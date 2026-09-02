Dalibor Martínek: Riziková kombinace. Vláda dělá dluhy a Německo se potápí
Automobilka Volkswagen je zděšená z vývoje svých výsledků a dění na trhu. Zisková marže se pohybuje v koncernu pod čtyřmi procenty, a to je důvod k alarmu. Chystá se zavírání čtyř továren. Dotkne se to i českých dodavatelů dílů. Může to mít zásadní vliv na vývoj české ekonomiky.
Škodovka je v rámci koncernu VW premiantem. Za první pololetí prodala o 9,1 procenta víc aut. Je druhou nejprodávanější značkou v Evropě. Jenže její mateřské společnosti se nedaří, včas nenaskočila na elektrifikaci. Hrozí propuštění neuvěřitelných až 140 tisíc lidí.
Jaké to může mít dopady na Česko? Mnohem větší, než si tady říkáme. Německo je, jak známo, největším exportním českým partnerem. České firmy jsou subdodavateli, ne finálními dodavateli. Marže zůstává v Německu. I proto mají Němci dvojnásobný průměrný plat proti Čechům. Lízají smetanu, marži při obchodování. Češi jenom vyrábějí.
Do Německa míří asi třetina českého vývozu. Když se v Německu začnou zavírat významné továrny, Česko bude v první řadě postižených. Vedení koncernu Volkswagen podle zdrojů německých médií v pátek navrhne na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. Jak tvrdí tamní média, pokud bude redukce dramatická, někteří dodavatelé mohou přijít o objemy a být v ohrožení. To se týká zejména Čechů.
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Michal Nosek: Pozdě, ale přece. Babiš v pátém roce války zjistil, že Rusko nechce mír
Názory
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Německá auta a český rozpočet
Vývoj v německém automotive koreluje s českým rozpočtem. Babišova vláda si podle hospodářské koncepce Karla Havlíčka usmyslela, že nastartuje různými opatřeními hospodářský růst. Státní rozpočet na sebe převezme daň za obnovitelné zdroje energie, pro stát mínus čtyřicet miliard korun. Investuje do výstavby dálnic. Všechna tato opatření mají znamenat, že se rozjede česká ekonomika.
Na základě této myšlenky nyní vláda schválila na rok 2027 schodek rozpočtu ve výši 389 miliard korun ve vidině, že ekonomický růst a tím pádem vyšší výběr daní tento schodek postupně vymaže. Dění v německém automotive však dává této fikci výraznou ránu.
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia
Trhy
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
V Česku se předpokládá v příštím roce ekonomický růst kolem 2,4 procenta. Má být tažen domácí maloobchodní spotřebou, vláda rozhází miliardy korun navíc spotřebitelům, důchodcům, policistům. Růst rozpočtu ministerstva sociálních věcí na důchody činí patnáct miliard korun.
Jenže, možná ani to nebude stačit. Jestliže se zastaví německá mašina, budou se muset tabulky překreslit. Česká vláda nyní velkoryse utrácí, v přesvědčení, že ekonomika poroste. Plán je vždy jen plán, ne realita. Velmi brzo se může ukázat, že realita je mnohem tvrdší. Potom ovšem není jasné, z čeho vláda bude platit nasekané dluhy, když to nebude z růstu ekonomiky. Bude to z růstu daní? Nebo opět na dluh.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…