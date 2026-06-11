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newstream.cz Trhy Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí

Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí

Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí
Profimedia
ČTK
ČTK

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.

SpaceX může přepsat historii burzy. Podle Bloombergu je poptávka po jejích akciích více než čtyřikrát vyšší než nabídka a firma míří k ocenění kolem 1,8 bilionu dolarů.

Firma, kterou vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a rozvoj umělé inteligence (AI), hodlá prodejem akcií získat 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Půjde tak zdaleka o největší IPO v historii.

Cena má být 135 dolarů za akcii

Banky měly objednávky od institucionálních investorů přestat přijímat ve středu po uzavření obchodování na newyorské burze, tedy v 16:00 místního času (22:00 SELČ). Konečná cena akcií v rámci IPO má být stanovena dnes.

Firma uvedla, že nabídne 555,6 milionu akcií za pevně stanovenou cenu 135 dolarů za kus, čímž by mohla dosáhnout tržního ocenění zhruba 1,8 bilionu dolarů.

Očekává se, že primární veřejná nabídka akcií SpaceX překoná debut společnosti Saudi Aramco z roku 2019, při kterém firma získala 29,4 miliardy dolarů.

SpaceX je častěji používaný název podniku, který se oficiálně jmenuje Space Exploration Technologies. Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

Analytik: Trh neoceňuje jen rakety

„Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu, že se SpaceX stane dominantním hráčem v infrastruktuře pro umělou inteligenci,“ sdělil říká analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Zájem investorů je obrovský a Musk má schopnost přitáhnout kapitál jako málokdo jiný. Dlouhodobě bych ale byl opatrnější,“ dodal.

Část investorů avizované ocenění firmy zpochybňuje. Přidal se k nim i Jim Chanos, který spekuluje na pokles cen akcií a uvedl, že ocenění Muskovy firmy SpaceX odráží pouze „naděje a sny“.

Lidé jako Chanos, v angličtině označovaní jako short-selleři, negativní komentáře využívají i jako nástroj k dosažení poklesu ceny akcií na burze, z čehož následně profitují.

AI firmy míří na burzu

Společnost OpenAI, jejíž modely umělé inteligence konkurují modelům divize xAI společnosti SpaceX, v pondělí podala neveřejnou žádost o vstup na burzu. Následovala tak firmu Anthropic, která učinila podobný krok minulý týden.

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Podle výpočtů Bloombergu by tyto tři společnosti společně se SpaceX mohly na akciové trhy v USA přinést celkovou tržní hodnotu až 3,6 bilionu dolarů.

Češi nakoupí až po vstupu na burzu

Akcie SpaceX budou pro české investory dostupné až po vstupu společnosti na burzu. Primární nabídka je určena především pro institucionální investory a retailové investory v USA, takže většina investorů nebude mít přístup k akciím za upisovací cenu 135 dolarů.

„Český investor si tak bude moci akcie koupit v průběhu dne za aktuální tržní cenu, která se ale může během prvního dne od upisovací ceny výrazně změnit,“ upozornil analytik XTB Tomáš Maxa. „Dopad IPO na ostatní technologické firmy zůstane ale pravděpodobně omezený, protože na burze se budou volně obchodovat pouze čtyři procenta akcií,“ dodal.

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Obchodování začne na Nasdaqu

Hlavními manažery emise akcií SpaceX jsou banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase & Co. Na transakci se podílí ještě dalších 18 bank.

S akciemi se v pátek začne obchodovat na trhu Nasdaq v New Yorku pod symbolem SPCX.

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Trumpův zeť chtěl z albánského pobřeží udělat luxusní resort. Teď proti němu pochodují tisíce lidí

Albánci protestují proti výstavbě luxusního projektu na ostrově Sazan.
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
pej

Protesty proti resortům Jareda Kushnera v Albánii přerostly v odpor proti celé politické třídě. Kauza ukazuje, jak silně na Balkán tlačí zahraniční realitní kapitál.

Albánie nechce být stavební parcelou pro Trumpovu rodinu. Protesty v Tiraně pokračují už druhý týden a odpor proti dvěma luxusním resortům za pět miliard eur, spojeným se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, přerostl ve vzpouru proti celé politické třídě, píše server agentury Bloomberg. Začalo to jako boj za plameňáky a chráněné pobřeží. Teď už demonstranti míří na samotný systém, který podle nich prodává zemi investorům s nejlepšími kontakty. 

Albánie má být další středomořskou destinací pro bohaté. A Jared Kushner u toho nechce chybět. Jeho investiční firma Affinity Partners je spojována s plány na luxusní resorty v jedněch z nejcitlivějších částí albánského pobřeží, a to na ostrově Sazan a u oblasti Zvërnec poblíž chráněné krajiny Vjosa-Narta.

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Z plameňáků je politický požár

Jenže tentokrát se proti velkému realitnímu příběhu nepostavili jen ekologové. Do ulic vyšli studenti, místní obyvatelé, aktivisté i lidé, kteří už mají dost albánské politiky jako celku. Každý večer míří tisíce demonstrantů centrem Tirany k úřadu premiéra Ediho Ramy. Nesou albánské vlajky, transparenty a jednoduchý vzkaz: země není na prodej. Symbolem protestů se stal plameňák. Právě tito ptáci patří k druhům, jejichž prostředí by podle odpůrců mohly nové resorty ohrozit.  

Premiér Rama projekt hájí. Tvrdí, že Albánie potřebuje moderní turistiku, pracovní místa a zahraniční kapitál. Podle něj mají podobné investice posunout zemi mezi prémiové středomořské destinace. Resort podle Reuters dál podporuje i přes sílící protesty. Do sporu už vstoupil i Brusel. Evropská komise Albánii varovala, že pokud chce pokračovat v cestě do Evropské unie, musí respektovat evropská pravidla ochrany přírody.

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Balkán jako realitní hřiště

Albánská kauza navíc není jediná. Zapadá do širšího vzorce aktivit trumpovského rodinného okruhu na Balkáně. Kushnerova firma už dříve získala možnost rozvíjet mimořádně citlivý projekt v Bělehradě, a to přestavbu bývalého velitelství jugoslávské armády, poškozeného při bombardování NATO v roce 1999. Srbská vláda podle Reuters pronajala areál firmě napojené na Kushnera na 99 let. Plány zahrnovaly hotel, byty, obchody a kanceláře.

Také v Srbsku projekt narazil na odpor. Pro část veřejnosti nejde o prázdný pozemek, ale o místo zatížené pamětí války, bombardování a rozpadu Jugoslávie. Představa, že se z něj stane luxusní realitní komplex spojený se zetěm amerického prezidenta, byla pro mnohé nepřijatelná.

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Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí
Profimedia
nst
nst

Britská skupina Frasers, za níž stojí miliardář Mike Ashley, už drží v Hugo Boss zhruba 26 procent. Teď chce koupit i zbytek. Nabízí 38 eur za akcii, celkem tedy asi dvě miliardy eur. Trhu se to jeví jako málo, akcie po oznámení prudce vzrostly.

Hugo Boss se může stát další značkou v rozrůstajícím se impériu britské skupiny Frasers. Ta už vlastní mimo jiné Sports Direct a House of Fraser a podíly drží také v Asosu, Debenhams nebo Currys. Teď chce získat kontrolu nad německou módní firmou známou obleky, prémiovou módou a parfémy.

Frasers podle CNBC nabídla 38 eur za akcii v hotovosti za ty akcie Hugo Boss, které ještě nevlastní. Celkově jde o nabídku v hodnotě 1,978 miliardy eur, tedy zhruba 48,5 miliardy korun. Frasers už v Hugo Boss drží přibližně 26procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Akcie Hugo Boss krátce po oznámení nabídky posilovaly. Dnes (čtvrtek) po poledni se akcie Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly za 39,98 eura, což bylo zároveň denní maximum. Proti středečnímu závěru vykazovaly růst o více než 9,6 procenta.

Dostaly se tak nad 38 eur, což je cena, kterou Frasers za každou akcii Hugo Boss nabízí. Akcie firmy Frasers v Londýně smazaly ranní ztráty a prodávaly se za více než 7,83 libry za kus, což byl nárůst o více než 1,6 procenta.

Hugo Boss nabídku nečekal

Hugo Boss uvedl, že nabídka nebyla s firmou předem koordinována. Představenstvo a dozorčí rada ji proto chtějí důkladně posoudit.

Právě nízká prémie je jedním z důvodů, proč se na trhu hned rozběhly spekulace, zda Frasers nebude muset cenu ještě zvýšit. Analytici Citi podle CNBC upozornili, že „skromná“ prémie může omezit další navyšování podílů, ale zároveň živit očekávání vyšší nabídky.

„Očekáváme mírný krátkodobý růst ceny akcií,“ uvedli analytici Citi podle CNBC.

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Proč Frasers o Hugo Boss stojí

Pro Frasers nejde jen o další nákup značky do portfolia. Britská skupina, kterou založil miliardář Mike Ashley, se v posledních letech snaží posunout od diskontnějšího sportovního retailu k prémiovějším zákazníkům.

Hugo Boss do této strategie zapadá. Značka má silné jméno v pánské módě, oblecích, vůních i prémiovém segmentu. Převzetí by Frasers dalo větší vliv na sortiment, distribuci i prezentaci značky.

Analytik Shore Capital David Hughes podle CNBC uvedl, že nabídka působí strategicky, protože Hugo Boss usiluje o pozici prémiové až luxusní značky. „Vypadá to jako příležitost získat pro Frasers strategicky relevantní značku za atraktivní ocenění,“ dodal Hughes.

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Sázka na prémiovějšího zákazníka

Frasers v prohlášení uvedla, že nadále podporuje růstovou strategii Hugo Boss i vedení firmy, včetně generálního ředitele Daniela Griedera a předsedy dozorčí rady Stephana Sturma.

Pokud transakce projde regulatorním schválením, má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Pro Hugo Boss by to znamenalo zásadní změnu vlastnické struktury. Pro Frasers naopak další krok v proměně z provozovatele sportovních obchodů ve skupinu, která chce mít silnější pozici v prémiové módě.

Zda bude nabídka 38 eur za akcii stačit, ale zatím jasné není. Akcie Hugo Boss se po oznámení obchodovaly nad nabízenou cenou, což obvykle naznačuje, že část investorů čeká lepší podmínky.

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