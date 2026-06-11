Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
SpaceX může přepsat historii burzy. Podle Bloombergu je poptávka po jejích akciích více než čtyřikrát vyšší než nabídka a firma míří k ocenění kolem 1,8 bilionu dolarů.
Firma, kterou vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a rozvoj umělé inteligence (AI), hodlá prodejem akcií získat 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Půjde tak zdaleka o největší IPO v historii.
Cena má být 135 dolarů za akcii
Banky měly objednávky od institucionálních investorů přestat přijímat ve středu po uzavření obchodování na newyorské burze, tedy v 16:00 místního času (22:00 SELČ). Konečná cena akcií v rámci IPO má být stanovena dnes.
Firma uvedla, že nabídne 555,6 milionu akcií za pevně stanovenou cenu 135 dolarů za kus, čímž by mohla dosáhnout tržního ocenění zhruba 1,8 bilionu dolarů.
Očekává se, že primární veřejná nabídka akcií SpaceX překoná debut společnosti Saudi Aramco z roku 2019, při kterém firma získala 29,4 miliardy dolarů.
SpaceX je častěji používaný název podniku, který se oficiálně jmenuje Space Exploration Technologies. Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.
Analytik: Trh neoceňuje jen rakety
„Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu, že se SpaceX stane dominantním hráčem v infrastruktuře pro umělou inteligenci,“ sdělil říká analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Zájem investorů je obrovský a Musk má schopnost přitáhnout kapitál jako málokdo jiný. Dlouhodobě bych ale byl opatrnější,“ dodal.
Část investorů avizované ocenění firmy zpochybňuje. Přidal se k nim i Jim Chanos, který spekuluje na pokles cen akcií a uvedl, že ocenění Muskovy firmy SpaceX odráží pouze „naděje a sny“.
Lidé jako Chanos, v angličtině označovaní jako short-selleři, negativní komentáře využívají i jako nástroj k dosažení poklesu ceny akcií na burze, z čehož následně profitují.
AI firmy míří na burzu
Společnost OpenAI, jejíž modely umělé inteligence konkurují modelům divize xAI společnosti SpaceX, v pondělí podala neveřejnou žádost o vstup na burzu. Následovala tak firmu Anthropic, která učinila podobný krok minulý týden.
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Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.
Podle výpočtů Bloombergu by tyto tři společnosti společně se SpaceX mohly na akciové trhy v USA přinést celkovou tržní hodnotu až 3,6 bilionu dolarů.
Češi nakoupí až po vstupu na burzu
Akcie SpaceX budou pro české investory dostupné až po vstupu společnosti na burzu. Primární nabídka je určena především pro institucionální investory a retailové investory v USA, takže většina investorů nebude mít přístup k akciím za upisovací cenu 135 dolarů.
„Český investor si tak bude moci akcie koupit v průběhu dne za aktuální tržní cenu, která se ale může během prvního dne od upisovací ceny výrazně změnit,“ upozornil analytik XTB Tomáš Maxa. „Dopad IPO na ostatní technologické firmy zůstane ale pravděpodobně omezený, protože na burze se budou volně obchodovat pouze čtyři procenta akcií,“ dodal.
Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.
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Obchodování začne na Nasdaqu
Hlavními manažery emise akcií SpaceX jsou banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase & Co. Na transakci se podílí ještě dalších 18 bank.
S akciemi se v pátek začne obchodovat na trhu Nasdaq v New Yorku pod symbolem SPCX.
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