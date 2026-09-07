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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Mýtus o levnějším euru. Eurozóna platí na úrocích o 47 procent víc než Česko

Lukáš Kovanda: Mýtus o levnějším euru. Eurozóna platí na úrocích o 47 procent víc než Česko

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Argument, že euro sníží náklady na dluh, je zjednodušený. Eurozóna sice půjčuje levněji, ale kvůli vyššímu zadlužení na úrocích v poměru k HDP vydává o 47 procent víc než Česko. Studie navíc ukazují, že levnější financování a záchranná síť ECB oslabují tlak na rozpočtovou kázeň vlád. Čeští střadatelé díky vyšším sazbám ČNB navíc vydělávají víc než ti v eurozóně, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V Česku se mimořádně rozšířil argument, podle nějž by přijetí eura přineslo státu výraznou úsporu na obsluze veřejného dluhu. Úroky z českého dluhu jsou totiž obecně vyšší než v řadě zemí eurozóny. Samotnou výši úrokové sazby ovšem nelze posuzovat ve vakuu. Ekonomicky podstatné je také to, jak velký dluh daná země nashromáždila a kolik nakonec na jeho obsluhu skutečně vydává. A to mění situaci.

Eurozóna jako celek zaplatila v roce 2025 na úrocích z veřejného dluhu přibližně 1,9 procenta svého HDP. Česko naproti tomu zhruba 1,3 procenta HDP. V poměru k výkonu ekonomiky jsou tedy úrokové náklady eurozóny skoro o polovinu vyšší než české. Přesněji: rozdíl činí přibližně 47 procent.

Důvod je jednoduchý. Eurozóna sice zpravidla financuje jednotku veřejného dluhu levněji, jenže zároveň je jako celek výrazně zadluženější. Veřejný dluh eurozóny dosahuje zhruba 87 procent HDP, zatímco český je přibližně poloviční. Výhodnější cena financování tedy sama o sobě ještě neznamená nižší celkové úrokové náklady.

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nst

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Pro představu: kdyby Česko příští rok vydávalo na úroky veřejného dluhu stejných 1,9 procenta HDP jako eurozóna, odpovídalo by to při současné prognóze nominálního HDP přibližně 181 miliardám korun. Návrh státního rozpočtu přitom počítá v kapitole Státní dluh s výdaji kolem 130 miliard. Rozdíl je tedy orientačně 51 miliard korun.

Nejde samozřejmě o dokonale totožné statistické veličiny – evropské údaje zachycují úrokové náklady celého sektoru vládních institucí, zatímco český státní rozpočet pracuje s užší rozpočtovou kapitolou. Jako ilustrace řádu úrokových nákladů je však srovnání výmluvné. Zajímavější otázka proto zní: proč mají země eurozóny navzdory levnějšímu financování tak vysoké zadlužení?

Jednu možnou odpověď nabízí letošní studie portugalských ekonomů Antónia Afonsa a Catariny Farinhy Mirandy, zveřejněná ve vědeckém časopise Empirica. Autoři analyzovali evropské ekonomiky v letech 1990 až 2021 a zkoumali jejich takzvané fiskální reakční funkce. Jinými slovy sledovali, zda vlády reagují na růst veřejného dluhu zlepšením primárního rozpočtového salda. Výsledek je pozoruhodný.

Rozhodnější reakce neeurových zemí

Při zvýšení poměru veřejného dluhu k HDP o jeden procentní bod zlepšují státy eurozóny své primární saldo v průměru jen přibližně o 0,046 procentního bodu. U evropských zemí mimo eurozónu je reakce více než dvojnásobná, kolem 0,104 procentního bodu.

Země stojící mimo euro tedy podle této studie reagují na růst zadlužení podstatně rozhodněji. Ještě důležitější je, že autoři zkoumají chování stejných států před vstupem do eurozóny a po něm. Po přijetí společné měny se jejich fiskální reakce na rostoucí dluh dále oslabuje, přibližně o 0,062 procentního bodu.

Nejde tedy jen o prosté srovnání dvou různých skupin států. Výzkum naznačuje, že po vstupu do měnové unie se mění samotné chování vlád vůči zadlužení.

Další studie Afonsa a Franciska Gomes-Pereiry, publikovaná v roce 2025 v časopise Economic Modelling, tento mechanismus dále prohlubuje. Autoři analyzují 12 zemí eurozóny v období 2003 až 2022 a docházejí k závěru, že expanzivnější měnová politika ECB oslabuje fiskální reakci vlád na růst dluhu. Když jsou měnové podmínky uvolněnější, vlády po růstu zadlužení méně razantně zlepšují své primární saldo. Restriktivnější měnová politika naopak fiskální reakci zesiluje. Řečeno jednoduše: čím méně další dluh bolí na úrocích, tím menší je tlak na politiky, aby jej krotili.

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Právě tady se ukazuje, proč nelze nižší úrokovou sazbu automaticky zaměňovat za fiskální výhodu. Levnější půjčování může krátkodobě snížit náklady dluhové služby, ale současně může změnit chování vlády a zvýšit množství dluhu, který je ochotna vytvořit. Významnou roli navíc hraje Evropská centrální banka.

Studie autorů Havlika, Heinemanna, Helbiga a Novera publikovaná v Journal of International Money and Finance analyzovala reakci dluhopisových trhů během pandemie. Ukazuje, že při silném stresu měla oznámení ECB na výnosová rozpětí – takzvané spready – státních dluhopisů výrazně větší dopad než samotná fiskální opatření jednotlivých vlád. Program nouzových nákupů PEPP přitom patřil k nejsilnějším nástrojům stlačujícím rizikové přirážky.

Ještě výraznější výsledek přinesli ekonomové Blotevogel, Hudecz a Vangelista. Zjistili, že účinek zásahů ECB byl největší právě u rizikovějších států eurozóny. U Itálie a Řecka snížila hlavní oznámení ECB podle jejich odhadů spready zhruba o 180 až 280 bazických bodů. To je obrovský rozdíl.

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Podstatné přitom je, že velkou část účinku nevytvořily až samotné nákupy dluhopisů. Výnosy klesaly už ve chvíli, kdy finanční trhy uvěřily, že ECB je ochotna v případě potřeby zasáhnout.

Tržní cena dluhu země eurozóny tedy není pouze výsledkem toho, jak investoři hodnotí její deficit, dluh a hospodářskou politiku. Je také ovlivněna očekáváním, že v krajním případě existuje centrální banka schopná zabránit nekontrolovanému růstu výnosů.

Právě tento mechanismus rozebírá Eric Mengus v Journal of International Economics. Ukazuje, že už samotné očekávání budoucí záchranné intervence může vytvářet takzvanou implicitní garanci. Investoři požadují nižší rizikovou prémii ještě předtím, než k jakékoli pomoci skutečně dojde. Rizikový dluh se tak může financovat levněji, než by odpovídalo jeho samotným fundamentům. A tak vzniká klasický morální hazard.

Pokud vláda ví, že finanční trh nebude její fiskální riziko naceňovat zcela bez ohledu na existenci společného evropského záchranného mechanismu a ECB, tlak na obezřetné hospodaření může slábnout. To samozřejmě neznamená, že euro automaticky vytváří vysoký veřejný dluh. Zadlužení jednotlivých zemí vzniká desetiletí a má celou řadu politických, demografických a ekonomických příčin.

Vlády ztrácejí vliv

Takže přesnější je říci něco jiného: novější akademická literatura přináší poměrně silné důkazy, že členství v měnové unii, společná měnová politika a podpůrné programy ECB mohou oslabovat jednu z tradičních brzd zadlužování – bezprostřední rozpočtové ukázňování vlády tlakem finančních trhů. Jestliže toto ukázňování dostatečně nenahradí pevná fiskální pravidla, vzniká větší prostor pro zadlužování. A fiskální pravidla jsou v eurozóně porušována od jejího samého vzniku, dohromady ve stovkách případů (jedinou zemí eurozóny, která nikdy neporušila pravidla Paktu růstu a stability, včetně jeho modifikované podoby, je Lucembursko).

Jinými slovy, pokud tržní disciplínu částečně nahrazuje ochranný deštník měnové unie, měla by ji kompenzovat disciplína institucionální.

To je zásadní i pro českou debatu o přijetí eura. Nižší výnos českých státních dluhopisů po případném přijetí eura by nepochybně představoval určitý přínos. Nelze jej však zjednodušeně převádět na tvrzení, že český stát bude dlouhodobě vydávat méně na obsluhu dluhu. Pokud levnější financování současně oslabí tlak na rozpočtovou disciplínu, úspora se může časem ztratit ve větším objemu dluhu.

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Navíc, eurozóna, nejen že má levnější financování jednotlivého eura veřejného dluhu, a přesto na úrocích v poměru k HDP vydává výrazně více než Česko, ještě k tomu se její střadatelé dočkávají slabšího zhodnocení úspor. Průměrná sazba nově sjednaných termínovaných vkladů domácností činí podle nejnovějších údajů v Česku přibližně 3,3 procenta, zatímco v eurozóně zhruba 2,1 procenta. Česká sazba je tak přibližně o 56 procent vyšší.

Jedním z hlavních důvodů je samostatná měnová politika ČNB. Česká centrální banka drží základní úrokovou sazbu výše než Evropská centrální banka, což se promítá také do sazeb, které tuzemské banky nabízejí střadatelům.

Že tento mechanismus skutečně funguje, potvrzuje i novější akademická literatura. Studie publikovaná v European Economic Review v roce 2025 na datech 13 zemí eurozóny ukazuje, že změny sazeb ECB se významně přenášejí do úročení bankovních vkladů. Rozsah přenosu sice závisí také na konkurenci mezi bankami, jejich likviditě či struktuře financování, základní vazba je ale zřejmá: nižší sazba centrální banky znamená v delším horizontu nižší výnos pro střadatele. Rozdíl mezi Českem a eurozónou je nyní ještě zajímavější po zohlednění inflace.

Červencová harmonizovaná inflace činila v Česku pouze 1,3 procenta, zatímco v eurozóně 2,9 procenta. Pokud pro jednoduchost porovnáme tyto hodnoty s aktuálními sazbami nových termínovaných vkladů, český střadatel získává před zdaněním reálný výnos přibližně dvě procenta ročně. V eurozóně naopak termínovaný vklad inflaci v průměru nepokrývá a jeho reálný výnos činí přibližně minus 0,8 procenta.

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Lukáš Kovanda

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Je nutné zdůraznit, že jde právě o nové termínované vklady domácností, nikoli o všechny bankovní vklady. Běžné účty nebo jednodenní vklady jsou úročeny výrazně méně. Také uvedené srovnání používá současnou meziroční inflaci, nikoli budoucí inflaci během celé doby trvání vkladu. Přesto je dnešní kontrast nápadný.

Země eurozóny jako celek vydávají na úroky veřejného dluhu v poměru k HDP skoro o polovinu více než Česko, a to navzdory nižším tržním úrokovým sazbám. Současně mají jejich domácnosti v průměru výrazně hůře úročené nové termínované vklady, které při dnešní inflaci reálnou hodnotu peněz ani neudržují.

V Česku je situace opačná. Veřejný dluh je nižší, jeho celkové úrokové náklady vůči HDP jsou nižší a díky vyšším českým sazbám a současně velmi nízké inflaci nové termínované vklady poskytují kladné reálné zhodnocení. Debata o euru proto nemůže skončit větou, že „s eurem bychom si půjčovali levněji“.

Ano, pravděpodobně bychom si jednotlivou korunu – či spíše euro – veřejného dluhu půjčovali levněji. Akademická literatura ale stále důrazněji upozorňuje, že právě levnější financování, společný ochranný deštník ECB a nižší rizikové prémie mohou změnit chování vlád a oslabit tlak trhu na fiskální disciplínu. Druhou stranou téže mince jsou nižší úrokové sazby pro střadatele.

Euro tedy nenabízí bezplatný oběd. Nižší cena státního dluhu má svou protihodnotu v jiném nastavení fiskálních pobídek i úročení soukromých úspor.

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Vláda otevírá dveře zvýšení daní. Jenže ty nevynesou navíc ani deset miliard

Vláda otevírá dveře zvýšení daní. Jenže ty nevynesou navíc ani deset miliard
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Vláda Andreje Babiše zvažuje zvýšení daní z dividend, investičních bytů, hazardu i návykových látek. Ve srovnání s Německem a Rakouskem přitom česká sazba není výjimečně nízká. Reálný fiskální přínos je ale mnohem menší, než se zdá — spíše jednotky miliard korun ročně, ne desítky. Schodek blížící se 400 miliardám korun tak balík daní sám nevyřeší.

Vláda Andreje Babiše se stále zřetelněji připravuje na zvýšení některých daní. Premiér dnes zmínil možnost vyššího zdanění dividend a investičních bytů, ministryně financí Alena Schillerová už předtím avizovala změny v oblasti hazardu a návykových látek. Jde o logický důsledek stavu veřejných financí. Schodek státního rozpočtu má v příštím roce činit 389 miliard korun a od roku 2028 bude muset vláda strukturální deficit podstatněji snižovat.

Potenciál nyní diskutovaných daňových změn však není tak velký, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zejména Babišem zmíněné zvýšení zdanění dividend z 15 na 25 procent státu nepřinese desítky miliard korun ročně. Realisticky lze mluvit spíše o jednotkách miliard.

České domácnosti podle údajů vycházejících z národních účtů získaly jen za první pololetí roku 2025 z rozdělovaných důchodů společností, tedy převážně dividend, 27 miliard korun. Pokud bychom velmi orientačně předpokládali roční objem kolem 50 až 60 miliard, zvýšení sazby o deset procentních bodů by mechanicky znamenalo pět až šest miliard korun dodatečné daně. Skutečnost může být jiná kvůli struktuře příjmů a změnám chování investorů.

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Navíc ani tento výnos by celý nezískal stát. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou je sdílenou daní. V roce 2026 připadá 25,93 procenta jejího celostátního výnosu obcím, 10,23 procenta krajům a pouze 63,84 procenta státnímu rozpočtu. Z pěti miliard korun dodatečně vybrané dividendové daně by tak státní pokladna získala jen přibližně 3,2 miliardy.

Nelze přitom udělat lákavý, ale chybný výpočet, podle něhož zahraniční vlastníci loni odčerpali z Česka na dividendách téměř 340 miliard korun, takže desetiprocentní zvýšení daně automaticky přinese dalších 34 miliard. ČSÚ skutečně uvádí, že zahraniční vlastníci si v roce 2025 rozdělili na dividendách téměř 340 miliard korun. Velká část dividend mezi českými dceřinými společnostmi a zahraničními mateřskými firmami je však při splnění zákonných podmínek od české srážkové daně osvobozena. U vztahu mateřské a dceřiné společnosti jde typicky o nejméně desetiprocentní podíl držený alespoň 12 měsíců.

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Je tedy třeba korigovat Babišovo srovnání s Německem a Rakouskem. Českých 15 procent je vůči zdanění běžného soukromého investora v těchto zemích skutečně nízká sazba. V Německu činí daň z kapitálových příjmů včetně dividend 25 procent, k ní se ovšem připočítává solidární příplatek. Bez církevní daně tak sazba standardně odpovídá 26,375 procenta. Německo současně poskytuje roční nezdaněný paušál kapitálových příjmů 1000 eur na osobu. V Rakousku nejsou dividendy zdaněny 25 procenty, jak by mohlo z Babišova výroku vyplývat, nýbrž standardně 27,5 procenta.

Jenže Německo i Rakousko zároveň uplatňují evropský režim mateřských a dceřiných společností. Při kvalifikované účasti alespoň deset procent a jejím držení po požadovanou dobu mohou být dividendy mezi společnostmi od srážkové daně osvobozeny. Rakouské ministerstvo financí výslovně uvádí desetiprocentní účast po dobu nejméně jednoho roku, německá pravidla obdobně pracují s deseti procenty a 12 měsíci. Česká republika tedy v tomto ohledu není výjimečnou daňovou oázou.

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Také vyšší zdanění investičních bytů zatím nelze rozpočtově ocenit. Neexistuje totiž konkrétní návrh sazby ani definice investičního bytu. Pokud by vláda použila stávající daň z nemovitých věcí a například zavedla vyšší koeficient pro třetí či další byt, státní rozpočet by z ní navíc přímo nedostal nic. Sto procent výnosu daně z nemovitých věcí náleží obcím. Chce-li vláda konsolidovat přímo státní rozpočet, musela by vytvořit jiný mechanismus nebo změnit rozpočtové určení daně.

Poněkud větší prostor má vláda u takzvaných daní z neřestí. Schillerová chce změnit zdanění hazardu, zejména v reakci na prudký přesun sázení a hraní na internet. Tady je pro stát výhoda v rozpočtovém určení. Daň z internetových hazardních her patří celá státnímu rozpočtu. U kamenných technických her dostává stát 55 procent a obce 45 procent, u ostatního neinternetového hazardu jde státu 35 procent a obcím 65 procent. Vyšší zdanění právě online hazardu má proto pro státní rozpočet podstatně větší efekt než stejně velké zvýšení daně u kamenných provozoven.

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U návykových látek je nejkonkrétnější kratom, kde Schillerová uváděla pozitivní fiskální efekt připravované změny kolem 1,2 miliardy korun. Ve hře jsou rovněž zahřívané tabákové výrobky a nikotinové sáčky. Naopak u tvrdého alkoholu nelze s dalšími miliardami nad rámec nynější legislativy zatím počítat. Ministerstvo samo připouští, že růst spotřební daně nevede automaticky k odpovídajícímu růstu inkasa, protože spotřeba klesá a část trhu se může přesouvat do šedé ekonomiky.

Pokud tedy hledáme jedno orientační číslo, dnes známé či naznačené změny mohou státnímu rozpočtu po plném náběhu přinést spíše vyšší jednotky miliard korun ročně než desítky miliard. U samotného zvýšení dividendové daně lze za realistický řád považovat zhruba tři až pět miliard korun ročně přímo pro státní rozpočet. Kratom může přidat zhruba miliardu, hazard a další návykové látky další jednotky miliard podle konkrétních sazeb.

Ani poměrně široký daňový balík tedy sám nevyřeší schodek blížící se 400 miliardám korun. Babišova vláda bude-li chtít od roku 2028 skutečně konsolidovat veřejné finance, se nevyhne také úsporám na výdajové straně. Daň z dividend, investičních bytů, hazardu či nikotinových výrobků může být součástí řešení. Těžko však může být řešením samotným.

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Při omezení pohybu ruských diplomatů chce Babiš postupovat se spojenci

Andrej Babiš
Profimedia.cz
ČTK
ČTK
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Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků.

Babiš uvedl, že vláda vnímá současnou situaci v Německu a zabývala se jí mimořádná Bezpečnostní rada státu. Řešila mimo jiné koordinaci bezpečnostních služeb i kybernetické útoky, které jsou podle premiéra reálné. Vláda ale podle něj přijala opatření, aby se lidé nemuseli obávat.

K případnému omezení pohybu ruských diplomatů Babiš uvedl, že vláda čeká na další partnery a je v kontaktu se spojenci. "My se chováme stejně jako naši spojenci. Takže tady ohledně nějakého speciálního opatření ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme," uvedl.

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Premiér zároveň odmítl, že by viděl souvislost mezi současnými incidenty v Německu a tamními volbami, o které hovořili někteří politici koaliční SPD. Podle Babiše ukáže až další vývoj, zda jde o pokračující útoky proti Německu.

Rusko je podle německého ministerstva vnitra zodpovědné za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě, včetně srpnového dronového incidentu na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady jej označují za součást známého vzorce ruských hybridních operací. Útok podle ministerstva provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže.

V souvislosti s dronovým útokem v Německu si vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden předvolal ruskou velvyslankyni v ČR Annu Ponomarevovou. Ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, že obvinění Ruska jsou provokací, a oznámil jí, že Česko zavede reciproční opatření pro ruský diplomatický a technický personál. Reaguje tím také na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě.

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