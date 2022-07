Američané přestávají zvládat platit složenky. Houfně se stěhují do Evropy

Stále více Američanů se stěhuje do Evropy, hnáno přes Atlantik rostoucími životními náklady, přemrštěnými cenami domů, stále silnějším dolarem a tamní politikou plnou nevraživosti až nenávisti. Novým „domovem zaslíbeným“ je zejména jižní a západní Evropa s relativně levnějšími domy ve srovnání s USA a mnohem běžnější prací na dálku, uvedla agentura Bloomberg.

Mezi nejoblíbenější destinace patří Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko a Francie. Sotheby's International Realty uvedla, že požadavky od Američanů, kteří se chtějí přestěhovat do Řecka, vzrostly v období od dubna do června o 40 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Podle specialisty nadnárodní realitní kanceláře Knight Frank Jacka Harrise je ve Francii a Itálii poptávka z USA nejvyšší za poslední tři roky. A Američané tvořili v prvním čtvrtletí 12 procent italských příjmů Sotheby's ve srovnání s pouhými pěti procenty ve stejném období před rokem, uvedl Bloomberg.

Důchodci a bohatí byli tradičně hlavními americkými kupci nemovitostí v Evropě. Ale relativně levné bydlení – zejména v menších městech a obcích – a nárůst možnosti práce na dálku způsobily, že „starý" kontinent začal být přitažlivý pro širší okruh lidí, včetně těch, kteří jsou mladší a na americkém trhu s bydlením se jim ceny vymykají z rukou.

Přispěl i kurz eura

Rostoucí míra kriminality v některých amerických městech včetně hromadných střílení a politické rozpory také vedly Američany k tomu, aby hledali za „velkou louží" klidnější životní styl, podporovaný eurem, které poprvé za více než 20 let kleslo na paritu s americkým dolarem.

Například pro čtyřicetiletou Stephanii Synclairovou z Atlanty byla koupě domu v Itálii dlouhodobým snem, který se letos v dubnu stal skutečností. Platila 3000 dolarů (asi 72 tisíc korun) měsíčně za pronájem domu pro sebe a svého syna v Atlantě a zjistila, že je nemožné stát se majitelkou většího domu, protože ceny raketově stoupaly – a to i když měla v hotovosti 300 tisíc dolarů.

Obrátila proto pozornost do Itálie, země, kterou vždy milovala, a kde si mohla koupit dům o rozloze 288 metrů čtverečních v Mussomeli na Sicílii, stejně jako menší dům hned vedle o velikosti 78 čtverečních metrů – to vše za 60 tisic eur (asi 1,47 milionu korun).

„Nikdy bych nehledala nákup v Itálii, kdyby trh v USA nebyl tak šílený,“ řekla. Plánuje pracovat na dálku a představuje si život ve stylu „bella vita“, tedy dobrého jídla a vína, místního literárního klubu a uměleckým prostorem, který plánuje otevřít v menším ze svých novych domů, „připomínající pařížskou uměleckou scénu dvacátých let minulého století“.

Průměrná cena domu v Atlantě dosáhla k 30. červnu 404 575 dolarů (asi 9,74 milionu korun), což je o 19 procent více než v předchozím roce, zatímco nemovitost o rozloze 78 čtverečních metrů v regionu Palermo na Sicílii stála podle realitních platforem Zillow a Idealista v průměru 86 560 eur (zhruba 2,12 milionu korun).

„Rostoucí životní náklady způsobily, že je život v jakémkoli větším americkém městě dražší než v evropských městech," řekl Michael Witkowski, viceprezident americké poradenské společnosti ECA International. „Drahé ceny domů, stejně jako silný americký dolar a politické napětí jsou faktory, které přispívají k rostoucí přitažlivosti Evropy," dodal.

Jistě, není vždy snadné vyzvednout a přestěhovat se do jiné země. Existují vízové ​​povinnosti a daňová situace může být komplikovaná a nákladná. USA zdaňují všechny své občany bez ohledu na to, kde žijí, a práce na dálku pro americkou společnost v jiné zemi může způsobit daňové problémy pracovníku i jeho zaměstnavateli.

Oblíbené domy za jedno euro

Aby Itálie vyřešila některé z těchto problémů, začne koncem tohoto roku nabízet cizincům vízum pro pracovníky na dálku, které Stephanie Synclairová doufá získat. Vláda také v roce 2019 zavedla program prodeje domů ve venkovských oblastech za jedno euro zahraničním kupcům, kteří by zaplatili za renovace a podpořili místní ekonomiku.

Oblíbenou destinací se stal i Pyrenejský poloostrov. Počet Američanů žijících v Portugalsku vzrostl v roce 2021 o 45 procent oproti předchozímu roku, podle vládních údajů. Ve Španělsku, které má největší americkou populaci v Evropě, vzrostl počet obyvatel narozených původně v USA mezi lety 2019 a 2021 o 13 procent a poptávka v letošním roce nadále rostla, uvedla výkonná ředitelka španělské realitní kanceláře Viva Alejandra Vanoliová. Aby přilákaly zahraniční kupce, nabízejí Portugalsko a Španělsko takzvaná „zlatá víza“, programy, které dávají práva k pobytu na základě počáteční investice 350 tisíc eur, respektive 500 tisíc eur.

Sedmatřicetileté Jamie Dixonové přestěhování do Portugalska z Los Angeles loni v červenci se svou sedmiletou dcerou a manželem umožnil přechod na práci na dálku a získání víza k trvalému pobytu, které vyžadovalo platit nájem a mít bankovní účet a zdravotní pojištění v zemi.

Normální dětství bez kriminality

Provozní ředitelka technologického startupu, která původně žila v mobilním domě se dvěma ložnicemi v Malibu v Kalifornii, si nemohla dovolit splnit svůj sen o koupi pozemku se svými přáteli na vybudování společného obytného prostoru v LA. Nová práce na dálku jí umožnila opustit město a přestěhovat se do bytu se třemi ložnicemi a třemi koupelnami za 2000 eur měsíčně (asi 49 tisíc korun) v Cascais, pobřežním městě s velkým počtem expatů.

Kromě levných životních nákladů Dixonová uvedla, že její rodina má nyní přístup k širšímu mnohojazyčnému mezinárodnímu společenství a méně stresu spojeného s mírou kriminality nebo politikou. „Násilí v USA tolik vzrostlo," řekla. „Chtěl jsem dát svému dítěti normální dětství," podotkla.

