Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí
První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.
Papež Lev XIV. má za sebou první rok svého pontifikátu. Za tu dobu se událo mnohé. Robert Prevost, který byl do té doby pro širokou veřejnost takřka neznámým církevním funkcionářem (a málo o něm věděli i katolíci), se stal jednou z nejcitovanějších a nejsledovanějších osobností veřejného života. Málokterá hlava katolické církve měla start do úřadu tak turbulentní.
Mnohé pozorovatele překvapil. Když poprvé vystoupil na balkon vatikánské baziliky sv. Petra, často to bylo překvapení ne úplně pozitivní, protože svým stylem a symbolicky tradičním oděvem jako by dával najevo, že se od uvolněného a liberály milovaného Františka církev stáčí zpět směrem k většímu konzervatismu.
Současný pontifik je skutečně jiný než jeho předchůdce. Zatímco František byl bezprostřední a často až trochu prostořeký, Lev je více stručnější a preciznější. František byl kněz chudých předměstí, který uměl inspirovat a nadchnout, Lev sice také působil mezi potřebnými, protože velkou část života strávil v Peru, ale zároveň se jako právník s analytickou myslí dobře orientuje v církevní mašinerii i světě vysoké politiky. Základní linku však mají oba papežové stejnou – a to stát na straně slabých, upozorňovat na nespravedlnost, bojovat proti rozdělování společnosti a zneužívání náboženství.
Lev XIV. vs. Donald Trump
Lev XIV. je prvním vůdcem katolické církve původem ze Severní Ameriky. František se na konci života dostal s americkou administrativou do konfliktu, a to i s katolíkem JD Vancem. Volba amerického papeže mohla předpovídat, že by si největší křesťanská církev světa mohla najít k trumpovské Americe alespoň nějakou cestu. Tato očekávání se ale hrubě nesplnila.
Přestože Lva XIV. a amerického prezidenta Donalda Trumpa pojí společný původ, jejich světonázory se značně liší. V mezinárodní politice tak teď vlastně stojí proti sobě dva Američané. Že nový papež není MAGA, probleskovalo už od začátku jeho působení. Od prvních projevů se vyslovoval proti nacionalismu, nátlaku na migranty a silové a nenávistnné politice. Nesoulad se stupňoval na začátku roku při bouřích, které vyvolávali svou hrubostí i zabíjením civilistů agenti ICE.
Situace kulminovala po začátku americko-izraelské invaze do Íránu. Papež pochopitelně vyzýval k jednání a mírovým řešením, k tomu se ale Trump a jeho ministr války Peter Hegseth vydali přímo na jeho „hřiště“, když z invaze udělali cosi jako svatou válku. „Bůh nežehná žádnému konfliktu. Kdokoli, kdo je učedníkem Krista, Knížete míru, nikdy nestojí na straně těch, kteří kdysi vládli mečem a dnes shazují bomby,“ vymezil se proti politice USA razantně Lev XIV.
K válce v Íránu se vyjádřil za poslední měsíce mnohokrát. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Trump se do papeže ostře opřel, že prý je slabý a že se nemá montovat do politiky. K tomu na sítě vypustil AI obrázek, kde sám sebe stylizoval do role Ježíše, čímž podráždil i své křesťanské podporovatele. Tento týden se do Říma vydal ministr zahraničí Marco Rubio. USA se možná snaží konflikt uklidnit, těžko ale najdou u papeže podporu. Byť papež rozhodně není politik, díky němu má nyní Vatikán v mezinárodní politice pevné a sebevědomé místo.
Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.
Papež moderního věku
Na stolci sv. Petra došlo ke generační změně, to je patrné z témat, která si Lev vybírá jako klíčová, a koneckonců i z jeho chování. František dokázal porozumět moderní společnosti, ale přece jen byl do značné míry pastýřem staré školy. To Lev jako Robert Prevost žil docela běžný život. Řídil rád auto, ale byl schopen cestovat i na oslu, sledoval sport (což měl tedy s Františkem společné), rád si zahrál tenis a pravidelně chodil do posilovny.
Své zvyky si udržuje i za zdmi Vatikánu. V Apoštolském paláci má vlastní posilovnu, v rámci papežského work-life balancu často jezdí za Řím do Castel Gandolfa na letní sídlo, kde si prý nechal udělat tenisový kurt, a kde může alespoň na pár hodin trochu vypnout – i když papež je papežem 24 hodin denně.
Nejde ale jen o návyky. V brzké době se nejspíš můžeme těšit na jeho první encykliku – nejdůležitější papežský dokument, který má velký vliv. Například když František vydal ekologickou Laudato si‘, náboženství a teologie se rázem obrátily k hledání průniku s ochranou klimatu.
Lvův první text má být sociální, má se zaměřit například na dopady umělé inteligence. Pro Lva XIV. není AI strašákem, ale usiluje o posílení etického aspektu, který v technologickém byznysu často nemá důstojné místo. Podobně mluví o nerovnostech, křesťanské ekonomy podporuje v hledání způsobů, jak udělat svět spravedlivější, politiky zase vyzývá k sjednocujícím a nepopulistickým programům. Své vypovídají i cesty. Papež vyrazil v prvním roce mimo jiné do Libanonu nebo na jedenáct dnů do Afriky.
I když má samozřejmě i nějaké nedostatky a dluhy, například v liberalizaci církve dovnitř papež úplně nepokročil, má katolická církev lídra, který je schopný reagovat na výzvy dneška. Světová politika a ekonomika má zase osobnost, která dokáže hlasitě obhajovat řád, pravidla a etický rozměr.