Dravec na poli zdravotní péče rychle roste
Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, která patří do sítě firem miliardáře Marka Dospivy, uzavřela loňský rok s obratem téměř 11,5 miliardy korun. Což je o téměř čtyři miliardy korun víc než rok předtím. Zdravotnická divize developera Dospivy úspěšně bobtná.
Sázka na zdravotní péči se Marku Dospivovi vyplácí. Penta Hospitals CZ se stala jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Aktuálně provozuje 19 nemocnic a síť 54 domovů Senevida zaměřených na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.
Podle posledních hospodářských výsledků se obrat Penta Hospitals CZ meziročně zvýšil ze 7,57 miliardy korun v roce 2024 na 11,46 miliardy korun v roce 2025. Největší podíl na něm měly divize Hospital se 44 procenty a Senevida s 50 procenty.
Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.
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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.
Domácí péče roste
Významnou roli na finančním úspěchu firmy hrál rozvoj ambulantní, a především domácí zdravotní péče, který se na celkovém obratu skupiny podílí už šesti procenty. Investice do zdravotní péče je evidentně výnosná. Skupina Penta Hospitals do svého rozvoje loni investovala celkem 860 milionů korun. Víc než půl miliardy směřovalo do zdravotnické infrastruktury, dalších sto milionů do zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.
„Silné ekonomické výsledky nejsou samy o sobě cílem. Vnímáme je především jako předpoklad pro další rozvoj zdravotních a sociálních služeb a pro investice, které zlepšují péči o pacienty. Obrat téměř 11,5 miliardy korun nám v roce 2025 umožnil investovat více než 861 milionů korun do nemocnic, přístrojů, digitalizace, rozvoje našich lidí i nových služeb. Každá taková investice má mít pro pacienta konkrétní přínos – lepší dostupnost a kvalitu péče, bezpečné prostředí i plynulou návaznost jednotlivých kroků léčby,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.
Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.
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Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.
Nový pavilon v Ostrově i domov Senevida
K hlavním investičním projektům roku 2025 patřila výstavba nového pavilonu psychiatrie v Nemocnici Ostrov. Díky stavbě za více než 250 milionů korun došlo nejen k rozšíření kapacity akutní psychiatrické péče o dalších 25 lůžek, ale také k navýšení kapacity následné rehabilitační péče o 50 lůžek.
Skupina dále investovala do otevření nového domova se zvláštním režimem Senevida v Bystřici nad Pernštejnem s kapacitou 112 lůžek. Další peníze směřovaly například do nového pavilonu na Klinice Dr. Pírka pro dlouhodobou následnou péči a jednodenní chirurgii. Ten má nabídnout 40 lůžek následné péče a dva operační sály pro jednodenní výkony.
Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.
Šéfka Penta Hospitals Vaculíková: Rok 2024 byl rekordní. Letošní tržby překonají 11 miliard
Zprávy z firem
Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.
Florenc jako další krok
V lepší návaznosti péče chce Penta Hospitals CZ pokračovat i v dalších letech. Zatím posledním krokem je otevření Polikliniky Florenc, která pacientům nabízí více odborností na jednom místě a má jim usnadnit pohyb mezi jednotlivými typy péče.
„Zatím poslední rozsáhlou investicí se na přelomu let 2025 a 2026 stalo otevření Polikliniky Florenc, která rozšiřuje ambulantní zázemí skupiny a posiluje její schopnost nabídnout pacientům více odborností a služeb v návaznosti na další části péče,“ doplnila Vaculíková.
Marek Dospiva je jedním z nejbohatších Čechů, s majetkem odhadovaným kolem 50 miliard korun. Těžištěm jeho podnikání je mimo jiné development, jeho současným největším projektem je rozvoj území kolem Masarykova nádraží a Florence v Praze.
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