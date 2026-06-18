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newstream.cz Zprávy z firem Dravec na poli zdravotní péče rychle roste

Dravec na poli zdravotní péče rychle roste

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, která patří do sítě firem miliardáře Marka Dospivy, uzavřela loňský rok s obratem téměř 11,5 miliardy korun. Což je o téměř čtyři miliardy korun víc než rok předtím. Zdravotnická divize developera Dospivy úspěšně bobtná.

Sázka na zdravotní péči se Marku Dospivovi vyplácí. Penta Hospitals CZ se stala jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Aktuálně provozuje 19 nemocnic a síť 54 domovů Senevida zaměřených na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.

Podle posledních hospodářských výsledků se obrat Penta Hospitals CZ meziročně zvýšil ze 7,57 miliardy korun v roce 2024 na 11,46 miliardy korun v roce 2025. Největší podíl na něm měly divize Hospital se 44 procenty a Senevida s 50 procenty.

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí

Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

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Domácí péče roste

Významnou roli na finančním úspěchu firmy hrál rozvoj ambulantní, a především domácí zdravotní péče, který se na celkovém obratu skupiny podílí už šesti procenty. Investice do zdravotní péče je evidentně výnosná. Skupina Penta Hospitals do svého rozvoje loni investovala celkem 860 milionů korun. Víc než půl miliardy směřovalo do zdravotnické infrastruktury, dalších sto milionů do zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.

„Silné ekonomické výsledky nejsou samy o sobě cílem. Vnímáme je především jako předpoklad pro další rozvoj zdravotních a sociálních služeb a pro investice, které zlepšují péči o pacienty. Obrat téměř 11,5 miliardy korun nám v roce 2025 umožnil investovat více než 861 milionů korun do nemocnic, přístrojů, digitalizace, rozvoje našich lidí i nových služeb. Každá taková investice má mít pro pacienta konkrétní přínos – lepší dostupnost a kvalitu péče, bezpečné prostředí i plynulou návaznost jednotlivých kroků léčby,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Petra Nehasilová

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Nový pavilon v Ostrově i domov Senevida

K hlavním investičním projektům roku 2025 patřila výstavba nového pavilonu psychiatrie v Nemocnici Ostrov. Díky stavbě za více než 250 milionů korun došlo nejen k rozšíření kapacity akutní psychiatrické péče o dalších 25 lůžek, ale také k navýšení kapacity následné rehabilitační péče o 50 lůžek.

Skupina dále investovala do otevření nového domova se zvláštním režimem Senevida v Bystřici nad Pernštejnem s kapacitou 112 lůžek. Další peníze směřovaly například do nového pavilonu na Klinice Dr. Pírka pro dlouhodobou následnou péči a jednodenní chirurgii. Ten má nabídnout 40 lůžek následné péče a dva operační sály pro jednodenní výkony.

Barbora Vaculíková, první dáma českého zdravotnictví

Šéfka Penta Hospitals Vaculíková: Rok 2024 byl rekordní. Letošní tržby překonají 11 miliard

Zprávy z firem

Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Stanislav Šulc

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Florenc jako další krok

V lepší návaznosti péče chce Penta Hospitals CZ pokračovat i v dalších letech. Zatím posledním krokem je otevření Polikliniky Florenc, která pacientům nabízí více odborností na jednom místě a má jim usnadnit pohyb mezi jednotlivými typy péče.

„Zatím poslední rozsáhlou investicí se na přelomu let 2025 a 2026 stalo otevření Polikliniky Florenc, která rozšiřuje ambulantní zázemí skupiny a posiluje její schopnost nabídnout pacientům více odborností a služeb v návaznosti na další části péče,“ doplnila Vaculíková.

Marek Dospiva je jedním z nejbohatších Čechů, s majetkem odhadovaným kolem 50 miliard korun. Těžištěm jeho podnikání je mimo jiné development, jeho současným největším projektem je rozvoj území kolem Masarykova nádraží a Florence v Praze.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Petra Nehasilová

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iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Profimedia
ČTK
ČTK

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac.

Čipy zdražuje umělá inteligence

Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

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Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Zprávy z firem

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

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Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u kterých produktů by se ceny měly zvýšit.

„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumnou úroveň,“ dodal.

Do hry vstupuje i helium

Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

Názory

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Stanislav Šulc

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Půlkilometrová hala pro Amazon rozdělila Boršov. Stavět se má ještě letos

Půlkilometrová hala pro Amazon rozdělila Boršov. Stavět se má ještě letos
Profimedia
ČTK
ČTK

U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má vyrůst obří hala pro Amazon. Developeři chtějí stavbu zahájit ještě letos, nejdřív ale musejí přesvědčit místní, že projekt obec nezahltí.

Halu pro amerického internetového prodejce Amazon chtějí developeři u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku začít stavět ještě letos. S dokončením počítají ve druhé polovině roku 2028. Místní lidé ale mají obavy z nárůstu dopravy i z přílivu zaměstnanců, ukázalo úterní setkání zástupců developerů s obyvateli obce. Informovaly o tom servery iROZHLAS.cz a deník Mladá fronta Dnes (MfD).

Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Accolade a Garbe. Jsou součástí areálu v sousedství bývalého vojenského letiště u Českých Budějovic.

Dvoupatrová hala pro Amazon má být podle projektu vysoká více než 16 metrů a dlouhá téměř 500 metrů. Územní plán umístění stavby v daném místě umožňuje. Společnosti Accolade a Garbe nyní sbírají podklady pro žádost o stavební povolení. Amazon by měl podle plánu s investory uzavřít nájemní smlouvu na 20 let.

Aktualizováno

SpaceX přeskočila Amazon a na chvíli i Microsoft

Trhy

Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál prudce rostou. Firma Elona Muska v úterý přidala zhruba 12 procent, překonala tržní hodnotu Amazonu a v jednu chvíli se dostala i před Microsoft. Podle CNBC se tak krátce stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.

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Obec se s projektem seznámila až v dubnu

Boršovská starostka Romana Rýcová uvedla, že obec byla s projektem seznámena až na konci dubna. K návrhu je otevřenější po návštěvě Kojetína na Přerovsku, kde má Amazon jednu ze svých dosavadních dvou hal v Česku.

„Dozvěděli jsme se, co to znamená pro obec z pohledu dopravy a velikosti haly. Je to poprvé, co vidíme návrh celé budovy, tedy jak to bude velké,“ řekla obyvatelka Boršova Eva Horáková.

Obavy z dopravy i ubytoven

Zhoršení dopravy se obává také starostka. „Už teď není průjezdnost na E55 kolem průmyslové zóny úplně ideální vzhledem k tomu, že do Budějovic jezdí spousta lidí ráno do práce. Špička je tam docela drsná,“ řekla.

Místní upozornili zástupce obce i na to, aby dohlédli na případné snahy o výstavbu ubytoven pro zaměstnance. Starostka při jednání ujistila, že vedení Boršova nic podobného poblíž haly nepovolí.

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Amazon už má v Česku dvě centra

Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě. V České republice působí od roku 2013 a dosud zde investoval více než 26 miliard korun.

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Druhé distribuční centrum v Kojetíně firma zprovoznila v červnu 2023. Amazon loni v Česku zaměstnával v průměru 3660 pracovníků.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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