Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy
Profimedia
ČTK
ČTK

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve které věznici si bude odpykávat trest, napsala agentura Reuters.

Francouzské úřady zatím nevyjádřily, kde bude bývalý prezint trávit svůj trest, ale lidé obeznámení s francouzským soudním systémem tvrdí, že pravděpodobným místem jeho uvěznění by mohla být historická pařížská věznice La Santé, ve které si část svých doživotních trestů odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známý též pod přezdívkami Šakal nebo Carlos. A pobyt za zdmi této věznice zažil také bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.

"Je to věznice, která se nejlépe hodí pro osobu s jeho profilem," řekl agentuře Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck. Uvedl, že La Santé má křídlo pro "zranitelné osoby" - takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici, včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Leaders

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Vězni ve VIP křídle jsou drženi v samostatných celách, na rozdíl od obvyklých třílůžkových cel, a z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde ve věznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních, uvedl Fonck.

Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře uvedl, že věznice La Santé byla nedávno zrekonstruována, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace mají podle něj všechny cely vlastní sprchy. Sarkozy by měl také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit 14 eur měsíčně. V cele je také pevná telefonní linka.

Fischmeister uvedl, že Sarkozy bude dostávat jídlo ve věznici, ale nápravné zařízení také umožňuje vězňům kupovat si produkty, aby si mohli připravovat vlastní jídlo v celách. "Vězení nikomu nepřejeme, ale dokážeme ocenit, že tentokrát se jedná o osobnost zastupující společenskou vrstvu, která se vězení obvykle vyhýbá," dodal Fischmeister.

Macronova cesta k úspěchu je úzká a klikatá

Karel Pučelík: Konkurence zprava i zleva. Macronova cesta k úspěchu je úzká a klikatá

Názory

Slavný fotbalista Mbappé varuje před extrémy, exprezident Sarkozy obviňuje Macrona, že uvrhává rozvrácenou zemi do chaosu, a finanční trhy odepisují procenta. Ve Francii se naplno rozjela kampaň před volbami, které mohou přinést velké změny.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Marine Le Penová

Stanislav Šulc: V soudu s Le Penovou jde jenom o budoucnost světa. Jestli chceme ten tradiční, nebo nějaký jiný

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Francouzský soud zakázal Marine Le Pen kandidovat v příští prezidentských volbách

Karel Pučelík: Le Penová měla z europarlamentu dojnou krávu. Její prezidentská kandidatura je po verdiktu v troskách

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Amazon dostal lekci. Za triky s předplatným zaplatí rekordní pokutu

aMAZON
Michael Tomeš / Newstream.cz
ČTK
ČTK

Americký internetový obchod Amazon zaplatí ve Spojených státech 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard korun) za urovnání žaloby, podle které uživatele bez souhlasu registroval do své placené služby Amazon Prime a následně jim komplikoval zrušení této registrace. Oznámila to ve čtvrtek americká Federální obchodní komise (FTC), která žalobu v roce 2023 podala.

Agentura AP urovnání sporu označila za historické. Z celkové částky firma zaplatí komisi miliardu dolarů na občanskoprávních pokutách, což je nejvíce za dobu existence FTC, dalších 1,5 miliardy dolarů bude vyplaceno spotřebitelům, kteří se neúmyslně zaregistrovali ke službě Prime.

„Amazon záměrně podvedl miliony spotřebitelů, aby se nevědomky zaregistrovali do služby Amazon Prime,“ uvedla FTC v roce 2023. Dodala, že podnik za tímto účelem využíval „manipulativní, nátlakové nebo klamavé provedení uživatelského rozhraní“.

Společnost Amazon podle dohody o urovnání žaloby teď musí uživatelům zjednodušit zrušení služby Prime. Firma nicméně v rámci dohody nepřiznala žádné pochybení, upozornila agentura AP.

Služba Prime nabízí rychlou dopravu zdarma na miliony položek, různé slevy, přístup k filmům i hudbě a další výhody. Měsíční poplatek za tuto službu činí ve Spojených státech 14,99 dolaru (přes 300 korun).

Zrušte DMA, žádá Apple. EU tímto zákonem škodí trhu i uživatelům

Zprávy z firem

Americká technologická společnost Apple ostře zaútočila na unijní zákon o digitálních trzích (DMA) a vyzvala Evropskou unii, aby tento právní předpis zrušila. Podle Applu DMA, který měl původně omezit moc technologických gigantů a otevřít trh konkurenci, ve skutečnosti poškozuje uživatele i samotné inovace. Firma tvrdí, že zákazníci v EU kvůli pravidlům přicházejí o nové funkce, dočkávají se jejich zavedení se zpožděním a navíc čelí zvýšeným rizikům v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.

ČTK

Přečíst článek

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Skupina Greenpeace

Lidé z Greenpeace bránili stavbě ropovodu. Organizace musí zaplatit odškodné 15 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím
Profimedia
ČTK
ČTK

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení.

Soud ve čtvrtek konstatoval, že Sarkozy se dopustil posledního zmíněného činu, dalších nikoli. Podle rozsudku spočívala Sarkozyho vina v tom, že „nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu“, aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň, napsala agentura AFP.

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu.

Sarkozy přišel o Řád čestné legie

Politika

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu. Informoval o tom oficiální věstník. Podle agentury AFP se krok očekával vzhledem k tomu, že byl Sarkozy v lednu pravomocně odsouzen za korupci. Odebrání Řádu čestné legie bývalé hlavě státu se naposledy stalo po druhé světové válce, kdy o vyznamenání přišel maršál Philippe Pétain kvůli kolaboraci s nacisty.

ČTK

Přečíst článek

Zákon porušili také Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud. Před spravedlností kromě exprezidenta stanulo 11 lidí, dvanáctý obžalovaný, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, v úterý zemřel.

Podle komentářů francouzských médií dospěla justice k závěru, že se skupina kolem prezidenta pokoušela získat z Libye peníze, avšak nikoli přímo na pokyn Sarkozyho. Soud zároveň při vynášení rozsudku uvedl, že není žádný důkaz o tom, že by peníze od libyjského diktátora byly v kampani skutečně použity, píše AFP.

Sarkozy vinu odmítá

Politik vinu u soudu opakovaně odmítal, při lednovém stání prohlásil, že z Libye na kampaň nedostal ani cent. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný a obhajoba se proti němu může odvolat.

Pravicový exprezident, který má v zemi stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

Sarkozy není prvním odsouzeným prezidentem Francie. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy devětasedmdesátiletému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.

Francií obchází strašidlo daně z bohatství. Je to řešení krize nebo zabiják ekonomiky, jak hrozí král luxusu Arnault?

Money

Francouzskou politikou hýbe nečekané téma. Socialisté si podmínili podporu vlády přijetím daně z bohatství. Nejbohatší Francouz bije na poplach, ale návrh má podporu veřejnosti. Může znamenat cestu ven z politické krize a ulevit problémovým státním financím?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Francouzský soud zakázal Marine Le Pen kandidovat v příští prezidentských volbách

Karel Pučelík: Le Penová měla z europarlamentu dojnou krávu. Její prezidentská kandidatura je po verdiktu v troskách

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme