„Nechceme ani o jednoho turistu víc.“ Barcelona vyhlásila válku nezřízenému cestování
Centra mnoha evropských měst se mění v rezervace pro turisty. Nevkusné suvenýry a předražené prodejny ultrazpracovaného jídla vytlačují lokální obchody a služby, nájemníky nahrazují krátkodobé pronájmy a tradiční ráz čtvrtí mizí. Křiklavým příkladem je Barcelona. Katalánci však chtějí tomuto převzetí města neudržitelným turismem udělat přítrž. Reformy chystají hned na několika frontách.
Před necelými dvěma lety katalánská metropole změnila marketingový slogan z „VisitBarcelona“ na „This is Barcelona“. Město má za sebou tři dekády turistického boomu, které mu přinesly proslulost a obrovské peníze, ale vyžádaly si také velkou daň. Zatímco návštěvníci město milují, místní obyvatelé už z nadšení vystřízlivěli, což potvrzuje i řada nedávných, místy i docela agresivních protestů.
Minulý rok se do Barcelony vypravilo na 26 milionů turistů, což mnohokrát přesahuje počet stálých občanů, kterých tu žije jen kolem 1,6 milionu. I letos jich patrně bude dost, zvláště když si město připomíná sto let od úmrtí architekta Antoniho Gaudího a na začátku června se do jeho baziliky Sagrada Família podívá i papež Lev XIV.
Turismus zásadně změnil charakter centra. Místní obchůdky vystřídali prodejci suvenýrů, předražených sušenek a plechovek pro turisty. Přestože už skoro před deseti lety město vyhlásilo moratorium na nové hotely v centru, kapacity ubytování narostly díky Airbnb a podobným krátkodobým pronájmům. To samozřejmě snižuje dostupnost bydlení pro domácí zájemce.
Změna sloganu ukazuje hlubší změnu přístupu. Barcelona už další turisty lákat nechce. Nyní se chystá systémová reforma turistické politiky, město si k tomu vybralo i prvního komisaře pro udržitelný turismus. „Nechceme další turisty, ani jednoho navíc, ale musíme se postarat o ty, které už tu máme,“ uvádí podle deníku The Guardian nekompromisně José Antonio Donaire, doposud odborník na turismus z univerzity v nedaleké Gironě.
Konec skanzenu pro turisty
Opatření, která Donaire chystá, jsou však konstruktivní. Nejde úplně o odhánění turistů, ale o změnu návštěvnické struktury a chování, jak popisuje deník The Guardian. Symbolem turistického „únosu“ tradičních míst je mimo jiné La Boquería. Původně to bylo tržiště, kde se prodávaly čerstvé potraviny a lahůdky, oblíbené místními labužníky. Nyní je to hlavně prodejna rychlého občerstvení nacpaná turisty, kam se místní raději ani nevydávají. Město se však s provozovateli dohodlo, že stánky s občerstvením zmizí, čímž vznikne místo pro domácí zboží.
Donaire si rovněž všímá, že většinu návštěvníků města tvoří lidé, kteří přijíždí za rekreací. Tato skupina zahrnuje i ty, kteří přijedou jen na den – a také velmi početnou a patrně nejvíce problematickou kohortu turistů z velkých výletních lodí. Do Barcelony jich přijíždějí miliony, přičemž město očekává, že i po reformě jich stále ročně budou tři miliony. Tito lidé zaplní ulice, ale v obchodech a službách utratí velmi málo. Přinášejí tedy velký nápor, ale přínosy jsou omezené. I proto v Barceloně sníží počty kotvišť.
Další skupiny, které přijíždějí za kulturou, festivaly a uměním nebo za obchodem, jsou výrazně podreprezentované. Do budoucna by měly být rovnoměrně vyvážené na třetiny. Turistická politika by je (zvláště ty, kteří už hlavní dominanty znají) také měla směřovat k tomu, aby navštěvovali i místa mimo centrum, která mají co nabídnout, ale turisté je často vynechávají. I mimo hlavní turistické stezky lze najít zajímavou architekturu, umění i chutné jídlo.
Barcelona zdvojnásobí turistickou daň, aby s její pomocí mohla financovat dostupné bydlení. Daň bude nově činit až 15 eur (363 korun) za noc, a bude tak jedna z nejvyšších v Evropě. Opatření má španělskému městu také ulevit od nadměrného množství návštěvníků, informuje agentura Reuters.
Za vším hledej bydlení
V neposlední řadě jde také o bydlení. Barcelona je jednou z evropských metropolí, jejíž obyvatelé pociťují nedostatek velmi palčivě. Tady město chystá poměrně radikální zásah proti krátkodobým pronájmům.
Už za dva roky by mělo na deset tisíc apartmánů přijít o licenci na poskytování ubytování turistům. Vedení města jde o to, aby se většina z těchto bytů vrátila na trh s nájemním bydlením. K tomu chce jejich majitele motivovat, aby předešlo příkladu New Yorku, kde se sice krátkodobé pronájmy zakázaly, ale výrazný nárůst nájemního bydlení nenastal.
„V současné době se bytový fond rozšiřuje o dva tisíce bytů ročně,“ cituje Donairea britský deník. „Pokud se nám podaří uvést těch deset tisíc turistických apartmánů na trh s bydlením, bude to odpovídat růstu za pět let,“ dodal.