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newstream.cz Politika „Zastavím veškerý obchod se Španělskem. Je to příšerný partner,“ prohlásil Trump

„Zastavím veškerý obchod se Španělskem. Je to příšerný partner,“ prohlásil Trump

„Zastavím veškerý obchod se Španělskem. Je to příšerný partner,“ prohlásil Trump
Profimedia
nst
nst

Napětí mezi Washingtonem a Madridem přerůstá z diplomatické roztržky v ekonomickou hrozbu. Donald Trump prohlásil, že se Španělskem nechce mít nic společného, a nařídil zastavení veškerého obchodu. Španělské trhy reagovaly poklesem.

Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře prudce zaútočil na Španělsko. Madrid označil za špatného aliančního partnera a prohlásil, že Spojené státy s ním už nechtějí obchodovat.

„Španělsko je příšerný partner v NATO. Neúčastní se, neplatí. Nechci s ním mít nic společného,“ řekl Trump na tiskové konferenci po boku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Následně vyzval k přerušení veškerého obchodu, včetně vzájemných návštěv. Podle agentury Reuters prezident uvedl, že takový pokyn dal ministrovi financí Scottu Bessentovi.

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Trump ve výpadu pokračoval a vyzval, aby se Španělskem američtí představitelé ani nejednali. Španěly označil za „beznadějné“ a „špatné lidi“.

Rozbuškou jsou výdaje na obranu

Jde o další vyhrocení dlouhodobého sporu mezi Trumpovou administrativou a španělskou vládou. Americkému prezidentovi vadí především to, že Madrid odmítá přijmout alianční cíl zvýšit do roku 2035 výdaje na obranu a související bezpečnostní oblasti na pět procent hrubého domácího produktu.

Členské země NATO se na novém cíli dohodly na summitu v Haagu v roce 2025. Nejméně 3,5 procenta HDP má směřovat na základní vojenské potřeby a zbytek na širší bezpečnostní výdaje, například infrastrukturu a odolnost státu.

Španělsko ale požadovalo výjimku nebo pružnější způsob plnění závazku. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že země může své alianční povinnosti splnit i při výrazně nižších výdajích. Madrid tak zůstal hlavním terčem Trumpovy kritiky uvnitř NATO.

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Trump hrozil už dříve

Současný výpad není první Trumpovou pohrůžkou vůči Madridu. Už dříve mluvil o zavedení cel a dalších obchodních trestů kvůli tomu, že Španělsko nepřistoupilo na pětiprocentní obranný cíl.

V březnu rovněž pohrozil úplným obchodním embargem poté, co Madrid odmítl umožnit americké armádě využívat společně provozované základny pro operace související s válkou proti Íránu.

Trump nyní zašel ještě dál a během summitu vyzval k úplnému přerušení obchodu. Z jeho vyjádření však bezprostředně nebylo jasné, jaké konkrétní kroky americká administrativa podnikne a kdy by případná omezení mohla vstoupit v platnost.

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Trhy znervózněly

Trumpova slova zhoršila náladu na španělských finančních trzích. Hlavní akciový index IBEX 35 podle CNBC klesal o více než jedno procento.

Pod tlak se dostaly také španělské státní dluhopisy. Výnos desetiletého dluhopisu vystoupal přibližně k 3,5 procenta. Růst výnosů znamená pokles ceny dluhopisů a obvykle signalizuje, že investoři požadují vyšší odměnu za podstupované riziko.

Trumpův výrok přichází ve chvíli, kdy se vedení NATO snaží na summitu prezentovat jednotu aliance, růst evropských obranných výdajů a pevné transatlantické vztahy. Ostrý střet se Španělskem ale znovu ukázal, že spory o peníze mohou snadno přerůst z bezpečnostní debaty do hospodářského konfliktu.

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