormana.

„Dobrá společnost se pozná podle toho, jak dokáže zacházet se svou mocí, bohatstvím a jak umí zacházet s nerovnostmi,“ prohlásil ředitel ŽIVOT90 Jaroslav Reichl Lorman.

Záštitu nad konferencí převzal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který se však nemohl akce zúčastnit. Jeho místo přijala poradkyně ministra financí pro sociální oblast a neziskový sektor Lenka Kohoutová. Ta zmínila, že právě sociální oblast je pro tuto vládu jednou z priorit, čemuž odpovídá i skutečnost, že právě Zbyněk Stanjura je prvním ministrem financí, který má poradce pro sociální oblast a neziskový sektor.

To, čemu říkáme úspěch a neúspěch, je sval, který musíme cvičit. ‚Když se věci dějí, podle vašich přání – SKVĚLÉ. Když se věci nedějí podle vašich představ – JEŠTĚ LÉPE!‘ Sanjiv Suri, founder a CEO Zátiší Group

„Zejména sociální služby jsou tématem, které ministra financí i celou vládu mimořádně zajímá,“ uvedla Kohoutová. „Možná bude všechny zajímat, že možnost odepsat si dary ve výši až 30 procent bude prodloužena na další dva roky. Víme, že to je pro neziskové organizace zásadní část financování," dodala v úvodní řeči Kohoutová. Později se poradkyně ministra zúčastní panelové diskuse.

Keynote speach pak v závěrečné části úvodu uvedl zakladatel Zátiší Group Sanjiv Suri. „To, čemu říkáme úspěch a neúspěch, je sval, který musíme cvičit. ‚Když se věci dějí, podle vašich přání – SKVĚLÉ. Když se věci nedějí podle vašich představ – JEŠTĚ LÉPE‘,“ uvedl zakladatel Zátiší Group.

O Good Company Circle

Zástupci z řad institucí, firem, neziskových organizací, známé osobnosti, odborníci, filantropové a mecenáši se zúčastní největší konference o sociální udržitelnosti v České republice. Již podruhé se uskuteční Good Company Circle, která hledá cesty funknční spolupráce byznysu, neziskového sektoru i veřejné sféry.

Keynote speakerem bude úspěšný podnikatel Sanjiv Suri, zakladatel Zátiší Group, vystoupí také poradkyně ministra financí ČR pro sociální oblast a neziskový sektor Lenka Kohoutová, o mezinárodní zkušenosti se podělí Nenad Ljubicic, který má 25 let zkušeností v oblasti mezinárodního rozvoje a krizového řízení, během nichž pracoval pro Organizaci spojených národů, Červený kříž, různé nevládní organizace a soukromý sektor. V současnosti řídí globální portfolio komunitních investic JTI, včetně vlajkového programu Global WASH Initiative a Nadace JTI.

Mezi speakry jsou také osobnosti českého neziskového sektoru, jako jsou Vendula Pizingerová a Barbara Nesvadbová, nebo CEO newstream agency Tereza Zavadilová.

Oceněné projekty

Součástí konference bude předávání také cen Good Company Circle, které ocení právě výbornou spolupráci všech tří sfér.

„Těch nejlepších deset projektů v České republice, které tuto synergii splňují, jsme pečlivě vybrali a letos představili v podobě fotografické výstavy Good Company Circle na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku s europoslankyní Radkou Maxovou a Markem Angelem,“ říká Eva Prokešová ze společnosti JT International, která je organizátorem konference.

