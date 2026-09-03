Motoristé přišli se škrty za 20 miliard. Schillerová jejich plán výrazně zchladila
Motoristé přišli na jednání s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou s návrhy, které podle nich mohou snížit rozpočtový schodek o nejméně 20 miliard korun. Ministryně financí ale jejich očekávání výrazně zchladila: v návrhu vidí prostor spíš jen pro úspory v nižších jednotkách miliard. Dohoda zatím nevznikla a koaliční přetahovaná o deficit 389 miliard bude pokračovat v pondělí.
Motoristé přišli na jednání s vedením hnutí ANO s návrhy na škrty, které by podle nich mohly stáhnout schodek státního rozpočtu alespoň o 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová ale jejich ambice hned po schůzce výrazně zchladila. Reálně vidí prostor spíš jen pro nižší jednotky miliard.
Dvě a půl hodiny dlouhé jednání s premiérem Andrejem Babišem a Schillerovou tak dohodu nepřineslo. Debata bude pokračovat v pondělí ráno a následně večer na koaliční radě.
Předseda Motoristů Petr Macinka označuje navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký a nechce se spokojit s kosmetickou úpravou o několik miliard. „K žádné dohodě zatím nedošlo, nicméně v některých oblastech nějaké odmítavé stanovisko premiéra nebylo nějak ostré. Je to dobrý začátek,“ uvedl Macinka.
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Motoristé počítají s 20 miliardami
Motoristé chtějí o svých návrzích dál jednat také s ministry zdravotnictví, školství a dopravy. Úspory podle Macinky hledají ve zdravotnictví, energetice, provozu státu nebo nákupech služeb.
Konkrétní opatření zatím zveřejnit nechtěl, podle něj ale nejde o stovky milionů korun. „V součtu by se na základě našich návrhů mohlo být možné dobrat ke snížení schodku aspoň o 20 miliard,“ konstatoval.
Strana podle něj přichází jak s relativně jednoduchými škrty závislými na politickém rozhodnutí, tak s návrhy na efektivnější provoz státu. Do dalších let chce otevřít také debatu o systémových reformách.
Macinka současně kritizoval ministry, kteří do rozpočtu požadují další peníze. „Představa, že by schodek neměl být snižován, ale naopak ještě zvyšován, tou my nežijeme a neumíme si ji vůbec připustit,“ dodal.
Tomio Okamura a Petr Macinka se po zveřejnění návrhu státního rozpočtu zděsili schodku 389 miliard korun. SPD údajně jeho výslednou výši předem neznala, Motoristé ji zase nepovažují za konečnou. Koaliční partneři Andreje Babiše tak začínají s oblíbenou disciplínu české politiky. Chtějí se podílet na vládní moci, ale od nepopulárního účtu se raději držet dál.
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Názory
Tomio Okamura a Petr Macinka se po zveřejnění návrhu státního rozpočtu zděsili schodku 389 miliard korun. SPD údajně jeho výslednou výši předem neznala, Motoristé ji zase nepovažují za konečnou. Koaliční partneři Andreje Babiše tak začínají s oblíbenou disciplínu české politiky. Chtějí se podílet na vládní moci, ale od nepopulárního účtu se raději držet dál.
Schillerová: Spíš jednotky miliard
Ministryně financí ale rozsah možných úspor vidí podstatně skromněji. Schůzku označila za korektní a slušnou, podle ní navíc ještě zdaleka neskončila. „Nebylo ukončeno, budeme pokračovat, dál se bavit s dalšími ministry o některých návrzích, které padaly,“ uvedla.
Schillerová ale zároveň trvá na názoru, který si vytvořila už při sestavování rozpočtu. „Troufnu si říct, že tam vidím možné úspory spíš v nižších jednotkách miliard,“ řekla.
Podle ní také sami Motoristé chápou, že část jejich návrhů by vyžadovala změnu zákonů. Ty už ale není možné do konce roku přijmout tak, aby se jejich dopad projevil v rozpočtu na příští rok.
Jednání s Motoristy budou pokračovat v pondělí. Podle Aleny Schillerové ale tím debata o rozpočtu neskončí. Vláda má návrh projednat 21. září a ministryně věří, že koalice do té doby najde shodu. Výhrady Motoristů a SPD nepovažuje jen za předvolební gesto. Zároveň ale odmítá, aby se schodek snižoval odsouváním investic. „Já bych velmi varovala před tím, aby se sahalo na investice,“ uvedla. Shoda podle ní naopak panuje na tom, že v dalších letech budou nutné strukturální reformy.
Jasněji má koalice v otázce obrany. Kabinet počítá s výdaji ve výši dvou procent HDP. Pětiprocentní hranici v roce 2035 ale Schillerová za reálnou nepovažuje. Připomněla také, že se zpřísňují pravidla pro uznávání obranných výdajů. „Pokud nechceme ekonomiku vyloženě zaškrtit, nevidím jako reálné, že bychom měli mít pět procent, ale je to velmi daleká budoucnost,“ dodala.
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
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Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
Na armádu Motoristé sahat nechtějí
Jednou oblastí, kde Motoristé škrty hledat nebudou, je obrana. Ministerstvo má příští rok hospodařit se 191 miliardami korun, tedy asi o 36,2 miliardy více než podle letošního schváleného rozpočtu.
„Ctíme závazek v NATO bez ohledu na to, co si myslíme o tom, kolik peněz armáda potřebuje. My tento závazek máme a nebudeme ti, kdo přijde, že ho nedodržíme,“ uvedl Macinka.
Babiš za rozpočtem stojí
Premiér Andrej Babiš současný návrh rozpočtu dál hájí. Kritici podle něj často požadují nižší deficit, ale nedokážou říct, kde konkrétně by stát měl peníze ušetřit.
Babiš už dříve uvedl, že v roce 2028 má být schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun pro příští rok. Návrhy Motoristů i SPD si chce vyslechnout.
Výhrady má také SPD. Poslanec Miroslav Ševčík už uvedl, že osobně takto vysoký deficit určitě nepodpoří. Své požadavky má hnutí předložit na pondělní koaliční radě.
Macinka zatím odmítá stanovovat ultimátum, o kolik přesně musí schodek klesnout. Koaliční vztahy označuje za dobré a věří, že jednání povedou k posunu.
Rozpočtový spor tak zůstává otevřený: Motoristé vidí prostor pro nejméně dvacetimiliardové snížení deficitu, zatímco ministryně financí připouští úspory pouze v nižších jednotkách miliard.
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