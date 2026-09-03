Evropě chybí plyn za miliardy eur. Česko má zásobníky plnější, domácnosti ale čeká zdražení
Evropa vstupuje do závěru léta s nízkými zásobami plynu a může ji čekat tvrdý boj s Asií o dodávky LNG. Podle Bloombergu chybí zemím EU přes 100 terawatthodin plynu, aby dosáhly alespoň 75procentní naplněnosti zásobníků. Česko je na tom lépe a má zásoby téměř ze 70 procent, i tady ale drahý plyn postupně míří do cen pro domácnosti.
Evropa jde do závěru léta s výrazně slabšími zásobami plynu a rostoucími cenami. Podle propočtů agentury Bloomberg chybí zemím Evropské unie více než 100 terawatthodin plynu v hodnotě přes sedm miliard eur, aby se dostaly alespoň na 75procentní naplněnost zásobníků.
V celé EU jsou nyní zásobníky plné zhruba z 65 procent. Evropská komise sice tvrdí, že před nadcházející zimou zatím nevidí bezprostřední problém s bezpečností dodávek, analytici ale upozorňují na rostoucí rizika.
Pokud by přišla chladnější zima a pokračovalo napětí na Blízkém východě, může se podle nich Evropa dostat do ostrého souboje o zkapalněný zemní plyn s Asií.
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Zprávy z firem
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Plyn může stát přes 100 eur
Evropský plyn už nyní výrazně zdražil. Velkoobchodní cena ve středu překročila 75 eur za megawatthodinu, nejvýše za více než tři roky. Proti loňsku je podle Bloombergu více než dvojnásobná.
Za růstem stojí především válka mezi Izraelem a Íránem a omezení dodávek z Perského zálivu. Tankery s LNG se přes Hormuzský průliv dostávají výrazně hůře než tankery s ropou.
Analytici Goldman Sachs, Rystad Energy a Morningstar varují, že v zimě může cena plynu vystoupat nad 100 eur za megawatthodinu.
„Potenciál pro globální boj o palivo tu je, zejména v případě chladnější zimy,“ uvedl analytik trhu s LNG Go Katayama ze společnosti Kpler.
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Výbušná zařízení pod elektrickým vedením, zkraty a odstavené bloky elektráren. Německo řeší další útoky na svou kritickou energetickou infrastrukturu. Zakladatel skupiny Amper Jan Palaščák varuje, že podobné incidenty se mohou objevit také v Česku. Amatérský útok podle něj blackout sice nezpůsobí, ale může stačit k tomu, aby zabrnkal na nervy veřejnosti i energetických trhů.
Německo má zásobníky sotva nad polovinou
Situace se mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší. Itálie má díky státním pobídkám zásobníky naplněné přibližně na 83 procent. Německo, které má největší skladovací kapacity v Evropě, je jen mírně nad polovinou.
Nízké zásoby mají také Nizozemsko a Belgie, tedy důležité obchodní uzly pro zásobování dalších zemí.
Evropské vlády a energetické firmy letos s nákupy vyčkávaly v naději, že ceny plynu klesnou. K tomu ale nedošlo. Drahý plyn navíc snížil ekonomickou výhodnost jeho ukládání do zásobníků.
Stačí pár chybějících tankerů a účet platí celá Evropa. Přestože plyn proudící přes Hormuz pokrývá jen asi tři procenta spotřeby EU, jeho výpadek dokázal evropské ceny dramaticky vystřelit. USA stejný šok téměř nepocítily. Důvod ukazuje jednu z největších slabin evropské energetiky.
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Názory
Stačí pár chybějících tankerů a účet platí celá Evropa. Přestože plyn proudící přes Hormuz pokrývá jen asi tři procenta spotřeby EU, jeho výpadek dokázal evropské ceny dramaticky vystřelit. USA stejný šok téměř nepocítily. Důvod ukazuje jednu z největších slabin evropské energetiky.
Česko je nad evropským průměrem
Česká republika je na tom zatím lépe než většina Evropy. Tuzemské zásobníky jsou na začátku září naplněné téměř ze 70 procent, tedy mírně nad průměrem EU.
Česko zároveň splnilo evropský průběžný milník minimálně 60procentní naplněnosti k 1. září. Ministerstvo průmyslu a obchodu nevidí důvod, proč by země neměla splnit ani hlavní cíl 80 procent pro období od 1. října do 1. prosince.
Zásoby jsou ale přibližně o pětinu nižší než před rokem.
Ministerstvo přesto tvrdí, že nedostatek plynu Česku nehrozí. Obchodníci podle něj kombinují zásoby v zásobnících, dlouhodobé a forwardové kontrakty a průběžné nákupy.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Domácnosti mohou pocítit zdražení
Slabší evropské zásoby a dražší plyn se postupně mohou projevit i v účtech českých domácností.
Podle analytiků nepůjde o plošné zdražování všech zákazníků. Vyšší ceny by se měly nejdříve projevit především u nových fixací.
Další vývoj bude záviset hlavně na počasí během zimy a na geopolitické situaci. Pokud by Evropa musela kvůli nedostatku zásob agresivně soutěžit o LNG s Asií, mohl by tlak na ceny ještě zesílit.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.