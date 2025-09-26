Nový magazín právě vychází!

David Ondráčka: Sarkozy v klepetech historie, z Elysejského paláce do cely

David Ondráčka: Sarkozy v klepetech historie, z Elysejského paláce do cely

Nicolas Sarkozy s manželkou u soudu
David Ondráčka
Pařížský soud Nicolase Sarkozyho na pět let do vězení za účast ve zločinném spolčení v kauze údajného libyjského financování prezidentské kampaně z roku 2007. Poprvé v dějinách francouzské páté republiky je bývalý prezident odsouzen k nepodmíněnému trestu a skutečně musí nastoupit do vězení.

Ve Francii propukla složitá a vášnivá debata nad tímto rozsudkem. Trochu to rozeberme a podívejme se, co to říká o hranicích trestní odpovědnosti za černé financování stran, ve Francii i v Česku.

Diktátor Kadáfí financuje prezidentskou kampaň Sarkozyho

Obžaloba tvrdila, že cílem Sarkozyho a jeho nejbližších spolupracovníků bylo získat, nebo se aspoň pokusit získat, finanční podporu z Libye pro volební kampaň v roce 2007. Jinými slovy chtěl od Kadáfího černé prachy na kampaň. Ten mu je nabízel, není jasné výměnou za co. Soud zdůraznil, že je prokázáno, že o tom Sarkozyho spolupracovníci přímo vyjednávali s libyjskými představiteli a informovali ho o těchto tajných schůzkách. Tato setkání, jejichž účel byl úplně jasný, byla skrytá, neprůhledná a tajná, Sarkozy o nich věděl a s jeho svolením probíhaly.

Sarkozy byl sice zproštěn obvinění z podezření korupce a nelegálního financování. Důkazy na nepřímou korupci a osobní obohacení Sarkozyho nebyly dostatečné a soud tato obvinění odmítl. Nicméně soud vyřkl velmi  přísný trest. 5 let natvrdo je velmi tvrdý trest, a hlavně ho exprezident musí nastoupit, není tam odklad během odvolání. Už se řeší do které věznice nastoupí.

Přelomový rozsudek

Rozsudek proti Nicolasi Sarkozymu má bez nadsázky historický charakter, jde o šok pro samotnou Francouzskou republiku. Soud vynesl nejtvrdší a nejničivější ránu jeho politickému dědictví exprezidenta. Po odebrání čestné Legie d’honneur, teď jde o další těžký moment hanby. Sarkozy byl sice ušetřen veřejného ponížení, když jej policie neodvedla z přeplněné soudní síně přímo do vězení, ale verdikt mluví jasně. 

Poselství je ale zásadní, pro soudní moc je Nicolas Sarkozy „malfaiteur“, tedy pachatel trestné činnosti. A francouzská justice funguje bez ohledu, o koho jde, před zákonem jsou si všichni rovni. Pařížský trestní soud při zdůvodnění rozsudku zdůraznil, že činy přičítané Sarkozymu jsou „svou povahou způsobilé narušit důvěru občanů“. Podle soudu šlo o jednání „mimořádně závažné“, navíc vedené ve formě spolčení, v němž figurovali lidé z jeho nejbližšího okolí.

Zajímavý aspekt hry je, že tento proces zahájila a podnět a žalobu podala nevládní organizace Sherpa, její advokát vedl tento spor. Sherpa řeší hodně korupci v Africe, a vadilo jí to, že by snad diktátor Kadáfí měl financovat prezidentského kandidáta ve Francii. Kampaň za libyjské peníze, jaksi naručovala francouzské republikánské principy. Logicky ji také zajímalo, co mu za to Sarkozy slíbil (to se mimochodem neví). A chtěla vědět, jestli tento typ dealů je v pořádku, anebo je trestný.

Vášnivá debata nad rozsudkem

Francie je docela v šoku, soudce prakticky přepsal politické dějiny. Probíhá velmi složitá a vášnivá debata ve Francii nad tímto rozsudkem. Je to fakticky rozsudek nad politikou, jak se vždycky dělá a každý to tak bere? A mají být exprezidenti vůbec trestně odpovědní, nebo mají mít faktickou imunitu a nedotknutelnost?

Francouzská justice evidentně si myslí to první, a tvrdě jde i po starších kauzách zenužití pravomocí, veřejných peněz a nelegálního financování kampaní. Je to vlastně i případ Marine LePen, která byla odsouzena se zákazem kandidatury, což zásadně zasahuje do jejich plánů kandidovat i po čtvrté na prezidentku v roce 2027 (kdy skončí Macron). V justici je tradice dostat k soudu i známé osobnosti, pokud nedošlo k promlčení trestného činu.

Délka procesu a časová vzdálenost od těch skutků je pochopitelně velký problém. Promlčeny činy nebyly, ale je složitá otázka (nejen čistě trestní), jestli je v pořádku trestat v roce 2025 za činy z roku 2007. Jiná věc je, které všechny okolnosti a procesní kličky celý ten proces skutečně takto protáhly.

Útoky na justici okamžitě

Útoky na justici přišly okamžitě, očekávatelně. Pro část lidí je to skandál justice, který trestá politiku a představuje riziko pro demokracii. Pro jinou je to ukázka její nezávislosti a principu padni, komu padni. Všimněte podobu s našimi kauzami politiků, kde padají podobná slova.

Sarkozy hned před soudní místností předvedl svůj typický a velmi výrazný (a brilantní) emotivní projev, kde vše označil za absolutní skandál a ostudu Francie, nepřekvapivě se stylizoval do nevinné oběti justiční zvůle. Viděl jsem ten výstup, vedla něj stála jeho známá žena, zpěvačka Carla Bruni. A nemůžu si pomoct, ale když jsem viděl, jak se celou dobu tak zvláštně usmívala, trochu jako by ji zase až tak nevadilo, že starý manžel (70 let) půjde na 5 let do basy.

Politické reakce

Rozhodnutí soudu okamžitě vyvolalo politickou vřavu. Levice rozsudek uvítala s tím, že odmítá útoky na nezávislou justici. To pravicové lepenovské Národní sdružení je v prekérnější pozici. Nedávno  označilo rozsudek za „exekuci, která si zaslouží přezkum“, a využilo jej k posílení vlastní rétoriky na podporu Marine Le Penové. Strana přitom otevřeně připomněla paralelu s odsouzením své předsedkyně v kauze fiktivních asistentů v Evropském parlamentu, kvůli které nemlže kandidovat na prezidentku v roce 2027 kdy končí Macron.

A co naše české království zapomnění?

Co si z toho vzít pro naši českou politiku a justici? Myslím, že to je pro nás akuálnějším než se na první pohled zdá. Má smysl přemýšlet nad nesnadno určitelnou hranicí trestnosti u politiky, hlavně ve vztahu k našim korupčním kauzám a černému financování stran, které se děje dnes a denně. Jednotlivé případy si bystrý čtenář vybaví sám.

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy
Profimedia
ČTK
ČTK

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve které věznici si bude odpykávat trest, napsala agentura Reuters.

Francouzské úřady zatím nevyjádřily, kde bude bývalý prezint trávit svůj trest, ale lidé obeznámení s francouzským soudním systémem tvrdí, že pravděpodobným místem jeho uvěznění by mohla být historická pařížská věznice La Santé, ve které si část svých doživotních trestů odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známý též pod přezdívkami Šakal nebo Carlos. A pobyt za zdmi této věznice zažil také bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.

"Je to věznice, která se nejlépe hodí pro osobu s jeho profilem," řekl agentuře Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck. Uvedl, že La Santé má křídlo pro "zranitelné osoby" - takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici, včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.

Vězni ve VIP křídle jsou drženi v samostatných celách, na rozdíl od obvyklých třílůžkových cel, a z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde ve věznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních, uvedl Fonck.

Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře uvedl, že věznice La Santé byla nedávno zrekonstruována, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace mají podle něj všechny cely vlastní sprchy. Sarkozy by měl také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit 14 eur měsíčně. V cele je také pevná telefonní linka.

Fischmeister uvedl, že Sarkozy bude dostávat jídlo ve věznici, ale nápravné zařízení také umožňuje vězňům kupovat si produkty, aby si mohli připravovat vlastní jídlo v celách. "Vězení nikomu nepřejeme, ale dokážeme ocenit, že tentokrát se jedná o osobnost zastupující společenskou vrstvu, která se vězení obvykle vyhýbá," dodal Fischmeister.

