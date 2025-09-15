Kdo by to čekal? Více než dvě třetiny zemí eurozóny mají horší rating než Česko

Vyberte si z našich newsletterů

Stanjurovy tupé škrty připraví Česko o peníze z Bruselu
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po pátečním zhoršení ratingu Francie ze strany agentury Fitch Ratings stoupl podíl zemí eurozóny, které mají u dané agentury horší rating než Česko, na dosavadní, historický rekord, jenž činí 70 procent. Poprvé v historii tak platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny. A co je šokující, ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní dle Fitche pouze šestice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko a Irsko. Jenže hned tři z těchto zemí mají rating lepší o jeden jediný stupínek, jde o Finsko, Rakousko a Irsko, takže jejich rating spadá do stejné kategorie jako ten České republiky.

Všechny ostatní země, včetně Francie, Belgie, Estonska, Slovinska či třeba Španělska mají nejen horší rating než Česko, ale také rating nižší kategorie.

Rating nejvyšší, „tříáčkové“, nebo druhé nejvyšší, „dvouáčkové“, kategorie, do níž spadá i rating Česka, nyní v eurozóně vykazuje pouze šest zemí z dvaceti: Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Irsko.

David Ondráčka: Politický chaos ve Francii: žádný kompromis, jen pořádné NON

Názory

Model francouzské 5. republiky se zdá vyčerpán, nikdo v něm není schopen reálně vládnout. Parlament je zablokovaný a není šance na dohodu, společnost je politikou znechucená a protestuje, a dluhy rostou.

David Ondráčka

Přečíst článek

Přitom ale Finsku agentura Fitch zhoršila rating letos koncem července, a to ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating také letos, začátkem června, a to rovněž ze stupně AA+ na AA. Irsko patří k málu zemí eurozóny, jimž se rating zlepšuje. Loni koncem května mu jej Fitch zlepšila z AA- na AA.

Česko drží momentálně známku AA-, a to nepřetržitě už od začátku srpna 2018, tedy posledních více než sedm let.

Zajímavé je, že za tu dobu byl stav tuzemských veřejných financí předmětem nesčetných leckdy vášnivých debat, ať už v rámci politické, odborné, či veřejné diskuse. Avšak s mezinárodně autoritativním pohledem zvenčí, tedy s pohledem ratingové agentury Fitch, to „ani nehnulo“. Doma není nikdo prorokem, dalo by říci.

Hned 14 z 20 zemí eurozóny, tedy oněch 70 procent, má nyní horší rating než Česko. To je dosud historicky rekordní údaj. Přitom ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka a Slovinska, které euro přijalo roku 2007, a také včetně Kypru a Malty, které do eurozóny vstoupily roku 2008.

Euro měna

Co Bulharům přinese euro?

Money

Eurozóna se rozšíří. Od 1. ledna 2026 do ní oficiálně vstoupí Bulharsko. Jak hodnotí ekonomové připravenost země na tuto skutečnost a co měnový přechod na euro Bulharům vlastně přinese.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Tedy zatímco ještě v březnu 2008 mělo 100 procent zemí eurozóny lepší rating než Česko, nyní, v září 2025, po zhruba 17,5 roku, je to již jen 30 procent.

Popsaný vývoj tedy odráží dramatické zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny v posledních necelých 18 letech, a to v době, kdy Česká republika své veřejné finance dokázala naopak dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny nyní mají lepší rating než ČR v rozsahu větším než je jediný stupínek (investiční pásmo ratingových hodnocení má deset stupňů, spekulativní pásmo pak dalších dvanáct, dohromady tedy existuje 22 možných „známek“). Jde o zmíněné Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují „známku“ AAA. Tyto tři země eurozóny také tedy vykazují jako jediné v eurozóně ratingové hodnocení vyšší kategorie než Česko (mají takzvané „tříáčkové“ hodnocení, AAA). Zmíněné Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česko (vykazují totiž „dvouáčkové“ hodnocení, ať už AA či AA-). Všech ostatních čtrnáct zemí eurozóny pak vykazuje rating horší kategorie než Česko (tedy „jednoáčkový“ nebo ještě horší).

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Francie klesla na úroveň Malty. Poprvé v historii má horší rating než Česko

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Macronovo předvolební fiasko. Další z ratingových agentur zhoršila Francii rating

Lukáš Kovanda: Další agentura zhoršuje Francii rating. Je to varování pro celou eurozónu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Český premiér Petr Fiala a francouzský prezident Emmanuel Macron v Praze

Lukáš Kovanda: Češi a euro. Chtěli jsme do elitního klubu, 20 let nato je vše jinak

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Sedmnáct let od pádu Lehman Brothers: symbol krize a varování pro současnost

Dne 15. září 2008 padla investiční banka Lehman Brothers
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Dne 15. září 2008 padla investiční banka Lehman Brothers. Její krach se stal spouštěčem globální finanční krize a symbolem křehkosti celého systému. Sedmnáct let poté se nad americkou ekonomikou znovu začínají stahovat mračna – tentokrát kvůli slabším datům z trhu práce a nejistému postupu Fedu.

Lehman Brothers byla přes 17 lety čtvrtá největší investiční banka ve Spojených státech s historií dlouhou přes 150 let. Před krizí spravovala aktiva přes 600 miliard dolarů, ale její masivní expozice vůči hypotečním derivátům se ukázala jako fatální. Bankrot vyhlášený 15. září 2008 vyvolal paniku na trzích, ochromil mezibankovní trh a uvrhl svět do největší hospodářské recese od 30. let.

Od záchranných balíčků k nové éře regulace

Krize přinutila vlády a centrální banky k masivním zásahům. V USA i Evropě následovaly po krachu Lehman Brothers záchranné balíčky a banky dostaly povinnost držet vyšší kapitálové rezervy. Regulační rámec se zpřísnil, aby se podobný kolaps neopakoval. Přesto zkušenost z roku 2008 připomíná, že ani „příliš velcí na to, aby padli“ nejsou imunní.

Fed znovu pod tlakem

Sedmnáct let poté stojí americká centrální banka před novou výzvou. Po měsících rétoriky zaměřené spíše na udržení vysokých sazeb začal Jerome Powell naznačovat, že jejich snižování je na spadnutí. Důvodem nejsou politické tlaky ze strany Donalda Trumpa, ale dramatické revize pracovních statistik. Jen v posledních měsících bylo z oficiálních odhadů „smazáno“ zhruba 280 tisíc pracovních míst, červen byl dokonce podle revidovaných dat první záporný měsíc od pandemie.

„Mračna se pomalu stahují nad americkou ekonomikou, všude zatím sucho a oslavy tedy ještě pokračují, ale případný déšť může mnohé zhýčkané sluncem nepříjemně překvapit,“ upozorňuje analytik BHS Timur Baratov.

Euro měna

Lukáš Kovanda: Francie se v dluzích topí i kvůli přijetí eura

Money

Francie má vůbec poprvé v historii horší ratingové hodnocení než Česko. Alespoň podle agentury Fitch Ratings. Ta Francii zhoršila rating ze známky AA- na A+. Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, tak přichází o rating, jemuž se těší Česko, a klesá na úroveň Malty či Slovinska.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Historie se může opakovat

Investoři dnes vítají výhled na nižší sazby a akcie citlivé na úrokové prostředí rostou rychleji než zbytek trhu. Historická zkušenost však velí k opatrnosti – Fed začíná snižovat sazby obvykle až ve chvíli, kdy recese skutečně přichází.

Pád Lehman Brothers ukázal, jak rychle může optimismus na trzích vystřídat panika. Dnešní situace je jiná – regulace je přísnější a bankovní sektor stabilnější. Přesto paralela s rokem 2008 připomíná, že mračna nad ekonomikou není radno podceňovat.

Kellnerová kupuje pražský hotel Diplomat. Thajcům zaplatí 1,8 miliardy

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil. „Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.

PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

Miliardář Petr Kellner na snímku z 23. srpna 2020

Jaký byl PéKá? Na Petra Kellnera vzpomínají známí v seriálu Českého rozhlasu Plus, který mapuje jeho život a vliv

Leaders

„Kellner. Na cestě k miliardám“ je titul nové sedmidílné série Českého rozhlasu (ČRo) Plus mapující podnikatelskou dráhu nejbohatšího Čecha až do jeho tragické smrti. Vysílá se od dneška.

nst

Přečíst článek

Pier Silvio Berlusconi, syn Silvia Berlusconiho

Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla

Zprávy z firem

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.

ČTK

Přečíst článek

