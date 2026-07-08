„Zastavím veškerý obchod se Španělskem. Je to příšerný partner,“ prohlásil Trump
Napětí mezi Washingtonem a Madridem přerůstá z diplomatické roztržky v ekonomickou hrozbu. Donald Trump prohlásil, že se Španělskem nechce mít nic společného, a nařídil zastavení veškerého obchodu. Španělské trhy reagovaly poklesem.
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře prudce zaútočil na Španělsko. Madrid označil za špatného aliančního partnera a prohlásil, že Spojené státy s ním už nechtějí obchodovat.
„Španělsko je příšerný partner v NATO. Neúčastní se, neplatí. Nechci s ním mít nic společného,“ řekl Trump na tiskové konferenci po boku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Následně vyzval k přerušení veškerého obchodu, včetně vzájemných návštěv. Podle agentury Reuters prezident uvedl, že takový pokyn dal ministrovi financí Scottu Bessentovi.
Válka na Ukrajině, americké údery proti Íránu a spor o Grónsko zkoušejí soudržnost NATO. Mark Rutte ale před setkáním aliančních lídrů s Donaldem Trumpem nasadil sebevědomý tón: aliance je podle něj silnější a Rusko proti ní nemůže zvítězit.
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Trump ve výpadu pokračoval a vyzval, aby se Španělskem američtí představitelé ani nejednali. Španěly označil za „beznadějné“ a „špatné lidi“.
Rozbuškou jsou výdaje na obranu
Jde o další vyhrocení dlouhodobého sporu mezi Trumpovou administrativou a španělskou vládou. Americkému prezidentovi vadí především to, že Madrid odmítá přijmout alianční cíl zvýšit do roku 2035 výdaje na obranu a související bezpečnostní oblasti na pět procent hrubého domácího produktu.
Členské země NATO se na novém cíli dohodly na summitu v Haagu v roce 2025. Nejméně 3,5 procenta HDP má směřovat na základní vojenské potřeby a zbytek na širší bezpečnostní výdaje, například infrastrukturu a odolnost státu.
Španělsko ale požadovalo výjimku nebo pružnější způsob plnění závazku. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že země může své alianční povinnosti splnit i při výrazně nižších výdajích. Madrid tak zůstal hlavním terčem Trumpovy kritiky uvnitř NATO.
Česká republika patří spolu s Albánií a Slovinskem k zemím, které v NATO vydávají na obranu nejméně. Závazek dosáhnout dvou procent HDP letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní. Nápravu slibuje až v rozpočtu na příští rok.
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Trump hrozil už dříve
Současný výpad není první Trumpovou pohrůžkou vůči Madridu. Už dříve mluvil o zavedení cel a dalších obchodních trestů kvůli tomu, že Španělsko nepřistoupilo na pětiprocentní obranný cíl.
V březnu rovněž pohrozil úplným obchodním embargem poté, co Madrid odmítl umožnit americké armádě využívat společně provozované základny pro operace související s válkou proti Íránu.
Trump nyní zašel ještě dál a během summitu vyzval k úplnému přerušení obchodu. Z jeho vyjádření však bezprostředně nebylo jasné, jaké konkrétní kroky americká administrativa podnikne a kdy by případná omezení mohla vstoupit v platnost.
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Trhy znervózněly
Trumpova slova zhoršila náladu na španělských finančních trzích. Hlavní akciový index IBEX 35 podle CNBC klesal o více než jedno procento.
Pod tlak se dostaly také španělské státní dluhopisy. Výnos desetiletého dluhopisu vystoupal přibližně k 3,5 procenta. Růst výnosů znamená pokles ceny dluhopisů a obvykle signalizuje, že investoři požadují vyšší odměnu za podstupované riziko.
Trumpův výrok přichází ve chvíli, kdy se vedení NATO snaží na summitu prezentovat jednotu aliance, růst evropských obranných výdajů a pevné transatlantické vztahy. Ostrý střet se Španělskem ale znovu ukázal, že spory o peníze mohou snadno přerůst z bezpečnostní debaty do hospodářského konfliktu.
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