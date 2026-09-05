Češi vyslali vládě jasný vzkaz: Rozhazujete. Až moc. Tohle je nepřijatelné
Skoro 400 miliard korun v minusu je pro většinu Čechů příliš. Navrhovaný deficit státního rozpočtu podle průzkumu Medianu odmítá 62 procent lidí. Výrazně vstřícnější jsou k němu voliči ANO, zatímco mezi příznivci Spolu, STAN a Pirátů panuje téměř jednomyslný nesouhlas.
Navrhovaný schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62 procent lidí. Pro 22 procent je přijatelný a zbytek respondentů neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran, největší pochopení pro něj mají voliči ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median.
Nejvíc souhlasu má deficit mezi voliči ANO
Navrhovaný deficit považuje alespoň do určité míry za přijatelný 53 procent voličů hnutí ANO. Jsou jedinou skupinou voličů, v níž si alespoň polovina myslí, že zamýšlený schodek je v pořádku, uvedli autoři průzkumu.
Deficit 389 miliard korun je přijatelný pro 26 procent voličů Motoristů a 27 procent přívrženců hnutí SPD.
Tomio Okamura a Petr Macinka se po zveřejnění návrhu státního rozpočtu zděsili schodku 389 miliard korun. SPD údajně jeho výslednou výši předem neznala, Motoristé ji zase nepovažují za konečnou. Koaliční partneři Andreje Babiše tak začínají s oblíbenou disciplínu české politiky. Chtějí se podílet na vládní moci, ale od nepopulárního účtu se raději držet dál.
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Názory
Tomio Okamura a Petr Macinka se po zveřejnění návrhu státního rozpočtu zděsili schodku 389 miliard korun. SPD údajně jeho výslednou výši předem neznala, Motoristé ji zase nepovažují za konečnou. Koaliční partneři Andreje Babiše tak začínají s oblíbenou disciplínu české politiky. Chtějí se podílet na vládní moci, ale od nepopulárního účtu se raději držet dál.
Voliči Spolu, STAN a Pirátů jsou téměř jednotně proti
Deficit navržený ministerstvem financí nepovažuje za přijatelný 95 procent voličů koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Stejný podíl nesouhlasných odpovědí vykázali voliči STAN a 94 procent odpůrců schodku je mezi voliči Pirátů.
Tento názor se nicméně objevuje i mezi voliči vládních stran. Nepřijatelný je pro 28 procent voličů hnutí ANO, 62 procent příznivců Motoristů a 48 procent voličů SPD, ukázal průzkum Medianu. Deficit je nepřijatelný také pro 55 procent nevoličů.
Prezident Petr Pavel ostře zkritizoval návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. V době hospodářského růstu a nízké inflace by podle něj měla vláda deficit spíš snižovat než prohlubovat. Varoval také před neúměrným zadlužováním a připomněl riziko scénáře, který v minulosti zažilo Řecko.
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Politika
Prezident Petr Pavel ostře zkritizoval návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. V době hospodářského růstu a nízké inflace by podle něj měla vláda deficit spíš snižovat než prohlubovat. Varoval také před neúměrným zadlužováním a připomněl riziko scénáře, který v minulosti zažilo Řecko.
Schillerová vidí prostor jen pro menší škrty
Výzkum se konal začátkem září formou online dotazování na reprezentativním vzorku 777 respondentů starších 18 let.
Vláda musí Sněmovně návrh předložit do konce září. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) by chtěla debatu na úrovni vlády uzavřít 21. září.
Motoristé navrhují úpravy, které by deficit snížily o 20 miliard korun, výhrady má i SPD. Schillerová ale vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard.
Česko slíbilo Bruselu, že do roku 2030 sníží rozpočtový schodek na 1,2 procenta HDP. Podle ekonoma Tomáše Holuba je však tento plán nevěrohodný a prakticky nesplnitelný. Dokládá to mimo jiné plánovanými výdaji na dopravní infrastrukturu, které mají během pouhých dvou let klesnout o více než 110 miliard korun – přestože stát současně slibuje dostavbu dálniční a železniční sítě.
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Money
Česko slíbilo Bruselu, že do roku 2030 sníží rozpočtový schodek na 1,2 procenta HDP. Podle ekonoma Tomáše Holuba je však tento plán nevěrohodný a prakticky nesplnitelný. Dokládá to mimo jiné plánovanými výdaji na dopravní infrastrukturu, které mají během pouhých dvou let klesnout o více než 110 miliard korun – přestože stát současně slibuje dostavbu dálniční a železniční sítě.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.