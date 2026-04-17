Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Karel Pučelík: Inspiraci k migraci hledejme raději ve Španělsku než v USA. Ekonomika nám poděkuje

Karel Pučelík
Karel Pučelík

Amerika pořádá hony na migranty, Británie se snaží zastavit loďky uprchlíků a odrazovat lidi od příchodu přijetím drakonického migračního systému. Naproti tomu španělská vláda socialisty Pedra Sáncheze zlegalizuje pobyt statisícům lidí bez dokumentů. A zdá se, že jeho počínání má větší logiku než první dva příklady. Nedělá to totiž jen z dobroty srdce.

Španělská vláda jde opět proti proudu. O socialistickém premiérovi Pedru Sánchezovi se mluví v souvislosti s jeho odporem vůči zahraniční politice Donalda Trumpa a opozici vůči americko-izraelské invazi v Íránu. Americký prezident si Španělsko dokonce vybral jako jeden z hlavních terčů svých mstivých výlevů.

Sánchez však dokáže postupovat netradičně i v domácí politice. Zatímco za oceánem i v evropských zemích – včetně Velké Británie nebo Dánska – se hledají způsoby, jak jak omezit příliv imigrantů, španělská vláda nastavuje přívětivou tvář. Přistěhovalcům, kteří v zemi žijí bez potřebných dokumentů nabízí snadný způsob, jak svůj pobyt zrealizovat. Jak napsal Sánchez v „osobním“ dopise občanům „uznat realitu, že téměř půl milionu lidí již tvoří součást našeho každodenního života“.

Péter Magyar

Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si

Politika

Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Vláda tímto způsobem nabídne roční obnovitelné povolení k pobytu lidem, kteří ve Španělsku prokazatelně žijí alespoň pět měsíců a mohou doložit čistý trestní rejstřík. Stačí zažádat do konce června. Vláda mluví o zhruba půl milionu lidí, think-tank Funcas o více než 800 tisíc, konzervativní opoziční lidovci – spíše straší – více než milionem. Ačkoli je to výbušné téma, ve Španělsku nejsou podobné amnestie není ničím zcela novým, v minulosti k nim přistupovaly pravicové i levicové kabinety.

Pedro Sánchez k tomuto rozhodnutí nemá nelogické pohnutky. Z části argumentuje spravedlností, ale k tomu zmiňuje i ekonomickou nutnost. Migrace je obvykle podávána jako negativní téma, čímž se v Evropě záměrně či nezáměrně upozaďuje fakt, že bez určitého přílivu přistěhovalců se naše ekonomiky a sociální služby neobejdou.

Win-win situace

I španělská společnost stárne, což bude zesilovat tlak na důchodový a sociální systém, proto je potřeba, aby se imigranti, kteří už v zemi žijí, plně zapojili do společnosti. Nyní je pro ně náročné například získat důstojnou práci, přičemž rozsáhlá šedá ekonomika není výhodná ani pro stát, který přichází o peníze do rozpočtu. „Přinese to prospěch mnoha lidem, umožní jim to najít si práci a dosáhnout lepší kvality života,“ chválí opatření pro BBC původem bolivijský grafický designér Ricardo. „A pro španělský stát to znamená více peněz a pro zaměstnavatele zase větší počet legálně dostupných pracovníků,“ potvrzuje.

Česká média samozřejmě raději kvůli větší čtenosti referují rovnou o migrantech z Afriky, podle analýz však většina lidí bez dokumentů ve Španělsku pochází z Latinské Ameriky, takže rozumí jazyku a relativně podobné kultuře.

Donald Trump

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Politika

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Krok může být inspirací i pro další evropské země, které čelí populačnímu poklesu mnohdy ve větší míře než stále ještě poměrně konzervativní Španělsko. K vcelku radikálnímu kroku přistoupili třeba v Řecku, kde finančně motivují lidi, aby se usadili i na venkově. Země totiž čelí odlivu zejména mladých lidí, což by v budoucnu mohlo vyústit k obrovským ekonomickým a sociálním potížím a téměř vylidnění venkovských regionů.

Vyloženě se nabízí také srovnání s Španělska a latinskoamerických imigrantů s Českem a uprchlíky z Ukrajiny, jejichž integrace do společnosti nabízí – navzdory protiukrajinským náladám – velký ekonomický potenciál.

Související

Pro splnění závazků vůči NATO uděláme vše, řekl Babiš Ruttemu

Mark Rutte a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Česká vláda udělá vše pro to, aby splnila své závazky vůči Severoatlantické alianci, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze. Svou obranyschopnost a závazky považuje podle Babiše vláda za důležité a prioritní. Šéf aliance uvedl, že Česká republika je od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně. Připomněl, že se NATO kvůli bezpečnostní situaci ve světě loni rozhodlo zvyšovat obranné výdaje.

Babišův kabinet čelí kritice mimo jiné za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Kriticky se k tomu nedávno vyjádřili třeba američtí diplomaté. Babiš tvrdí, že česká vláda a zástupci NATO mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění a budou o nich před červencovým summitem NATO v Ankaře diskutovat. „Je důležité, abychom vzájemně věděli, jaké jsou naše očekávání a naše možnosti,“ řekl na tiskové konferenci český premiér.

Rutte zdůraznil důležitost rostoucích výdajů na obranu. „Zvyšování obranných výdajů je zásadní, abychom měli síly, zdroje a schopnosti chránit naše obyvatele. Víme, a platí to pro všechny spojence, že rozhodování o rozpočtech a navyšování prostředků na obranu není jednoduché. Nakonec je však bezpečnost základem prosperity,“ řekl.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který u jednání byl také přítomen, po tiskové konferenci novinářům řekl, že v tuto chvíli nejde o detailní hodnocení konkrétních čísel, ale spíše o koordinaci před nadcházejícími jednáními spojenců. Na jednání byl také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který řekl, že setkání bylo velmi přátelské, velmi konstruktivní, velmi důležité.

Šéf aliance pochválil pokračování muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, která má podle něj skutečný dopad. Vyzval spojence, aby ji nadále financovali. „Ukrajina potřebuje naši pomoc, aby dnes dokázala Rusko odstrašit, aby byla v silné pozici pro dosažení míru a aby byla schopna odradit i případnou budoucí agresi,“ řekl Rutte. Babišova vláda po svém nástupu sice iniciativu neukončila, přestala ale do ní dávat peníze z českého rozpočtu.

Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. V Česku tehdy byl u moci kabinet Petra Fialy (ODS), zatímco Babiš a strany nynější vládní koalice v opozici.

Babišova vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

K pokračujícímu sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Rutte ani Babiš na tiskové konferenci nevyjádřili. Premiér předpokládá, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si podle svých slov představit, co by tam dělal současně i prezident, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.

Alena Schillerová

Stát čeká tučný rok. Výběr daní má vyskočit o 125 miliard

Money

Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Aktualizováno

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů

Zprávy z firem

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

ČTK

Přečíst článek

Související

Prezident Petr Pavel

Michal Nosek: Babiš s Macinkou proti Pavlovi. Když se hádají o židli u stolu NATO, ztrácejí místo v sále

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.

„Když to řeknu stručně, k ničemu dramatickému tam nedošlo. Téměř všichni členové Výboru pro rozpočtové prognózy se shodli v tom, že makroekonomická predikce je realistická. U prognózy rozpočtových příjmů se na tom shodli dokonce úplně všichni. To znamená, že jsme nezjistili, že by si ministerstvo financí někde dělalo nějaký rezervní příjmový prostor, tedy jak se říká vatu,“ řekl Newstreamu předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

Diskusi vyvolalo pouze předpokládané tempo růstu takzvaného deflátoru hrubého domácího produktu, který má vliv na výpočet nominálního HDP, a tedy i na odhad rozpočtových příjmů. Pokud je deflátor vysoký, umožní vám to naplánovat si vysoké daňové příjmy. Proto jsme zástupcům ministerstva financí položili řadu otázek, které se deflátoru týkaly. Ministerstvo financí vysvětlilo, že vyšší deflátor je dán zejména levnějšími dovozy energií, protože problém Hormuzského průlivu bude podle předpokladu jejich základního scénáře eskalovat ještě letos. A že tedy příští rok nebude tak velký odliv peněz kvůli dovozu ropy a zemního plynu,“ podotkl Skořepa.

Dalším důvodem vyššího růstu rozpočtových příjmů podle ministerstva je svižný vzestup platů i mezd, což se podle něj projevilo i v aktuální makro predikci, v níž ministerstvo oproti lednové verzi odhad objemu mezd a platů zvýšilo.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (v miliardách korun, hotovostní metodika)

Položka 2025 2026 2027 2028 2029
Daň z příjmu fyzických osob 290,1 313,8 334,1 359,1 383,3
Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků, bez DPPO placené obcemi a kraji 371,4 360,1 352 382,5 414,6
Daň z přidané hodnoty 623,1 655,3 686,6 718,2 750,1
Spotřební daň z minerálních olejů 93,6 94,6 96,1 96,5 96,6
Spotřební daň z tabákových výrobků 59,1 61,1 63,3 63,2 62,6
Ostatní spotřební daně 22,6 22,5 22,4 22,4 22,4
Odvod z nadměrných příjmů 0 0,1      
Dorovnávací daně - minimální zdanění velkých skupin podniků 0 1 2 2 2
Majetkové a silniční daně 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9
Pojistné na sociální pojištění 806,3 868,6 920,8 968,4 1 013,3
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) 370,1 395,7 418,3 439,1 458,7
Státní pojištěnec 153,7 158,2 161,4 165,8 172,8
Ostatní daně a poplatky 27,6 28,7 27,2 28,2 29,6

Zdroj: Ministerstvo financí, podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Volné ruce pro vládu?

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy se coby host zúčastnil také člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Členy výboru informoval o důležité novince, která se v oblasti sestavování státního rozpočtu chystá. Do novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má nyní ve třetím čtení projednat Poslanecká sněmovna, byl totiž tento týden načten pozměňovací návrh poslankyně a ministryně financí Aleny Schillerové, který má zásadní význam. „Hlavním problémem toho návrhu je, že pokud sněmovna v prvním čtení vrátí vládě návrh zákona o státním rozpočtu, má pak kabinet volné ruce v další práci. Může rozpočet připravovat bez ohledu na výdajové rámce, které jsou určeny těmi pravidly rozpočtové odpovědnosti,“ řekl Newstreamu Petr Musil.

Podle něho se tato změna de facto dotkne i Výboru pro rozpočtové prognózy. „Pokud totiž bude zákonná novela schválena ve smyslu uvedeného pozměňovacího návrhu, nebude mít činnost Výboru pro rozpočtové prognózy, který posuzuje realističnost makroekonomické predikce a odhadu rozpočtových příjmů, prakticky žádné opodstatnění,“ dodal.

Prezident Petr Pavel

Michal Nosek: Babiš s Macinkou proti Pavlovi. Když se hádají o židli u stolu NATO, ztrácejí místo v sále

Názory

Spor mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o účast na summitu NATO už dávno není jen technickou hádkou o kompetence. Je to příklad toho, jak se malost domácí politiky přelévá tam, kam by patřit neměla. Na mezinárodní scénu.

Michal Nosek

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme