Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.
Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení.
Soud ve čtvrtek konstatoval, že Sarkozy se dopustil posledního zmíněného činu, dalších nikoli. Podle rozsudku spočívala Sarkozyho vina v tom, že „nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu“, aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň, napsala agentura AFP.
Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu. Informoval o tom oficiální věstník. Podle agentury AFP se krok očekával vzhledem k tomu, že byl Sarkozy v lednu pravomocně odsouzen za korupci. Odebrání Řádu čestné legie bývalé hlavě státu se naposledy stalo po druhé světové válce, kdy o vyznamenání přišel maršál Philippe Pétain kvůli kolaboraci s nacisty.
Zákon porušili také Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud. Před spravedlností kromě exprezidenta stanulo 11 lidí, dvanáctý obžalovaný, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, v úterý zemřel.
Podle komentářů francouzských médií dospěla justice k závěru, že se skupina kolem prezidenta pokoušela získat z Libye peníze, avšak nikoli přímo na pokyn Sarkozyho. Soud zároveň při vynášení rozsudku uvedl, že není žádný důkaz o tom, že by peníze od libyjského diktátora byly v kampani skutečně použity, píše AFP.
Sarkozy vinu odmítá
Politik vinu u soudu opakovaně odmítal, při lednovém stání prohlásil, že z Libye na kampaň nedostal ani cent. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný a obhajoba se proti němu může odvolat.
Pravicový exprezident, který má v zemi stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.
Sarkozy není prvním odsouzeným prezidentem Francie. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy devětasedmdesátiletému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.
