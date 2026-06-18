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newstream.cz Politika Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá

Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá

Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá
Profimedia
ČTK
ČTK

Školení čínských vojenských expertů v českém státním ústavu má personální dohru. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že odvolá ředitele Tomáše Dropu.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to Deníku N.

Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami.

Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se spolupráce českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu nereagoval. Jeho vyjádření zjišťujeme.

Metnar zasahuje kvůli Číně. Ředitele státního ústavu Tomáše Dropu (na snímku) odvolá. Profimedia

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

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Čínští experti jezdili do ústavu třetím rokem

Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N už třetím rokem. Za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim.

 Odborníci se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, na podzim se plánovali zúčastnit i školení zaměřeného na vojenské technologie. 

„Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar.

Miroslav Štěpán

Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána

Zprávy z firem

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.

ČTK

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Ústav podle něj pořádá komerční akce pro instituce z EU a ze Severoatlantické aliance (NATO), kde je spolupráce v pořádku. „Ale tady se bavíme o Číně,“ uvedl ministr.

Z dostupných smluv podle Deníku N vyplývá, že ústav expertům poskytoval základní a pokročilé školení. Podle webu ústav nezkoumal, proč čínští odborníci vybrali pro školení české laboratoře. „To je otázka na ně. Oni nás o to požádali a my to nabízíme. Je povoleno to dělat, není to nic zakázaného,“ řekl serveru Dropa.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha webu řekl, že podobná spolupráce přináší závažná rizika. Vědecká průmyslová špionáž podle něj patří k hlavním aktivitám čínských zpravodajských služeb. Deník N upozornil, že pekingskou akademii umístily v roce 2021 Spojené státy na seznam organizací, se kterými Američané nesmí obchodovat. Instituce se podle USA podílí na vývoji biotechnologií pro čínskou armádu. Dropa uvedl, že o amerických sankcích nevěděl.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany provádí podle svých internetových stránek výzkumnou činnost v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek). Dále zabezpečuje podporu činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Poskytuje také odbornou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

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Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy

Shalev Hulio a Sebastian Kurz
ČTK
nst
nst

AI a kyberbezpečnostní firma Dream, za níž stojí i bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, získala 260 milionů dolarů. Investoři ji podle Bloombergu ocenili na tři miliardy dolarů – téměř třikrát více než loni.

Izraelská společnost Dream, která poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti vládám a provozovatelům kritické infrastruktury, získala od investorů 260 milionů dolarů. Podle agentury Bloomberg nové financování ocenilo firmu na tři miliardy dolarů.

Investiční kolo vedly společnosti Bicycle Capital a Group 11. Ocenění Dreamu se tak téměř ztrojnásobilo oproti únoru 2025, kdy činilo jednu miliardu dolarů. V rozhovoru to uvedli spoluzakladatelé firmy Shalev Hulio a Sebastian Kurz. Mezi další investory patří Bain Capital Ventures, Antler a Tru Arrow Partners.

Autor špionážního programu

Hulio je známý jako spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti NSO Group, která stojí za kontroverzním špionážním softwarem Pegasus. Dream založil v roce 2023 společně s Gilem Dolevem a bývalým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

Akcie SpaceX raketově rostou

Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr

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Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.

Stanislav Šulc

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Firma se zpočátku zaměřovala na kybernetickou obranu založenou na umělé inteligenci pro státy. Nyní ale rozšiřuje záběr a uvádí vlastní AI platformu pro vlády a státní podniky, které chtějí mít větší kontrolu nad svými daty a technologickou infrastrukturou.

„Jak se umělá inteligence stává klíčovou pro národní bezpečnost, ekonomiku a veřejné služby, vlády stojí před zásadní volbou: spoléhat se například na systémy ze Spojených států nebo Číny, které nemají pod kontrolou, nebo vybudovat schopnosti, které budou plně vlastnit. Dream vznikl proto, aby toto dilema odstranil,“ uvedl Hulio.

Téma technologické suverenity podle Bloombergu nabylo na významu i kvůli nedávnému rozhodnutí Bílého domu neposkytnout nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic cizím státním příslušníkům. Hulio tento krok označil za „budíček“ pro státy, které chtějí využívat AI, ale nemohou se spoléhat na zahraniční cloudy a nástroje.

Podle Kurze mohou soukromé osoby nebo běžné firmy často využívat cloudová řešení. Vlády a další subjekty pracující s citlivými daty ale podle něj potřebují takzvaná on-premise řešení, tedy technologie provozované pod vlastní kontrolou. Ta jim mají umožnit systémy plně vlastnit, řídit a provozovat.

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

Enjoy

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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Kurz, který je v Rakousku vyšetřován kvůli údajnému korupčnímu jednání a loni byl soudem zproštěn obvinění z křivé výpovědi, označil za jeden z nejlepších způsobů využití platformy Atlas boj proti podvodům. Hulio mezi další příklady zařadil veřejné zakázky, zefektivnění firemního provozu a odhalování krádeží v dodavatelských řetězcích.

Dream začal komerčně fungovat na konci roku 2024 a od té doby dosáhl tržeb téměř 300 milionů dolarů. Loni firma uvedla produkt Hero, autonomního AI agenta, který pomáhá vládám vyhledávat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti.

Nový kapitál má firmě pomoci urychlit nasazování jejích suverénních AI a národních kyberobranných platforem v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Americe. „Zejména v Evropě je velká potřeba připravit se na tyto nové hrozby,“ uvedl Kurz.

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Dravec na poli zdravotní péče rychle roste

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, která patří do sítě firem miliardáře Marka Dospivy, uzavřela loňský rok s obratem téměř 11,5 miliardy korun. Což je o téměř čtyři miliardy korun víc než rok předtím. Zdravotnická divize developera Dospivy úspěšně bobtná.

Sázka na zdravotní péči se Marku Dospivovi vyplácí. Penta Hospitals CZ se stala jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Aktuálně provozuje 19 nemocnic a síť 54 domovů Senevida zaměřených na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.

Podle posledních hospodářských výsledků se obrat Penta Hospitals CZ meziročně zvýšil ze 7,57 miliardy korun v roce 2024 na 11,46 miliardy korun v roce 2025. Největší podíl na něm měly divize Hospital se 44 procenty a Senevida s 50 procenty.

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí

Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Reality

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

nst

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Domácí péče roste

Významnou roli na finančním úspěchu firmy hrál rozvoj ambulantní, a především domácí zdravotní péče, který se na celkovém obratu skupiny podílí už šesti procenty. Investice do zdravotní péče je evidentně výnosná. Skupina Penta Hospitals do svého rozvoje loni investovala celkem 860 milionů korun. Víc než půl miliardy směřovalo do zdravotnické infrastruktury, dalších sto milionů do zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.

„Silné ekonomické výsledky nejsou samy o sobě cílem. Vnímáme je především jako předpoklad pro další rozvoj zdravotních a sociálních služeb a pro investice, které zlepšují péči o pacienty. Obrat téměř 11,5 miliardy korun nám v roce 2025 umožnil investovat více než 861 milionů korun do nemocnic, přístrojů, digitalizace, rozvoje našich lidí i nových služeb. Každá taková investice má mít pro pacienta konkrétní přínos – lepší dostupnost a kvalitu péče, bezpečné prostředí i plynulou návaznost jednotlivých kroků léčby,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Petra Nehasilová

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Nový pavilon v Ostrově i domov Senevida

K hlavním investičním projektům roku 2025 patřila výstavba nového pavilonu psychiatrie v Nemocnici Ostrov. Díky stavbě za více než 250 milionů korun došlo nejen k rozšíření kapacity akutní psychiatrické péče o dalších 25 lůžek, ale také k navýšení kapacity následné rehabilitační péče o 50 lůžek.

Skupina dále investovala do otevření nového domova se zvláštním režimem Senevida v Bystřici nad Pernštejnem s kapacitou 112 lůžek. Další peníze směřovaly například do nového pavilonu na Klinice Dr. Pírka pro dlouhodobou následnou péči a jednodenní chirurgii. Ten má nabídnout 40 lůžek následné péče a dva operační sály pro jednodenní výkony.

Barbora Vaculíková, první dáma českého zdravotnictví

Šéfka Penta Hospitals Vaculíková: Rok 2024 byl rekordní. Letošní tržby překonají 11 miliard

Zprávy z firem

Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Stanislav Šulc

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Florenc jako další krok

V lepší návaznosti péče chce Penta Hospitals CZ pokračovat i v dalších letech. Zatím posledním krokem je otevření Polikliniky Florenc, která pacientům nabízí více odborností na jednom místě a má jim usnadnit pohyb mezi jednotlivými typy péče.

„Zatím poslední rozsáhlou investicí se na přelomu let 2025 a 2026 stalo otevření Polikliniky Florenc, která rozšiřuje ambulantní zázemí skupiny a posiluje její schopnost nabídnout pacientům více odborností a služeb v návaznosti na další části péče,“ doplnila Vaculíková.

Marek Dospiva je jedním z nejbohatších Čechů, s majetkem odhadovaným kolem 50 miliard korun. Těžištěm jeho podnikání je mimo jiné development, jeho současným největším projektem je rozvoj území kolem Masarykova nádraží a Florence v Praze.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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