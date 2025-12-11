Strnadova CSG může převzít výrobce hydraulických systémů Hydraulics
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada může koupit výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnota transakce může podle dřívějších tržních odhadů dosáhnout 400 milionů korun.
CSG firmu přebírá prostřednictvím společnosti Merit SPV. „Spojení soutěžitelů bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.
Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.
Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let.
Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.
Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.
Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur, v přepočtu asi 12,8 miliardy korun. Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.
