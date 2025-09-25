Nový magazín právě vychází!

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení.

Soud ve čtvrtek konstatoval, že Sarkozy se dopustil posledního zmíněného činu, dalších nikoli. Podle rozsudku spočívala Sarkozyho vina v tom, že „nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu“, aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň, napsala agentura AFP.

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu.

Sarkozy přišel o Řád čestné legie

Politika

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu. Informoval o tom oficiální věstník. Podle agentury AFP se krok očekával vzhledem k tomu, že byl Sarkozy v lednu pravomocně odsouzen za korupci. Odebrání Řádu čestné legie bývalé hlavě státu se naposledy stalo po druhé světové válce, kdy o vyznamenání přišel maršál Philippe Pétain kvůli kolaboraci s nacisty.

ČTK

Přečíst článek

Zákon porušili také Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud. Před spravedlností kromě exprezidenta stanulo 11 lidí, dvanáctý obžalovaný, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, v úterý zemřel.

Podle komentářů francouzských médií dospěla justice k závěru, že se skupina kolem prezidenta pokoušela získat z Libye peníze, avšak nikoli přímo na pokyn Sarkozyho. Soud zároveň při vynášení rozsudku uvedl, že není žádný důkaz o tom, že by peníze od libyjského diktátora byly v kampani skutečně použity, píše AFP.

Sarkozy vinu odmítá

Politik vinu u soudu opakovaně odmítal, při lednovém stání prohlásil, že z Libye na kampaň nedostal ani cent. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný a obhajoba se proti němu může odvolat.

Pravicový exprezident, který má v zemi stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

Sarkozy není prvním odsouzeným prezidentem Francie. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy devětasedmdesátiletému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.

Francií obchází strašidlo daně z bohatství. Je to řešení krize nebo zabiják ekonomiky, jak hrozí král luxusu Arnault?

Money

Francouzskou politikou hýbe nečekané téma. Socialisté si podmínili podporu vlády přijetím daně z bohatství. Nejbohatší Francouz bije na poplach, ale návrh má podporu veřejnosti. Může znamenat cestu ven z politické krize a ulevit problémovým státním financím?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Francouzský soud zakázal Marine Le Pen kandidovat v příští prezidentských volbách

Karel Pučelík: Le Penová měla z europarlamentu dojnou krávu. Její prezidentská kandidatura je po verdiktu v troskách

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři

Česko by mělo vstoupit do eurozóny teprve tehdy, až její členové budou plnit její základní pravidla rozpočtové kázně
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.

Proč je koruna silná

Za růstem české měny stojí kombinace faktorů. Největší roli hraje měnová politika České národní banky, která stále drží jedny z nejvyšších úrokových sazeb v regionu a dává najevo, že s jejich snižováním nebude spěchat. To ostatně centrální bankéři potvrdili na středečním zasedání, když už potřetí v řadě ponechali základní úrokovou sazbu beze změny.

Koruně prospívá i relativně stabilní domácí ekonomika – inflace se přiblížila k cíli ČNB, mzdy rostou a spotřeba se postupně zvedá. V neposlední řadě je česká měna podporována globálním prostředím: dolar v posledních týdnech oslabuje, euro zůstává pod tlakem a investoři hledají výnos jinde, třeba právě v korunových aktivech.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Volby jako test důvěry

Podle šéfa EasyChange Matěje Nováka může složení budoucí vlády hrát roli především krátkodobě. „Finanční trhy preferují předvídatelnost a stabilitu. Pokud volby vyústí ve standardní koalici demokratických stran, reakce koruny bývá mírná. Oslabení by nastalo hlavně v případě, že by do vlády vstoupily extrémní nebo antisystémové strany,“ říká.

V případě výrazného úspěchu protievropských stran SPD a Stačilo! by koruna oslabila o nižší jednotky procent, zejména pokud by se podílely na vládě. U ostatních scénářů by měla být reakce spíše nevýrazná, do jednoho procenta,“ dodává Ondřej Hartman z FXstreet.cz.

ČNB jako klíčový hráč

Oba experti se shodují, že pro kurz je zásadnější politika centrální banky než samotné volby. „ČNB je nezávislá instituce a její rozhodnutí o sazbách nebo intervencích mají na korunu přímý dopad. Pokud by povolební vyjednávání byla zdlouhavá, může ČNB výkyvy mírnit,“ upozorňuje Novák.

I vláda s vyššími výdaji by mohla paradoxně koruně prospět, uvádí Hartman. „Pokud by ANO prosazovalo vyšší deficit, ČNB by musela držet utaženou měnovou politiku, tedy vyšší sazby. A to by koruně přidávalo na atraktivitě,“ říká.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Money

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Skandály a nervozita

Otázka přijetí eura se podle obou analytiků do kurzu výrazně nepromítne. „Diskuse o euru je spíše dlouhodobá. Trh počítá s tím, že Česko euro v dohledné době nepřijme,“ konstatuje Novák a Hartman souhlasí: „Žádná ze stran nestanovila konkrétní termín. I při otevření debaty je pravděpodobnost přijetí eura v tomto desetiletí velmi nízká.“

Politické konflikty či skandály mohou podle expertů korunu oslabit, obvykle však jen krátkodobě. „Výrazný konflikt, třeba dlouhé povolební paty nebo korupční kauza, by mohl vést k odlivu kapitálu. Záleží, jak rychle se podaří obnovit důvěru,“ uvádí šéf EasyChange.

„Snaha o zneplatnění voleb ve stylu Donalda Trumpa v roce 2020 by měla potenciál oslabit korunu. Ale tento scénář je velmi málo pravděpodobný a zatím ho obchodníci do kurzu nezapočítávají,“ konstatuje forex trader z FXstreet.cz. 

Krátce po volbách doporučuje Novák sledovat vývoj kurzu, burzy a výnosů státních dluhopisů, které odrážejí náladu investorů. Hartman by se zaměřil na předstihové indikátory, jako je konjunkturální průzkum či index PMI. Firmy by podle obou expertů měly zvážit zajištění kurzového rizika a využít současných silných hodnot koruny a část prostředků směnit do eur či dolarů.

Koruna k euru nemůže než ztrácet, říká uznávaný obchodník na forexu

Koruna k euru nemůže než ztrácet, říká uznávaný obchodník na forexu

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Děti ve škole

Dalibor Martínek: Učitelé by si při své inteligenci mohli uvědomit, že za pár let nebudou potřeba

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.

Koho prezident pověří

Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.

První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

David Ondráčka

Přečíst článek

Babišův koňský trh

Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.

Co když přijde volební pat?

Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa hovoří na briefingu Ústavního soudu po neveřejné poradě pléna, které se zabývalo stížnostmi strany Volt Česko poukazující na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách.

Dalibor Martínek: Sebevražda socialistů je podle zákona, rozhodl soud

Názory

Stačilo! a SPD mohou kandidovat do poslanecké sněmovny, rozhodl Ústavní soud. Shodil tak ze stolu stížnost Voltu proti rozhodnutí krajských soudů, které taktéž kandidátky zmíněných dvou hnutí nechaly v platnosti.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra

V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.

Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.

Předčasné volby?

Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.

Kateřina Konečná

David Ondráčka: Hnutí Stačilo! – převlečení komunisté věčně v opozici

Názory

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

David Ondráčka

Přečíst článek

Uvnitř stran se pere špinavé prádlo

Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.

U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Jana Maláčová

David Ondráčka: Jak se dělí Sněmovna? Maláčová může mít nakonec jen ostudu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
