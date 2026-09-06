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newstream.cz Zprávy z firem Konec závislosti na Muskovi. Evropa má vlastní soukromou raketu na oběžné dráze

Konec závislosti na Muskovi. Evropa má vlastní soukromou raketu na oběžné dráze

Německá společnost Isar Aerospace a její raketa Spectrum
ČTK
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Německý startup Isar Aerospace v sobotu vypustil svou první raketu do vesmíru ze základny v arktickém Norsku a přiblížil tak Evropu k tomu, aby satelitní starty nabízela z vlastního území.

Bezosádková raketa Spectrum byla prvním komerčním letem, který z kontinentální Evropy dosáhl oběžné dráhy — o podíl na rostoucím trhu vesmírných misí přitom stojí hned několik evropských zemí. „Jsme na oběžné dráze! A právě jsme napsali evropskou historii," napsala firma Isar na sociální síti X. Podle norské ministryně průmyslu a obchodu Cecilie Myrseth šlo o průlom pro evropský startovací průmysl, který kontinentu zajistí lepší přístup do vesmíru.

„Fakt, že teď dokážeme vypouštět satelity z Andøyi, posiluje norskou i evropskou bezpečnost v turbulentní době, ve které žijeme," uvedla Myrseth.

Evropa hledá autonomii

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil startovací základnu Isaru v březnu, což podtrhuje snahu Evropy o větší samostatnost v době, kdy se globální řád, jehož dřívějším garantem byly Spojené státy, se za amerického prezidenta Donalda Trumpa proměňuje. Bezosádková raketa Spectrum, určená pro malé a středně velké náklady, odstartovala z arktického kosmodromu Andøya a podle Isaru s sebou nesla pět malých satelitů a jeden technologický experiment prováděný přímo za letu. Šlo o druhý start firmy — přišel 18 měsíců poté, co první raketa společnosti krátce po startu ze stejné základny spadla do moře a v ohnivém výbuchu explodovala. Nikdo tehdy nebyl zraněn.

Firma přesto březnový start v roce 2025 označila za úspěch, protože jejím vývojářům přinesl velké množství dat. Sobotní let měl podle bavorské firmy sloužit „jako kvalifikační mise vozidla i jako jeho první let s užitečným nákladem". Mezi globální hráče na trhu satelitních startů patří společnost SpaceX Elona Muska, která startuje ze Spojených států, a francouzská ArianeGroup — společný podnik Airbusu a Safranu, jenž využívá kosmodrom v jihoamerické Francouzské Guyaně.

SpaceX, firma pokrývající rakety, satelity i umělou inteligenci, v červnu vstoupila na burzu Nasdaq v rekordní primární veřejné nabídce akcií. Nejbližšími konkurenty norské základny jsou švédský kosmodrom Esrange a britský SaxaVord na skotských Shetlandských ostrovech — všechny tři projekty mají Evropě zajistit větší samostatnost ve vesmírných letech.

Isar minulý týden oznámil, že od Evropské kosmické agentury získal přibližně 200 milionů eur (asi 232 milionů dolarů) na financování vývoje nových raket a rozšíření testovací a startovací infrastruktury. Německá firma zároveň buduje druhou startovací základnu v Kanadě.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Zavolal jsem Warrenovi. Jak Berkshire za jeden telefonát vrazila 10 miliard do Alphabetu

Greg Abel
ČTK
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Generální ředitel Berkshire Hathaway Greg Abel potvrdil, že skupina sleduje příležitosti spojené s umělou inteligencí ve dvou směrech. V rozhovoru pro pořad Squawk Box stanice CNBC Abel uvedl, že dodávky energie rostoucímu počtu datových center pro umělou inteligenci vnímá jako „významnou příležitost pro Berkshire a Berkshire Hathaway Energy". Dlouhodobě totiž věří, že hlavním omezením výstavby těchto center je dostatek energie k provozu zařízení, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny.

Dodal však, že firma bude energii prodávat takzvaným hyperscalerům jen za podmínky, že to nebude mít „žádný dopad na sazby ostatních zákazníků". Druhou cestou je investice Berkshire do akcií mateřské společnosti Googlu Alphabet, kterou loni zahájil Warren Buffett a která dnes dosahuje téměř 36 miliard dolarů.

Podle Abela ze zkušeností vlastních provozních firem Berkshire vyplynulo, že on i Buffett věděli, že umělá inteligence bude mít „významný dopad na Ameriku a firmy" a že „Google jsme vnímali jako významného hráče".

Rozhovor Abel poskytl z Japonska, kde navštívil nástrojařskou jednotku Berkshire a jednal s vedením takzvaných obchodních domů, v nichž má skupina významné kapitálové podíly. Podle jeho slov nikdo z nich neoznačil rostoucí japonské úrokové sazby za „zásadní problém současnosti".

Zotavení amerických stavitelů rodinných domů Abel v nejbližší době nečeká — očekává ho „hrbolatá cesta" ještě po nějakou dobu. U nově akvírované společnosti Taylor Morrison ale předpokládá, že se za pět až deset let ukáže jako „velmi silné aktivum", protože „americký sen bude dál existovat".

Odpor komunit roste

Abel CNBC přiznal, že v USA sílí odpor proti výstavbě nových datových center pro umělou inteligenci. „V komunitách napříč Spojenými státy je mnohem víc odporu," řekl. Podle něj musí firmy stavějící datová centra „vážně vyhodnotit" reakci komunit a řešit jejich obavy mimo jiné technologiemi, které omezují spotřebu vody.

Jako příklad uvedl stát Iowa, kde má Berkshire rozsáhlý energetický provoz. Tamní datová centra podle něj přinesla obyvatelům „velmi, velmi výraznou" daňovou úlevu a generují příjmy, z nichž se financují místní služby — školy, policie i hasiči. Datové centrum podle Abela musí být „vítaným členem komunity".

Jak vznikla investice do Alphabetu

Abel v rozhovoru popsal, jak Berkshire letos na jaře koupila akcie Alphabetu za 10 miliard dolarů přímo od společnosti, která si tehdy navyšováním kapitálu opatřovala 80 miliard dolarů na „investice do světové špičky výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci, aby zvládla bezprecedentní poptávku zákazníků".

Buffett podle Abela akcie Alphabetu do portfolia Berkshire poprvé nakoupil už loni. Samotnou letošní transakci pak podle Abela odstartoval telefonát v neděli ráno na konci května s nabídkou zapojit se do velké emise akcií Alphabetu. „Velikost ještě neurčili, ale doporučili nám zvážit deset miliard," popsal Abel nabídku.

Odpověděl prý, že se „ozve co nejdřív" — a jak dodal, „zcela v souladu s tím, jak Berkshire řídíme, ... zavolal jsem Warrenovi a řekl mu, že máme významnou příležitost ... dál investovat do Googlu ... prostřednictvím významného balíku (akcií)". Oba se pak shodli, že jim je „komfortní" nákup za 10 miliard dolarů se slevou 6,5 procenta, a transakci nakonec dotáhli do konce.

Japonské sazby zatím „relativně mírné"

Abel moderátorce Becky Quick řekl, že Berkshire bude podle potřeby dál prodávat dluhopisy denominované v jenech, aby financovala budoucí investice v Japonsku — a to i přesto, že desetiletý japonský dluhopis tento týden poprvé přesáhl výnos tři procenta, nejvyšší za 30 let. Podle Abela jsou japonské sazby „stále relativně mírné, když se nad tím zamyslíte" — americký desetiletý dluhopis se pohybuje kolem 4,8 procenta.

Abel očekává, že Berkshire si „po mnoho desetiletí" udrží podíly v Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. a Sumitomo Corp. S vedením těchto firem měl podle svých slov „naprosto výjimečná jednání". „Budujeme s každou z těch firem opravdu silné vztahy a hledáme další příležitosti tady v Japonsku, a ostatně i v zahraničí," dodal.

Ke spekulacím, že by Berkshire mohla s pojišťovnou Tokio Marine spojit síly na velké mezinárodní akvizici, se Abel odmítl vyjádřit. Berkshire v březnu za přibližně 1,8 miliardy dolarů koupila zhruba 2,5procentní podíl v japonské pojišťovně a uzavřela s ní „dlouhodobé strategické partnerství" s cílem vytvořit pro obě strany „zajímavé" příležitosti.

Abel řekl, že spolupráce je „velmi široká" a že „nikdo nemá povinnost na jejím základě jednat". „Ale pokud by to dávalo smysl jak pro Tokio Marine, tak pro nás, samozřejmě bychom rádi transakci s nimi uskutečnili," dodal.

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Týden tradera: Nervózní září je tady. A trhy svírá strach z drahých energií

Slovensko stále nereagovalo na českou nabídku přepravy plynu, řekl Vlček
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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Klidné léto je definitivně pryč. Trhy znovu řeší drahou ropu, prudce rostoucí ceny plynu a výnosy dluhopisů, zatímco investoři vyhlížejí zářijové rozhodnutí Fedu. Proti rostoucí nervozitě stojí alespoň jeden silný příběh: AI boom dál plní pokladny technologických firem, jak ukázaly výsledky Dellu.

V minulém týdnu pokračovalo vystřízlivění, kdy zářijová sezónnost a pokračující nestabilita na Blízkém východě znovu vytvářely nepříjemný tlak na trhy. Rostly výnosy vládních dluhopisů i cena ropy. Náladu mírně vylepšovaly rekordní výsledky společnosti Dell. Hlavní americký index S&P 500 se tak dostal blíže k 7600 bodům.

Ropa a dluhopisy zvyšují nervozitu

Nové rozbroje na Blízkém východě znovu zvýšily geopolitickou nejistotu a přispěly k růstu cen energií i výnosů vládních dluhopisů. Cena ropy Brent se v týdnu vyšplhala až na šestitýdenní maxima, přiblížila se k psychologicky důležité hranici 100 dolarů za barel. Za celý týden si připsala kolem šesti procent a obchodovala se kolem hranice 95 dolarů za barel. Trhy reagovaly na obnovené americké útoky na cíle v Íránu a následnou íránskou odvetu.

Peníze, ilustrační foto

Dluh je stále dražší. Investoři po celém světě si říkají o vyšší prémii

Trhy

Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.

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Výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu se držel kolem 4,78 procenta, tedy stále nedaleko tříletých maxim, zatímco výnos francouzského desetiletého dluhopisu vystoupal nad 4,2 procenta, nejvýše od listopadu 2008.

V Evropě tlak na výnosy zesílila srpnová inflace v eurozóně ve výši 3,3 procenta, která spolu s dražšími energiemi podpořila očekávání dalšího zvýšení sazeb ECB.

Vyšší ceny energií tak zvyšují riziko přetrvávajících inflačních tlaků a komplikují výhled pro měnovou politiku na obou stranách Atlantiku. Situaci navíc umocňuje zářijová sezónnost – po návratu investorů z letních dovolených bývá tento měsíc tradičně náročnějším obdobím pro finanční trhy, s vyšší volatilitou a častějšími výprodeji.

Vládní Flexi Bond versus spořicí účet. Co vydělá víc?

Money

Na první pohled to nevypadá jako oslnivá nabídka. Stát dává na tříměsíčním Flexi Bondu 3,75 procenta ročně, zatímco některé spořicí účty nabízejí přes čtyři procenta. Jenže samotná sazba neříká všechno. Díky automatické reinvestici a složenému úročení státní bond poráží i ten nejlepší spořicí účet.

Ivana Pečinková

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Fed zasedne v polovině září

Před blížícím se zasedáním americké centrální banky, které proběhne 15. a 16. září, se tak kumuluje více rizik najednou: geopolitika, dražší energie, vysoké dluhopisové výnosy i nejistota ohledně dalšího vývoje sazeb.

Velké obavy vyvolává také růst cen plynu na evropských trzích, kde se komodita nachází nad 73 eur za MWh, což je nejvyšší úroveň od února 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. Celý podzim se tak může nést ve znamení obav z nedostatku energií.

Vítězi mohou být i nadále komodity. Ostatně Bloomberg Commodity Index si letos připisuje již 15 procent.

Dell ukázal, že AI boom stále žije

Alespoň trochu trhy během týdne podržely výsledky společnosti Dell. Ta výrazně překonala odhady analytiků a nabídla solidní výhled na další období.

Tržby překonaly všechny analytické odhady a ve druhém fiskálním čtvrtletí, které skončilo 31. července, meziročně vzrostly přibližně o 58 procent. Čistý zisk dosáhl 4,13 miliardy dolarů, tedy 6,34 dolaru na akcii, oproti 1,16 miliardy dolarů a 1,70 dolaru na akcii ve stejném období předchozího roku.

Dell Technologies

AI boom plní Dellu kasu. Tržby vyskočily o 58 procent, akcie prudce rostou

Zprávy z firem

Dell Technologies těží z prudkého růstu poptávky po serverech pro umělou inteligenci. Ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů a tržby zvýšil o 58 procent na rekordních 47 miliard. Firma zároveň výrazně zlepšila celoroční výhled a její akcie po výsledcích posílily.

ČTK

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Pro třetí fiskální čtvrtletí Dell očekává upravený zisk 6,50 dolaru na akcii při tržbách 49 miliard dolarů, což by znamenalo jejich růst o 81 procent.

Investiční příběh AI a datových center tedy žije i z pohledu tradičního výrobce počítačů a serverů. Po výsledcích Nvidie je to další důkaz síly polovodičového cyklu, který zatím nekončí.

Evropa stahuje zlato z Ameriky. Připravuje se na horší časy

Money

Evropské centrální banky začínají přehodnocovat, kde drží své zlaté rezervy. Nizozemsko přesunulo desítky tun zlata z USA a Kanady do Londýna, Francie část rezerv vrátila domů a podobný krok už dříve udělalo Německo. Nejde o předzvěst kolapsu, ale o snahu být lépe připraven na geopolitické a finanční otřesy, píše BBC.

nst

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