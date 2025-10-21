Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Francie se utápí v dluhu, kvůli přijetí eura za něj zaplatí i třeba řadoví Slováci nebo Chorvaté

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Francie prochází nejtěžšími hodinami Páté republiky. Nikdy minimálně od roku 1958 na tom nebyla tak prachbídně. Premiéři se tam střídají jako panáčci na Orloji, avšak žádný nenachází recept, jako alespoň započít s ozdravováním veřejných financí. A ratingovým agenturám už došla trpělivost.

Agentura Standard & Poor’s v pátek druhé největší ekonomice eurozóny zlomově zhoršila rating, ze „známky“ AA- na A+. Francii tedy přeřadila do nižší kategorie, pouze „jednoáčkové“, než v jaké se nachází „dvouáčkové“ Česko.

Právě podle Standard & Poor’s čelí Francie největší politické nestabilitě od zřízení Páté republiky roku 1958, přitom si neví rady, jak zkrotit své vysoké deficity veřejných financí a zbrzdit tempo zadlužování. Letos by měl schodek Francie činit podle Standard & Poor’s 5,4 % hrubého domácího produktu, což zhruba odpovídá schodku Česka z covidového roku 2020, který činil 5,6 % HDP.

Podobně Francii do horší ratingové kategorie, než v jaké je Česko, přeřadila před několika týdny agentura Fitch Ratings. Je to tedy v těchto dnech úplně poprvé v historii, kdy má Francie horší rating než Česko ne pouze u jedné, ale vlastně už u většiny světově významných ratingových agentur.

 

Dvojí zlomové zhoršení ratingu Francie vytváří mocný tlak na růst nákladnosti obsluhy jejího již tak závratného dluhu. Ulevovat jí od nákladů dluhu budou ale na svůj vlastní účet i řadoví občané Estonska, Slovenska, Chorvatska, Lotyšska či třeba Rakouska.

 

Pokud by totiž tyto země eurozóny platily svými národními měnami, měly by dnes inflaci nejspíše citelně nižší, protože by si mohly stanovit úrokové sazby dle svých potřeb. Takhle ale mají inflaci po řadě 5,4 %, 4,6 %, 4,6 %, 4,2 % a 3,9 %. Tedy (více než) dvojnásobnou v porovnání s Českem, platícím korunou, s inflací 2,0 %.

 

Proč nejsou úrokové sazby v eurozóně vyšší, třeba jako ty v Česku? Proč Evropská centrální banka nastavuje základní (depozitní) sazbu na úrovni 2,0 %, kdežto Česká národní banka stanovuje svoji základní sazbu na hodnotu 3,5 %?

 

Protože při vyšší sazbě ECB by se ještě výrazněji prodražil dluh předlužené Francie, ale také třeba Itálie. Estonci, Slováci, Chorvaté, Lotyši či i Rakušané tak citelně rychlejší inflační ztrátou kupní síly svých mezd a úspor, než jakou by zaznamenali s národními měnami, přispívají předluženým Francouzům či Italům na jejich dluhy.

 

Česko si svoje úrokové sazby díky koruně stanovuje samo, takže Češi nemusí chudnout, aby tak látali dluhy Francouzů či Italů.

 

Detailněji to vše ilustruje případ Chorvatska, nejmladšího člena eurozóny. Její řady rozšířilo roku 2023.

 

Dokud měli Chorvaté vlastní měnu, kunu, vykazovali vyšší základní úrokovou sazbu, než jaká byla v eurozóně (viz horní graf obrázku níže). Díky tomu měli inflaci srovnatelnou nebo dokonce nižší, než byla ta v eurozóně (spodní graf téhož obrázku).

S přijetím eura Chorvati odevzdali nastavování své základní úrokové sazby do Německa. Přirozeně tedy splynula s tou v eurozóně (viz opět horní graf). A zhruba od té doby mají Chorvati výrazně vyšší inflaci, než je ta v eurozóně (viz opět spodní graf).

Chorvati by potřebovali vyšší úrokovou sazbu, aby se zmírnila jejich inflace, tedy tempo ztráty kupní síly jejich mezd a úspor.

 

Ale tu jim frankfurtská Evropská centrální banka nenastaví, neboť by tím zvýšila náklady dluhu předluženým Francouzům či Italům. Francie či Itálie tak platí nižší úroky ze svého obřího dluhu, ale přispívají jim na to i Chorvati (a Slováci, Estonci, Rakušané,…), prostřednictvím znatelně rychlejší ztráty kupní síly svých mezd a úspor.

 

Naštěstí pro stoupence eura se inflace v Chorvatsku vždy dá svést na něco jiného, třeba na tamní nenasytné obchodní řetězce nebo hoteliéry.

 

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Kaslův provizorní územní plán platí už pětadvacet let. Je dočasný asi jako byl pobyt Rusů po roce 1968 v Československu. Nyní tedy má nastat změna. Přesněji řečeno, nejdříve v polovině příštího roku, až se vypořádají tisíce námitek veřejnosti, obcí či developerů. Říct, že Praha má nový územní plán, je tedy velmi předčasné. Znáte, jak fungují úřady. A navíc, v říjnu příštího roku se konají volby do pražského zastupitelstva, takže se může s územním plánem ještě leccos semlít.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj, na územním plánu pracuje druhé volební období. Času má evidentně dost, nikam nespěchá. Sám po opětovném získání postu šéfa rozvoje v roce 2022 tvrdil, že plán bude hotov do konce tohoto volebního období. Jeden by čekal, že už má vše po letech práce připravené a dá to na stůl. Hlaváček si vymínil další čtyři roky.

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Názory

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Teď tedy představil mnohovrstevný plán. Je evidentní, že na něm bylo odvedeno práce jako na kostele. Nicméně, v posledních letech mezi odbornou veřejností zaznívá, že když se na něčem pracuje takhle dlouho, vznikne vlastně něco zastaralého. A bude to potřeba hned měnit.

Návrh plánu okamžitě kritizovalo hnutí ANO. Nepřinese podle něj očekávané zjednodušení a zrychlení výstavby. Hnutí, ještě, než je plán schválen, požaduje zahájení přípravy změn, třeba odstranění nově zavedené podmínky, takzvané plánovací smlouvy, a navazující požadavky na detailní územní studie a plány. Jak je vidět, není zcela hotovo.

Se vší pokorou k práci, která byla na plánu odvedena, nemohu nevzpomenout na sedmdesátá léta. Ústřední plánovací komise prostě rozhodla, že na polích vedle starých malých domků v Bohnicích vznikne panelové sídliště pro třicet tisíc lidí. A tak se stalo. Nyní je to příjemné parkové sídliště s obchody, školami, školkami. To stejné se stalo v Ďáblicích, kde stojí dvanáctipatrové paneláky dlouhé sto metrů, každý pro tisíc obyvatel. Černý Most, Jižní Město. Stavělo se jako o závod.

Ano, bytová jádra byla z umakartu, tehdy moderního materiálu, ale desítky tisíc lidí měly kde bydlet. Paradoxně jsme nyní, po třiceti letech, objevili prefabrikaci a stavění z modulárních celků. Je to bráno jako úchvatná novinka.

Nemá to být vzpomínka na zlaté komunistické časy. Jen příměr. Nyní soukromý developer čeká v Praze třeba deset let na to, aby mohl postavit dům o sto bytech. Potřebuje k tomu sedmdesát razítek. Každý úředník se tváří důležitě, zákonné lhůty bez postihu nedodržuje.

Je fajn, že máme nový územní plán. Ale pomůže výstavbě? Developeři jsou podle pohledu sociálních inženýrů bráni jako jacísi dravci, kteří si chtějí ukořistit území a vydělat na něm peníze.

V zásadě to tak je. Lidé z finančního sektoru developerům jejich marže závidí. Protože developeři veškeré klacky, které jsou jim házeny pod nohy, přičtou kupujícím. Dlouhé stavební řízení? Kliente, zaplať. Máme postavit novou školku? Kliente, zaplať. Proto nyní rostou ceny bydlení třikrát rychleji než reálné mzdy.

Inženýři z institutu plánování rozvoje města píší na svém webu například, že velkou změnou je „velký krok směrem k jasným pravidlům pro developery a k transparentnosti při spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.“ Co to znamená? Že výpalné za možnost někde stavět nové byty bude vykoupena povinností, tentokrát už přesně danou, ne jak si která radnice vzpomene. To dostupnosti bydlení moc nepomůže.

Do Metropolitního plánu je v mnoha územích doplněna závazná podmínka, povinnost uzavřít plánovací smlouvy, než se vůbec začne záměr povolovat a stavět. Díky tomu se zabránilo “salámové metodě”, ochránily se nejcennější lokality a velká rozvojová území a jednoznačně se zakotvila pravidla hry pro všechny tak, že developeři musí postupovat podle jednotných zásad, podle pražské Metodiky spoluúčasti investorů.“

Ta jasně říká, jak a v jaké výši se mají developeři podílet na kompenzaci vůči městu, když vstupují se svými záměry do území a vyvolávají tím další nároky například na mateřské a základní školy.

Nový územní plán Prahy je velmi podrobný, a je na něm odveden velký kus práce. Evidentně. Ale kde je nějaká svoboda rozvoje města, urychlení výstavby? Výškové budovy? Kde je podíl města se stomiliardovým rozpočtem na rozvoji infrastruktury svého města? Funkční ulice jsou po celém městě rozkopané, ale nové mají stavět developeři?

Vypadá to, jako že tady máme zlé developery, které je územním plánem potřeba zkrotit. Faktem je, že developeři dělají svůj byznys, a evidentně ho dělají dobře. Drží ceny vysoko, aby vydělali. Komunál se čtvrt století zabývá plánováním, které nikomu nic nepřinese.

Jak je možné, že stavbu vyšší než sto metrů v Nových Butovicích, Černého „mrakodrap“ s lodí musí schvalovat pražský magistrát? Tváříme se po pětatřiceti letech jako vyspělá demokracie. Ale výstavbu bytů jsme naprosto pohřbili. Nechali jsme ji napospas developerům a úředníkům. Dosud se v původním územním plánu došlo výstavbě „změnou územního plánu“. Jak k takové dohodě s úředníky asi docházelo?

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Života za mřížemi se prý nebojí. Ačkoli je zdiskreditovaným politikem, do poslední chvíle se snažil tahat za nitky. A ambice ho nejspíš neopouštějí ani teď, zvláště když se ve Francii začíná objevovat jméno dalšího Sarkozyho, který se za své jméno rozhodně nestydí.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Bude tak první hlavou státu, který si bude muset odpykat trest za mřížemi. Nechvalné prvenství je okořeněné faktem, že posledním takto trestaným prezidentem byl nacistický kolaborant Philippe Pétain.

Není to přitom poprvé, kdy se politik dostává do křížku se zákonem. Letošní rok sedmdesátiletý Sarkozy strávil v domácím vězení poté, co byl odsouzen v případu ovlivňování soudu a získávání tajných informací výměnou za lukrativní výhody. Odsouzený byl i soudce a Sarkozyho právník.

Nyní se však pobytu v pařížské věznici La Santé exprezident  nevyhne. Soud ho tam poslal na pět let za spiknutí s někdejším libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, jehož režim mu poskytl peníze na úspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2007. Exprezident sice podal odvolání, takže není vyloučeno, že si část trestu odpyká například formou domácího vězení, soud se případem bude zabývat současně s výkonem trestu.

Nicolas Sarkozy si bude trest odpykávat vzhledem k jeho profilu o samotě, ale vězení se prý nebojí. Mluví stále jako politik, média třeba spravil o svých čtenářských plánech, kromě toho chce další knihu také napsat. Nechal se slyšet, že na svobodu vyjde „znovuzrozený“.

Energický, ale arogantní

Nicolas Sarkozy je „padlý idol“ francouzské politiky. Za sebou má dlouhou a do určitého bodu i úspěšnou kariéru. Starostou se stal už ve 28 letech, poslanecký mandát i vládní posty na sebe nenechaly dlouho čekat. Sarkozy platil za jednu z nejvýraznějších postav francouzského konzervatizmu, což vyvrcholilo jeho zvolením prezidentem.

Sarkozy prosazoval pravicovou politiku, po Francouzích chtěl, aby pracovali více než tradičních 35 hodin týdne, zaváděl daňová zvýhodnění a zároveň omezoval sociální výdaje a postupoval razantně vůči migraci. Snažil se působit energicky a efektivně, ale hospodářské výsledky a těžko skrývaná arogance vlády vedly k nepopularitě. V nejvyšší funkci ale zůstal jen pět let, když ho v roce 2012 porazil socialista François Hollande.

Po dvouleté přestávce se do vysoké politiky vrátil. Převzal tamější konzervativní gaullisty a přetvořil je v dnešní Republikány. Pokusil se také získat další prezidentskou nominaci, předběhl ho však premiér z doby jeho prezidentského mandátu François Fillon. Stejně ale už začínala doba Emmanuela Macrona a Fillon byl ve volbách jen do počtu. Republikáni dodnes hrají jen vedlejší úlohu.

Zákulisní hráč ze staré doby

Pro Sarkozyho naopak začala doba soudních třenic. Přestože je dnes zdiskreditovaný korupčními skandály, nějakým způsobem si určitý vliv stále udržuje. Před pár týdny s ním například „něco“ konzultoval prozatímní premiér Sébastien Lecornu. Sarkozy má patrně stále přehled a kontakty v konzervativním táboře. Telefon mu prý bere Marine Le Penová a Jordan Bardella.

Jak svým vystupováním tak i názory však připomíná, že doba nedotknutelných a autoritářských mužů už je pryč. Například se v jedné ze svých knih vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO a EU a navrhoval, aby Rusko dostalo místo u velmocenského stolu.

Největším podporovatelem Sarkozyho je dnes patrně jeho syn Louis, který lidi vyzval, aby jeho otci vytvořili jakousi „čestnou stráž“ na cestě z jeho bydliště do věznice. Louis sám ostatně na odkaz svého otce navazuje. Už dříve se spekulovalo o jeho plánech, protože se etabloval, mimo jiné v USA, jako poměrně kontroverzní komentátor francouzské politiky – na kterou nahlíží z pravicových a konzervativních pozic blízkých svému otci. Příští rok se má ucházet o křeslo starosty v Mentonu na Francouzské riviéře. Třeba se poté pokusí oživit i upadající konzervativce.

